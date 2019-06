Foto: Imago/Jochen Tack

Bremen . Es klingt so einfach: Verzehre weniger Kalorien, als du verbrennst! Doch am Ende zeigt sich die Waage dann doch wieder unversöhnlich. Der Grund: Die Kalorie ist out. Studien zeigen, dass es beim Abnehmen vielmehr auf den Verarbeitungsgrad der Nahrung ankommt - und auf unsere Darmflora.