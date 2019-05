Seltene Aufnahme in China: Albino-Panda tappt in Fotofalle MEC öffnen

Albino-Panda im Wolong National Nature Reserve in der südwestchinesischen Provinz Sichuan. Foto: XinHua

Peking. Im Südwesten Chinas ist eine seltene Aufnahme von einem Albino-Panda geglückt. Der Riesenpanda mit dem vollständig weißen Fell tappte laut der staatlichen Nachrichtenagentur Xinhua in einem Naturpark in der Provinz Sichuan in eine Fotofalle.