Osnabrück . Einmal gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken geimpft hält dieser Schutz ein Leben lang. Doch es gibt Impfungen, die man im Erwachsenenalter regelmäßig erneuern sollte. Ein Überblick.

Nicht jede ausgelassene Impfung sei eine bewusst ausgelassene Impfung, gab die Heisenberg-Professorin für Gesundheitskommunikation Cornelia Betsch jüngst im Zuge der Diskussion um eine Masern-Impfpflicht zu bedenken. Das System sei kompliziert, denn „der Bürger muss selbst ans Impfen denken und wissen, wann er wieder dran ist, Ärzte vergessen im Alltag, vor allem Erwachsene ans Impfen zu erinnern.“

Die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung empfiehlt allen Erwachsenen, regelmäßig ihren Impfstatus vom Hausarzt überprüfen zu lassen. Darüber hinaus könnten aber auch Kinderwunsch, chronische Krankheit oder neuer Arbeitsplatz sowie Fernreisen, Verletzungen oder größere Krankheitswellen Gründe für eine Überprüfung sein. Spätestens alle zehn Jahre sollte man darauf achten, dass ein professioneller Blick in den Impfpass erfolgt.

Einmal gegen Masern, Mumps, Röteln und Windpocken geimpft, hält dieser Schutz ein Leben lang. Doch was ist, wenn man sich im Erwachsenenalter nicht mehr sicher ist, ob man an Masern in der Kindheit erkrankt war oder dagegen überhaupt beziehungsweise nur einmal geimpft worden ist? Generell rät die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert-Koch-Institut (RKI) in solchen Fällen allen Erwachsenen, die nach 1970 geboren sind, zu einer einmaligen Impfung. Bei Personen, die vor 1970 geboren sind, geht die STIKO davon aus, dass sie mit „hoher Wahrscheinlichkeit die Masern bereits durchgemacht“ haben, deshalb geschützt seien. Wer jedoch unsicher in Bezug auf seinen Impfstatus ist, sollte diese Impfung nachholen.

Davon abgesehen, gibt es Impfungen, die man im Erwachsenenalter regelmäßig erneuern sollte. Eine Auffrischung der Impfung empfiehlt die STIKO gegen folgende Infektionskrankheiten:

Tetanus: Alle zehn Jahre eine Auffrischung gegen Wundstarrkrampf.

Diphtherie: Alle zehn Jahre, sofern eine Grundimmunisierung besteht. Bei Kontakt zu Erkrankten oder Ausbrüchen gegebenenfalls auch früher. Die Diphterie-Auffrischung sollte mit einer Impfung gegen Keuchhusten verbunden werden, so die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.

Keuchhusten (Pertussis): Es reicht eine einmalige Auffrischung, möglichst in der Kombination mit der Impfung gegen Tetanus, Diphtherie und gegebenenfalls Polio.

Poliomyelitis (Polio): Bei allen Erwachsenen, die keine oder nur einen unvollständigen Impfschutz haben, sollte eine Nachholimpfung gegen Kinderlähmung erfolgen.

Einen Impfkalender sowie weitere Informationen rund um das Thema Impfen und Impfstoffe gibt es auf der Website impfen-info.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung.