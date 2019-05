Osnabrück. 365 Tage hat das Jahr, viel Platz also, um reichlich Gedenk- und Aktionstage unterzubringen. Viele dieser Tage haben einen ernsten Hintergrund, etwa der "Welt-Aids-Tag" am 1. Dezember. Doch es gibt auch lustige und kuriose Gedenktage, etwa den "Tag der Jogginghose", den "Tag der verlorenen Socke" oder – immer am 25. Mai – den "Tag des Handtuchs". Was es damit auf sich hat, erfahren Sie hier.

Haben Sie ein Handtuch dabei? Falls ja, wissen Sie wohl schon Bescheid, denn immer am 25. Mai ist "Handtuch-Tag" (englisch Towel Day). Falls Sie aber gerade kein Handtuch in Griffweite haben, sollten Sie sich vielleicht lieber rasch eines holen. Denn wie der britische Schriftsteller Douglas Adams in seinem Meisterwerk "Per Anhalter durch die Galaxis" Ende der Siebzigerjahre geschrieben hat: Ein Handtuch ist "so ziemlich das Nützlichste", was man als intergalaktischer Reisender bei sich haben kann. Solche Reisen quer durch die Galaxis können übrigens sehr plötzlich anstehen, wie Douglas' irdischer Romanheld Arthur Dent in dem absurd-komischen und futuristischen Weltraumabenteuer am eigenen Leib erfahren wird. Ein Grund mehr, warum die Fans des Kultbuchs dazu tendieren, sicherheitshalber immer und überall ein Handtuch dabei zu haben.

Ehrentag für Douglas Adams

Dieser augenzwinkernde Ratschlag gilt am 25. Mai allerdings in besonderem Maße, denn seit 2001 wird dieser Tag weltweit als "Towel Day" gefeiert. Es ist der Ehrentag für den bis heute vielgeliebten Autor Douglas Adams, der 2001 mit gerade mal 49 Jahren unerwartet verstarb. Ein paar Fans riefen daraufhin eilig den Gedenktag ins Leben, das Datum wurde willkürlich gewählt.

Dass ein solcher Ehrentag bei aller Kuriosität durchaus angemessen scheint, zeigen indes die Verkaufszahlen von "Per Anhalter durch die Galaxis": Das Buch, das 1978 zuerst als BBC-Hörspielserie erschien und erst anschließend in eine Romanreihe verwandelt wurde, rangiert mit gut 15 Millionen verkauften Exemplaren derzeit auf Platz 43 der weltweiten Bestseller. Ein Umstand, der eingefleischte Fans dazu anspornen könnte, noch einige Bücher mehr zu kaufen, um ihr Lieblingswerk auf Platz 42 zu hieven. Denn wie man in "Per Anhalter durch die Galaxis" ebenfalls lernt: 42 ist die Antwort auf die Frage „nach dem Leben, dem Universum und dem ganzen Rest“ – also quasi die Antwort auf alles.



"Mach früher Feierabend"-Tag

Der alljährliche "Towel Day" steht in einer Reihe mit Hunderten kuriosen Feiertagen, von denen einige zum Mitmachen einladen, zum Beispiel der verlockende "Mach früher Feierabend"-Tag am 2. Juni (dieses Jahr leider ein Sonntag). Auch Tage wie der charmante "Tag der Komplimente" (24. Januar) oder der lässige "Internationale Tag der Jogginghose" (21. Januar) haben ihren speziellen Reiz. Wer gibt oder bekommt nicht gern Komplimente? Und wer ignoriert nicht gerne mal die Warnung des unvergessenen Designers Karl Lagerfeld, nach der all jene, die Jogginghosen tragen, die Kontrolle über ihr Leben verloren hätten? Übrigens tauchte 2014 sogar in einer Lagerfeld-Kollektion eine Jogginghose auf - in pink. Aber das nur am Rande.

In Jogginghose vor dem Fernsehr entspannen. Das geht nicht nur am "Tag der Jogginghose" (21. Januar) ganz famos. Foto: Christoph Schmidt/dpa



Schon einmal über eine Teppichfalte gestolpert?



Andere skurrile Gedenktage verheißen jedoch weniger Gemütlichkeit – und schon gar keinen Spaß, etwa der eher sperrige "Tag der Tabellenkalkulation" (17. Oktober) oder der vor allem für Kinder und Jugendliche abschreckende "Räum dein Zimmer auf"-Tag (10. Mai) oder gar der im wahrsten Wortsinn anrüchige "Hast du gepupst"-Tag (5. Februar). Auch wer schon einmal über eine Teppichfalte gestolpert ist, wird den zugehörigen "Tag der Teppichfalte" (3. Mai) wohl eher als Warnung denn als genussvollen Feiertag empfinden. Vorsicht ist auch am "Internationalen Tag des Axtwerfens" (13. Juni) angesagt, während tags drauf (14. Juni) höchstens Gefahren für die Figur lauern, denn dann ist "Tag des Erdbeertörtchens".

Lecker: Am 14. Juni ist "Tag des Erdbeertörtchens". Foto: Christophe Gateau/dpa



Wer hat's erfunden?



Doch woher kommen überhaupt diese seltsamen Gedenktage? Wer erfindet sie? Mit Blick auf einschlägige Homepages wie kuriose-feiertage.de oder dertagdes.de, die die skurrilen Tage auflisten und so gut es geht erklären, erschließt sich schnell: Vor allem Briten und US-Amerikaner rufen sie ins Leben, organisieren passende Aktionen, die sich dann übers Internet verbreiten und von diversen Medien aufgegriffen werden. Je öfter ein "Tag x" irgendwo genannt wird, desto mehr scheint er sich durchzusetzen, wird zur Realität, taucht in Listen und Kalendern auf. Man könnte also sagen: Die allermeisten kuriosen Tage basieren auf einer Idee, die sich verselbständigt und festgesetzt hat.

Erst der Trend, dann der Tag

Im Gegensatz dazu werden offizielle Gedenk- und Aktionstage, zum Beispiel der "Internationale Frauentag" am 8. März oder auch der Muttertag meist von Parlamenten, Regierungen, Gremien oder anderen Organisationen beschlossen. Auch Verbände oder Firmen rufen diverse Tage ins Leben. So hofft beispielsweise der noch recht junge Fachverband der Live Escape & Adventure Games (LEAG), dass der von ihm initiierte "Tag der Live Escape Games" am 8. April sich nach und nach etabliert. In diesem Fall war zuerst der Trend da, denn in den vergangenen Jahren sprossen Escape Rooms in Deutschland wie Pilze aus dem Boden, erst dann folgte der zugehörige Aktionstag, an dem Betreiber von Escape Rooms nun spezielle Angebote und Aktionen planen und anbieten.

Wo ist die zweite Socke?



Ein Tag aus der langen Liste schräger Feiertage sticht allerdings heraus: der "Tag der verlorenen Socke" (9. Mai). Denn wer kennt dieses Problem nicht: Vor dem Waschen war es noch ein Paar, doch beim Aufhängen fehlt aus unerfindlichen Gründen plötzlich eine Socke. In der Hoffnung, Nummer zwei werde irgendwann wieder auftauchen, packt man das nun sinnlos gewordene Stück Strickware in die Schublade, wo bereits zahllose Artgenossen auf die Rückkehr ihres Zwillings warten. Natürlich vergeblich, denn so rätselhaft ihr Verschwinden anmuten mag, eines ist glasklar: Verlorene Socken bleiben in der Regel verschwunden. Ein Umstand, der zwei befreundete Hausfrauen aus dem britischen Manchester derart aufgeregt haben soll, dass sie im Jahr 1998 beschlossen, einen internationalen Gedenktag für die Millionen verschwundenen Socken in aller Welt zu initiieren. Sie entschieden sich für den 9. Mai.



Niedliche Geschichte – frei erfunden

Seither, so lässt es sich auf den diversen Internetseiten zum Thema Aktions- und Gedenktage nachlesen, sollen die beiden genervten Damen namens Cosy Sox und Fanny Day am von ihnen erfundenen "Lost Socks Memorial Day" stets verschiedene Socken tragen – aus Protest gegen das Verschwinden einerseits und zu Ehren der bedauernswerten, unnützen Überbleibsel andererseits.

Die Geschichte ist niedlich, ohne Frage. Und doch ist sie wohl frei erfunden, denn nirgendwo finden sich Belege dafür. Auch die Namen der angeblichen Gedenktagserfinderinnen deuten bei näherem Ansehen darauf hin, dass hier vermutlich ein Schalk am Werk war: Cosy Sox klingt wie "cosy socks", übersetzt gemütliche Socke. Und Fanny Day erinnert mit etwas Phantasie an "funny day" - lustiger Tag.

Pluspunkt für Geselligkeit

Ist also der Lost-Socks-Day totaler Quatsch? Nicht unbedingt. Zumindest bietet er einen Anlass, um sich mit Kollegen und Freunden über ihre lustigen Geschichten rund um das Thema Socken auszutauschen, er dient also der Geselligkeit. Zudem ist er ein guter Beleg dafür, welche Kraft im Internet schlummert: Einer erfindet eine Geschichte, stellt sie online und je mehr und je öfter sie nacherzählt, geteilt, wiederholt und kopiert wird, desto mehr verfestigt sie sich. Und so steht der auch der "Tag der verlorenen Socke" heute einträchtig neben den vielen anderen absonderlichen Feier- und Gedenktagen aus aller Welt.



Und falls Sie sich nun fragen, was sie mit diesem Wissen um kuriose Gedenktage anfangen sollen: Spätestens am 4. Januar können Sie es brauchen, dann ist "Tag des Trivialwissens".