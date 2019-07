A1, A30, A239: Was es mit den Nummern der Autobahnen auf sich hat CC-Editor öffnen

A30, A2...: Autobahnen in Deutschland sind auf den ersten Blick willkürlich durchnummeriert. Foto: dpa

Osnabrück. Kaum etwas wird im Radio so häufig genannt wie Autobahnen, meist in Verbindung mit Staus und Unfällen. A1, A30, A293 – die Liste ist schier endlos und die Nummerierung scheinbar willkürlich. Was steckt hinter den Nummern der Autobahnen?