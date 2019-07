Osnabrück. Die Auszeichnung "Spiel des Jahres" ist der wichtigste Preis für Gesellschaftsspiele. Der Siegertitel wird am 22. Juli 2019 in Berlin bekanntgegeben.

Seit dem Jahr 1979 vergibt eine aus unabhängigen Spielekritikern bestehende Jury den Preis Spiel des Jahres. Mit der Auszeichnung wollen die Juroren das Kulturgut Spiel in der Gesellschaft stärken. Der Preisträger für das Jahr 2019 wird am 22. Juli während einer Pressekonferenz in Berlin verliehen. Bereits am 20. Mai hat der Verein Spiel des Jahres die Nominierungen für den Preis benannt: Just One (Repos Production), L.A.M.A. (Amigo) und Werwörter (Ravensburger). An diesem Tag wurden zugleich die jeweils nominierten Spiele für den Preis "Kennerspiel des Jahres 2019" und "Kinderspiel des Jahres 2019" bekanntgegeben.

Kennerspiel und Kinderspiel

Das "Kennerspiel des Jahres 2019", das eine Empfehlung für bereits erfahrene Spieler sein soll, wird ebenfalls am 22. Juli 2019 in Berlin gekürt. Der Preis für das "Kinderspiel des Jahres 2019" wurde bereits am 24. Juni in Hamburg verliehen: Gewonnen hat das Spiel "Tal der Wikinger" (Haba) von Wilfried und Maroe Fort.

Im Jahr 2018 hatte das Legespiel "Azul" (Next Move) von Michael Kiesling den Preis "Spiel des Jahres" gewonnen. Zum "Kennerspiel des Jahres 2018" wurde "Die Quacksalber von Quedlinburg" (Schmidt) von Wolfgang Warsch gewählt. "Kinderspiel des Jahres 2018" wurde "Funkelschatz" (Haba) von Lena und Günter Burkhardt.