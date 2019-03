Hamburg. Das Jahr 2019 ist schon mehrere Monate alt. Doch manchen Kulturen der Welt steht ihr Neujahrsfest noch bevor. Eine Übersicht, wann wo gefeiert wird.

Ein Frohes Neues Jahr! Das wünscht man sich in der westlichen Welt in der Regel am 1. Januar. Tatsächlich ist diese Festlegung einem Papst namens Gregor XIII. zu verdanken. Er führte 1582 in weiten Teilen Europas den nach ihm benannten gregorianischen Kalender ein, der auch heute noch gilt.

Es handelt sich dabei um einen sogenannten Sonnenkalender: Die Erde braucht ziemlich genau 365 Tage, um den Stern einmal zu umkreisen. Diese Zeitspanne ist im gregorianischen Kalender als ein Jahr mit zwölf Monaten, 52 Wochen und 356 oder 366 Tagen festgelegt. Gezählt werden die Jahre nach Christi Geburt. Jahresbeginn ist immer der 1. Januar, zwölf Tage nach dem dunkelsten Tag des Jahres, der Sonnenwende im Winter.

Aber nicht in allen Länder und Kulturen auf der Welt gilt der gregorianischen Kalender. Manche richten ihre Zeitrechnung nach dem Stand des Mondes. Andere datieren das Jahr eins auf ein anderes, besonderes Ereignis. Dementsprechend fällt der Jahresbeginn im Vergleich mit unserem gregorianischen Kalender auch auf unterschiedliche Zeitpunkte. Hier sind einige Beispiele für das Jahr 2019:

14. Januar: Novogodniy

Die Ostkirche verwendet zur Berechnung ihrer Feiertage den julianischen Kalender, den Vorgänger des aktuellen gregorianischen Kalenders. Deshalb fällt der Neujahrstag der orthodoxen Christen auch auf den 14. Januar. Er wird beispielsweise in Russland Novogodniy genannt. Ansonsten ähnelt das Fest dem westlichen Pendant: Die Menschen feiern miteinander, Gläubige besuchen die Neujahrsmesse, oft wird auch Feuerwerk abgebrannt.



5. Februar: Chunjie

In China ist das Neujahrs- oder auch Frühlingsfest der wichtigste traditionelle Feiertag. Der Termin variiert jedes Jahr: Er fällt immer auf den Neumond zwischen dem 21. Januar und 21. Februar. Der erste Monat im Jahr des Erd-Schweins fällt nach dem chinesischen Mondkalender auf den 5. Februar des Jahres 2019 nach dem gregorianischen Kalender. Das Fest wird traditionell mit Feuerwerk, Drachen- und Löwentänzen begangen. Die Chinesen haben dazu sieben Tage frei. Die Bräuche können aber regional sehr unterschiedlich ausgeprägt sein.



7. März: Neypi

Die mehrheitlich hinduistische Bevölkerung auf der indonesischen Insel Bali begeht ihr Neujahrsfest traditionell in Stille und Meditation. Strom und Internet werden abgeschaltet, Arbeit und Verkehr ruhen für 24 Stunden. Allerdings wird Nyepi bereits in den Tagen zuvor vorbereitet: So gehören Reinigungs- und Exorzismuszeremonien zum Brauchtum. Nyepi fällt nach dem Saka-Kalender immer auf den Tag nach Neumond während der Tag-und-Nacht-Gleiche im Frühling – im gregorianischen Jahr 2019 also auf den 7. März.



Anzeige Anzeige

20./21. März: Nouruz

Vor allem im persischen Kulturraum wird der Tag des astronomisch berechneten Eintritts der Sonne in das Tierkreiszeichen des Widders als Neujahrstag gefeiert. Der Tag fällt auf den 20. oder 21. März und beginnt entsprechend der Tag- und Nachtgleiche zu unterschiedliche Zeiten. Die Kinder im Iran haben rund um Nouruz 13 Tage lang schulfrei und bereits am Vorabend des letzten Mittwochs vor dem Fest werden traditionell Feuer entzündet.



13. bis 15. April: Songkran

Eigentlich ist das dreitägige Neujahrsfest der Thais eine Zeit der Säuberung und Erneuerung. Häuser und Wohnungen werden geputzt, Buddha-Statuen gebadet und Familienmitglieder gießen sich kleine Mengen der Flüssigkeit über die Hände, um sich gegenseitigen Respekt zu erweisen. Gerade in den Städten ist Songkran heutzutage aber auch eine riesige Wasserschlacht: In Bangkok bewaffnen sich ganze Horden von Teenagern mit Wasserpistolen und bespritzen sich gegenseitig. Mitunter regnet es in den Straßen auch aus Eimern auf unwissende Touristen hinab. Der Termin wurde von der thailändischen Regierung festgelegt. Traditioneller Weise fällt Songkran mit dem Eintritt der Sonne in das Sternbild des Widders zusammen.



5. Juni: Matariki

Die Maori zeigen anlässlich ihres Neujahrsfestes einen traditionellen Tanz. Foto: imago/ZUMA Press



Wenn das Sternbild der Plejaden das erste Mal über der südlichen Hemisphäre aufgeht, beginnt in der Zeitrechnung der Maori das neue Jahr. Die Ureinwohner Neuseelands feiern es beim ersten Neumond nach diesem Ereignis, in der Regel Anfang Juni. Einen offiziellen Feiertag gibt es nicht. Auch die Gebräuche der unterschiedlichen Maori-Stämme unterscheiden sich. Traditionell ist Matatriki aber die Zeit der Aussaat für die Ernte des kommenden Jahres.



31. August: Muharram

Der 10. Tag des Monats Muharram hat für Schiiten und Sunniten eine besondere Bedeutung. Foto: imago/Pacific Press Agency



Muharram ist der erste Monat des islamischen Kalenders. Er orientiert sich am Lauf des Mondes, deshalb variiert der Termin nach dem gregorianischen Kalener: Immer, wenn der erste Halbmond eines neuen Mondes gesichtet wird, beginnt ein neuer Monat. Im Jahr 2019 beginnt Muharram am 31. August und dauert bis zum 29. September. Am 10. Tag des Monats feiern Sunniten die Strandung des Noah nach der Sintflut und Schiiten betrauern die Tragödie von Husain ibn Ali.



30. September bis 1. Oktober: Rosh Hashana

Der jüdische Neujahrstag ist durch religöse Überlieferungen festgelegt. Er beginnt mit Sonnenuntergang am 29. Tag des Monats Elul und soll die Geburt Adams markieren. Weil der jüdische Kalender mit zwölf Mondmonaten von 29 bis 30 Tagen rechnet, wechselt das genaue Datum im gregorianischen Kalender von Jahr zu Jahr. Im Jahr 2019 beginnt es am 30. September. Beim Morgengebet an Rosh Hashana wird der Schofar, ein Musikinstrument aus dem Horn eines Widders, geblasen. Deshalb nennt man den Neujahrstag auch "Tag des Lärmblasens".



11. September: Nairuz

Der koptische Kalender basiert auf einem ägyptischen Vorbild. Jahresanfang ist in der Regel der 11. September nach dem gregorianischen Kalender – außer es folgt ein Schaltjahr, dann fällt Nairuz auf den 12. September. Der Ursprung des Feiertages soll auf den zu dieser Jahreszeit steigenden Wasserpegel des Nils zurückgehen. Die Kopten gedenken an diesem Tag den Märtyrern und essen rote Datteln, die an das vergossene Blut erinnern sollen.