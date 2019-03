Düsseldorf. Das Staupe-Virus galt als nahezu ausgerottet. Nun gibt es wieder mehrere Erkrankungsfälle in Nordrhein-Westfalen.

In mehreren Städten und Gemeinden in Nordrhein-Westfalen sind in den vergangenen Wochen vereinzelte infizierte Füchse entdeckt worden – teils tot. Die Veterinärämter wiesen bei ihnen das Canine Staupe-Virus nach. Immer wieder befällt das Virus Wildtiere, wie Dachs, Marder, Fuchs, Wiesel, Iltis, Fischotter und Wolf – aber auch Hunde.



Eine Ansteckung mit dem Hunde-Staupe-Virus endet für die Tiere häufig tödlich, während die Erkrankung für den Menschen ungefährlich ist. Anstecken können sich Tiere an den Körperausscheidungen von infizierten Tieren. Bekannte Symptome der Staupe-Erkrankung sind apathisches oder aggressives Verhalten sowie Atemnot, Erbrechen, Durchfall bis hin zu Lähmungserscheinungen.

Staupe-Impfung ist Standard für Hunde

Tierärzte fordern Hundebesitzer daher auf, ihr Tier impfen zu lassen. "Wenn sich ein ungeschützter Hund infiziert hat, gibt es keine wirksamen Behandlungsmethoden", warnt das Veterinäramt des Kreises Mettmann.



Auch die Ständige Impfkomission Veterinär des Bundesforschungsinstituts für Tiergesundheit empfiehlt, Hunde schon im Welpenalter vorsorglich gegen Staupe zu impfen. Der Impfschutz sollte danach im dreijährigen Rhythmus aufgefrischt werden.

Die Sorge, dass sich das Virus auch in Norddeutschland ausbreiten könnte, ist dem Forschungsunternehmen MSD Tiergesundheit zufolge zumindest teilweise berechtigt. Denn es gebe vielerorts "eine gewisse Impfmüdigkeit" der Besitzer und einen zunehmenden Import von Hunden ohne Impfschutz.

