Jagsthausen. Ein bei Edeka und Marktkauf vertriebener Salat muss aus dem Sortiment genommen werden. Das Produkt ist für Allergiker problematisch. Neun Bundesländer sind von dem Produktrückruf betroffen.

Die Firma Gartenfrisch Jung GmbH ruft den Salat "Edeka deli Caesar Snack Salat" zurück, der bei Edeka und Marktkauf verkauft wurde. Das teilte das Unternehmen aus Jagsthausen in Baden-Württemberg am Mittwoch mit. Grund für den Produktrückruf ist ein fehlender Hinweis auf dem Etikett. In dem Salat enthaltene Allergene seien teilweise nicht aufgeführt.

Betroffen sind der Mitteilung zufolge Waren mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 23.03.2019. Unter anderem Magermilchjoghurt, Hartkäse, Eigelb, Anchovispaste, Milch, Lysozym (aus Ei) sowie Weizenmehl werden nicht ausgewiesen.

In diesen Bundesländern wurde der Salat verkauft:

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Niedersachsen

NRW

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen

Thüringen

Allergiker sollten den Salat unter keinen Umständen essen – dies könnte zu einem allergischen Schock führen, der im schlimmsten Fall tödlich enden kann.

Anders ist es bei Nicht-Allergikern. Sie könnten den Salat ohne Bedenken verzehren, versicherte das Unternehmen. Der Salat kann ohne Vorlage eines Kassenbons im Laden gegen den Kaufpreis zurückgegeben werden.