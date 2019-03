Hamburg. Eine groß angelegte Studie hat sich mit den Folgen des Cannabis-Konsums für die psychische Gesundheit beschäftigt. Das Ergebnis: Je stärker der Hanf, desto gefährlicher ist das Kiffen.

Wie viele Menschen innerhalb eines Jahres zum ersten Mal an einer Psychose erkranken, ist in Europa sehr unterschiedlich. Mit der Frage nach dem warum hat sich nun ein internationales Forschungsteam um Marta di Forti vom Kings College in London beschäftigt. Die Wissenschaftler befragten für ihre Studie in elf Städten in Europa und Brasilien mehr als 900 Patienten, die zum ersten Mal an einer Psychose erkrankt waren, zu ihrem Cannabis-Konsum und anderen Drogenerfahrungen. Die Ergebnisse wurden am 20. März 2019 im Fachmagazin "The Lancet Psychiatry" veröffentlicht.

Risiko steigt um den Faktor fünf

Im Vergleich zur Kontrollgruppe (6,8 Prozent) gaben deutlich mehr psychisch Kranke an, dass sie täglich Cannabis konsumierten (29,6 Prozent). Außerdem tendierten sie eher zu hochpotenten Cannabis-Produkten mit einem Gehalt der berauschenden Substanz Tetrahydrocannabinol (THC) von mehr als 10 Prozent. Die Autoren schätzen, dass das Auftreten einer Psychose in einem von fünf Fällen mit dem täglichen Konsum von Cannabis zusammenhängt und in einem von zehn Fällen mit dem Konsum von hochpotentem Cannabis.

Was sind Psychosen? Der Begriff "Psychose" fasst eine Reihe von psychischen Störungen zusammen. Betroffenen nehmen die Realität verändert wahr. Typisch sind Halluzinationen oder Wahnvorstellungen sowie Denkstörungen. Diese Symptome werden oft von starken Ängsten begleitet. Bei primären Psychosen ist keine Ursache feststellbar. Die häufigste Form ist die Schizophrenie. Bei sekundären Psychosen ist eine Ursache feststellbar, etwa eine organische Erkrankung oder eine Nebenwirkung von Medikamenten oder der Konsums von Psychostimulanzien auftreten. Weltweit erkranken etwa drei bis vier Prozent der Bevölkerung im Laufe des Lebens an einer Psychose. Quelle: Neurologen und Psychiater im Netz



Demnach könnten 12 Prozent der Ersterkrankungen an Psychosen verhindert werden, würde hochprozentiger Cannabis vom Markt verschwinden. In London wären es sogar bis zu 30 Prozent und in Amsterdam 50 Prozent, so die Berechnungen der Forscher. Denn insbesondere in Regionen, in denen es verbreitet ist, täglich Cannabis zu konsumieren und hochpotenten Hanf zu verwenden, erkranken laut der Studie mehr Menschen an Psychosen.



Insgesamt kommt die Studie zu dem Ergebnis: Wer täglich Cannabis konsumiert, hat ein dreimal höheres Risiko, an einer Psychose zu erkranken, als ein Abstinenzler. Werden regelmäßig Cannabis-Produkte mit einem hohen THC-Gehalt konsumiert, steigt das Risiko für Wahnvorstellungen, Halluzinationen oder Denkstörungen annähernd auf das Fünffache.

Ergebnisse gelten auch für Deutschland



Auch wenn keine Daten aus Deutschland in die Untersuchung mit eingeflossen sind, lassen sich die Ergebnisse auch auf Deutschland übertragen, sagt Rainer Thomasius, ärztlicher Leiter des Deutschen Zentrums für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters am Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Er verweist in dem Zusammenhang auf den Drogen- und Suchtbericht der Bundesregierung.



Demnach hat sich der THC-Gehalt in Cannabisprodukten in Deutschland in den letzten zehn Jahren in etwa verdreifacht. Für Haschisch liegt er bei durchschnittlich 14,7 Prozent und für Blütenstände der Hanfpflanze bei 13,1 Prozent. "In den US-amerikanischen Bundesstaaten, die Cannabis legalisiert haben, stieg der durchschnittliche THC-Gehalt als Folge der Legalisierung stetig weiter an", so Thomasius. Dort seien teilweise Cannabisprodukte mit einem 40- bis 50-prozentigem THC-Gehalt erhältlich. "Es steht zu befürchten, dass die Legalisierung von Cannabis zu einer deutlichen Zunahme des Erkrankungsrisikos an Psychosen führen wird."

Wissenschaftler warnen vor Legalisierung

Vor diesem Hintergrund warnt auch Dieter Meyerhoff, Professor der Radiologie von der Universität San Francisco, vor der Legalisierung von Cannabis. "Leider wissen wir heute als Gesellschaft immer noch viel zu wenig über die langfristigen gesundheitlichen Konsequenzen von unkontrolliertem Cannabiskonsum, speziell bei Teenagern und jungen Erwachsenen", so Meyerhoff. "Wir riskieren mit der Legalisierung bisher unbekannte und unbeabsichtigte adverse Gesundheitsfolgen."

Eva Hoch, Leiterin der Forschungsgruppe Cannabinoide am Klinikum der Universität München, weist allerdings auch darauf hin, dass in der wissenschaftlichen Literatur noch weitere Risiken für Psychosen diskutiert werden, wie beispielsweise belastende Lebensereignisse und genetische Faktoren. Es liege nahe, "dass es möglicherweise einen komplexen Vererbungsmodus für die Erkrankung gibt, an dem eine Vielzahl von genetischen Varianten beteiligt ist." Da nicht alle möglichen Krankheitsrisiken in einer Studie zu erfassen und zu kontrollieren seien, "bleibt die nach Frage der Kausalität noch unbeantwortet", so Hoch.