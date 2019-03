Alaska/Sibirien. Über dem Beringmeer zwischen der Westküste Alaskas und der Ostküste Sibiriens ist es zu einer gewaltigen Explosion eines Asteroiden gekommen. Die dabei freigesetzte Energie hatte die zehnfache Kraft der Atombombe von Hiroshima.

Über dem Beringmeer zwischen Russland und den USA ist ein riesiger Feuerball explodiert, berichtet BBC News. Experten der Nasa bestätigten den Vorfall.

Zu der Explosion, die von Satelliten der US Air Force aufgenommen wurde, war es bereits im Dezember gekommen. Bei der Detonation handelte es sich um die zweitgrößte ihrer Art in den vergangenen 30 Jahren –und die größte seit dem Feuerball in Russland vor sechs Jahren über Tscheljabinsk.

173 Tonnen Energie freigesetzt

Laut BBC war der Asteroid mit einer Geschwindigkeit von 32 Kilometern pro Sekunde und einer Flugkurve von sieben Grad in der Atmosphäre unterwegs. Genau 25,6 Kilometer über der Erde kam es dann zur Explosion, bei der 173 Tonnen Energie freigesetzt wurden. Das entspricht der zehnfachen Kraft der Atombombe, die 1945 über Hiroshima abgeworfen wurde. Da die Detonation über dem Meer passierte, blieb sie nahezu unbemerkt.

Glücklicherweise verglühen die meisten Gesteinsbrocken, bevor sie Schaden einrichten können. Nicht so bei der Explosion über Tscheljabinsk, bei der ein enormer Sachstanden entstand und viele Menschen verletzt wurden. Ein Aufprall auf die Erde hätte einen verheerenden Effekt auf eine ganze Region.