Hamburg. Deutschland wird die Masern nicht los. Die Zahl der Erkrankten hat bereits im März den Jahreswert überschritten, ab dem eine Krankheit als eliminiert gilt. Neue Ausbrüche decken Impflücken auf.

Seit 1984 verfolgen die 53 Mitgliedsstaaten der europäischen Region der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ein gemeinsames Ziel: die Masern zu eliminieren. 37 Staaten hat die WHO diesen Erfolg bestätigt, Deutschland zählt bislang nicht dazu – und wird es auch weiterhin nicht.

Bereits rund 150 Masern-Fälle in 2019

Eliminieren bedeutet nicht, dass eine Krankheit gänzlich verschwindet, sondern dass sie nur noch in Einzelfällen auftritt und ein Virenstamm nicht länger als ein Jahr zirkuliert; als Hinweisgeber gilt für Masern und Röteln ein Fall pro eine Million Einwohner pro Jahr, in Deutschland dürfte es demnach maximal 82 Fälle geben. Dem auf Infektionskrankheiten spezialisierten Robert-Koch-Institut (RKI) sind jedoch bereits bis Mitte März 2019 rund 150 Masern-Fälle gemeldet worden. Davon alleine 17 bei einem Ausbruch an einer Schule im niedersächsischen Kreis Hildesheim und bislang 35 im Märkischer Kreis in Nordrhein-Westfalen. (Weiterlesen: Masern-Häufigkeit: Große Unterschiede zwischen Bundesländern)

Immerhin: Die Häufigkeit der Masern-Erkrankungen hierzulande ist seit den 1980er Jahren deutlich gesunken. Dass die Masern überhaupt noch umgehen, hat einen Grund. Susanne Glasmacher, Sprecherin des RKI, sagte unserer Redaktion: "Wenn wir die großen Impflücken bei den nach 1970 geborenen Menschen nicht schließen, werden wir die Masern in Deutschland nicht eliminieren können." Im Märkischen Kreis, mit mehr als 30 Erkrankten in 2019, hatte es 2018 nicht einen Masern-Fall gegeben. Ein Fakt, der eher in die Kategorie "Glück gehabt" fällt, denn Ausbrüche decken früher oder später Impflücken auf; auch bei dem Ausbruch in diesem Jahr hat kein Erkrankter einen wirksamen Impfschutz. Das RKI rät allen nach 1970 Geborenen, in ihrem Impfpass zu überprüfen, ob dort zwei Masern-Impfungen vermerkt sind. Ist das nicht der Fall, sollten Betroffene zügig zum Arzt gehen. (Weiterlesen: Masern, Meningokokken: Warum hat Deutschland keine Impfpflicht?)



Zur Sache Masern: Symptome und Impfung Symptome Maser gehen mit Fieber, Husten und Schnupfen sowie Entzündungen im Nasen-Rachen-Raum und der Augen-Bindehaut einher. Nach einigen Tagen bildet sich der typische Hautausschlag. Masern schwächen vorübergehend das Immunsystem, so dass der Körper andere Erreger schlecht abwehren kann. Eine besonders gefürchtete Komplikation der Masern-Erkrankung ist die Gehirnentzündung. Impfung Zur Prävention der Masern-Infektion empfiehlt die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut eine erste Masern-Impfung für Kinder im Alter von 11 bis 14 Monaten und eine zweite Impfung für den Altersbereich 15 –23 Monate. Die nachträgliche Impfung mit zwei Dosen wird bis zum 18. Lebensjahr empfohlen. Erwachsene der Geburtsjahrgänge nach 1970, die in der Kindheit nicht oder nur einmal geimpft wurden, oder deren Impfstatus unklar ist, sollten einmalig eine Nachholimpfung erhalten. Die Impfung geschieht per Spritze und gilt allgemein als gut verträglich.



Die Masern sind hierzulande seit dem Inkrafttreten des Infektionschutzgesetzes im Jahr 2001 eine meldepflichtige Krankheit.

Zu Beginn der Aufzeichnung waren Masern besonders in den neuen Bundesländern eine Seltenheit. Das RKI führt das auf die Impfpflicht zurück, die zu DDR-Zeiten galt. Mittlerweile sind die Durchimpfungsraten im Osten Deutschlands gesunken, besonders Sachsen fällt zurück. An dieser Stelle spielen auch Impfgegner eine Rolle, die laut RKI einen negativen Einfluss auf Impfskeptiker haben. Im Landkreis Görlitz etwa hatten von den in 2014 geborenen Kindern nur rund zehn Prozent im Alter von zwei Jahren die empfohlenen zwei Impfdosen erhalten. In Chemnitz waren es sogar nur rund sechs Prozent. (Weiterlesen: Was wirklich vor Erkältung schützt – und was nicht)

Masern sind eine hochgradig ansteckende Viruserkrankung. Da sie über den Luftweg und durch Tröpcheninfektion übertragen werden, reicht es aus, mit einem Masern-Erkrankten im selben Raum zu sein, beispielsweise in einem Bus oder einem Klassenzimmer.



Masern-Ausbruch in Coburg bringt Erkenntnisse

Eine Schule war der Auslöser eines heftigen Masernausbruchs zwischen November 2001 und Juni 2002 in Stadt und Landkreis Coburg. Dort wurden dem Gesundheitsamt 1191 Masernerkrankungen gemeldet, davon allein im Jahr 2002 rund 852 Fälle. In der Stadt Coburg kamen auf 100.000 Einwohner 1015 Masernerkrankte. Bemerkenswert war, dass der Ausbruch ein lokales Problem blieb. Das lag an den Durchimpfungsraten von 90 Prozent und mehr in den benachbarten Landkreisen. Im Bereich Coburg waren es im Schnitt 77 Prozent. Der Fall machte erneut deutlich, wie wichtig die Masern-Impfung ist.

2002 litt auch der Nordwesten Niedersachsens unter einer Masern-Epidemie. Im Gegensatz zu Coburg blieben die Masern nicht lokal, sondern breiteten sich über eine großen Landstrich aus. Mechthild Schäpker, Amtsärztin des Landkreis Leer und damals Ärztin im emsländischen Papenburg und Aschendorf, sagte, dass vor allem ungeimpfte 16 bis 20 Jährige betroffen waren. Einen Vorwurf könne man niemandem machen, denn bis 1973 wurde gar nicht gegen Masern geimpft, danach lange Zeit nur einfach. 2002 ebbte der Ausbruch erst ab, nachdem die Erreger nur noch auf immune Menschen traf, die entweder geimpft oder bereits erkrankt waren und so Antikörper gebildet hatten.



Die aktuellen Ausbrüche in Hildesheim und im Märkischen Kreis sind aus Sicht von Forschern und Ärzten ein herber Rückschlag. Das Ziel aller Regionen der WHO, Masern bis spätestens zum Jahr 2020 zu eliminieren, wird nicht erreicht werden. Dafür bräuchte es einen Durchimpfungsgrad in der Bevölkerung von 95 Prozent in allen Altersgruppen. Hoffnung im Kampf gegen die Masern bereiten hierzulande die Impfquoten der Schulanfänger, die jährlich erhoben werden. Diese liegen aktuell bei 96 Prozent für die erste Impfung und 93 Prozent für die zweite. (Weiterlesen: Das sind die tödlichsten Krankheiten der Zukunft)