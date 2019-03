Wuppertal. Vorwerk hat in der vergangenen Woche einen neuen Thermomix angekündigt. Eine Überraschung, die viele Kunden gar nicht freut.

Der Thermomix ist eine deutsche Erfolgsgeschichte: Die Küchenmaschine aus dem Hause Vorwerk wurde weltweit mehr als drei Millionen Mal verkauft – und das bei einem Preis von über 1000 Euro pro Stück. Doch der Hype der vergangenen Jahre scheint beendet zu sein: 2017 sank der Umsatz um 12,9 Prozent auf 1,1 Milliarden Euro, in Deutschland brach der Umsatz sogar um 22,1 Prozent ein. Vorwerk musste handeln und hat sich, wie vergangene Woche verkündet wurde, für die Entwicklung einer neuen Thermomix-Version entschieden.

Weiterlesen: Was über den neuen Thermomix TM6 bekannt ist



Wie auch schon bei den Vorgängermodellen wurde die Geburt des TM6, der ab April erhältlich ist, ohne vorherige Ankündigung vorgestellt. Dieses Vorgehen sorgt nun bei vielen Thermomix-Fans für Ärger. Anders als bei anderen Produkten üblich, wo vor dem Erscheinen einer neuen Version Rabatte angeboten werden oder man zumindest entscheiden kann, ob man auf das neuste Modell warten möchte, hat Vorwerk seine Kunden überrascht.

Wertverlust von mehreren Hundert Euro

In den sozialen Netzwerken formiert sich deswegen Protest. Eine Facebookgruppe möchte eine Musterfeststellungsklage gegen Vorwerk auf den Weg bringen. Die Kunden sprechen von einem Wertverlust von mindestens 700 Euro für all diejenigen, die zum Beispiel im Weihnachtsgeschäft zugeschlagen haben. In den Facebookposts erzählen diverse Käufer davon, dass sie die Vorwerk-Berater direkt auf ein neues Modell angesprochen haben. Dies sei jedoch immer verneint worden.

Vorwerk vertreibt seine Geräte nur im Direktvertrieb, ein Modell, wie es auch von der Firma Tupper bekannt ist. Auch die Beraterinnen und Berater wurden jedoch nicht über die Einführung eines neuen Gerätes informiert, wie das Unternehmen mitteilt. Allerdings müssen diese jetzt die Wut der Kunden aushalten.

Vorgehen "Teil der Unternehmensphilosophie"

In einem Facebook-Post nahm Vorwerk nun die "Repräsentantinnen" des Thermomixes in Schutz und reagierte auf die Kritik: "Wir können Ihre Verärgerung verstehen und Sie sollen sich keinesfalls betrogen fühlen!" Weiter heißt es: "Es ist ein Teil der Unternehmensphilosophie, dass neue Produkte von Vorwerk eine Überraschung für jedermann sein sollen. Mit dem Thermomix TM5 haben Sie nach wie vor ein hervorragendes Produkt, auf das wir rundum stolz sind!".

Individuelles Wechselangebot für Kunden

Kunden, die zwischen dem 20. Februar und 8. März einen Thermomix gekauft haben, soll ein individuelles Wechselangebot gemacht werden. Der TM6 wird mit 1356 Euro rund 150 Euro teurer sein als sein Vorgänger.

Auch bei der Einführung des TM5, der 2014 auf den Markt kam, ging Vorwerk ähnlich vor und zog die Wut vieler Kunden auf sich. Allerdings gab es damals noch nicht die Möglichkeit einer Musterfeststellungsklage, die in Deutschland erst seit dem 1. November 2018 möglich ist. Verbraucher können so einen Anspruch auf Schadenersatz durchsetzen, ohne dass sie selbst einen Prozess gegen ein Unternehmen anstrengen müssen. Die Auseinandersetzung vor Gericht übernehmen Verbraucherschutzverbände – auf deren Unterstützung hoffen die enttäuschten Vorwerk-Kunden nun.