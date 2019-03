Osnabrück. Vater, Mutter, Kind – wer sich bewusst gegen dieses klassische Familienmodell entscheidet und keine Kinder bekommt, stößt auf Unverständnis und harsche Kritik. Warum entscheiden sich Frauen und auch Männer gegen das Kinderkriegen? Die Gründe dafür sind unterschiedlich und sehr persönlich.

„Ich höre die innere Uhr ticken. Ich persönlich habe aber beschlossen, nicht darauf zu hören“, schreibt uns Lisa Schmidt. Sie möchte, wie die anderen Befragten in diesem Text, anonym bleiben. Denn die Entscheidung, keine Kinder zu bekommen, wird oftmals harsch kritisiert. Frauen, die auf ihre Karriere fixiert sind, Frauen, die Kinder hassen, Frauen, die egoistisch sind – die Klischees sind vielfältig. Doch in den wenigsten Fällen treffen sie zu. Natürlich gibt es auch Paare, die ihr Leben ohne Kinder genießen, ihre Freiheit. So auch Lisa Schmidt:

„Ich muss mein Leben nicht für ein kleines Wesen zurückschrauben. Ich muss meine Zeit nicht zerreißen und alle Leidenschaften, Hobbys und Unternehmungen canceln, um dem kleinen Menschen, der da aus mir entsprungen ist, gerecht zu werden“.

Sie ist aber weit davon entfernt, Kinder zu hassen: Sie ist passionierte Patentante. „Ich liebe die zwei kleinen Menschen ungemein und werde immer für sie da sein. Aber ich weiß auch, ich muss es nicht täglich sein, muss es nicht 24 Stunden am Tag sein und auch nicht sieben Tage die Woche. Ich bin die Tante und nicht die Mutter, und es gibt kaum Sekunden, wo ich mich darüber nicht unendlich freue, dass ich keine Mutter sein muss.“



Kinderlose sind keine Kinderhasser

Das Klischee, dass Frauen und Männer ohne eigene Nachkommen Kinderhasser sind, lässt sich laut einer Studie des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend nicht bestätigen. Für die Studie wurden 3049 kinderlose Frauen und Männer im Alter zwischen 20 und 50 Jahren zu den Gründen ihrer Kinderlosigkeit befragt, darüber hinaus flossen Ergebnisse einer Studie des DELTA-Instituts für Sozial- und Ökologieforschung ein, für die 18.856 Fälle untersucht wurden.

Eines der Ergebnisse der umfangreichen Studie: „Kinderlosigkeit bedeutet keineswegs, keine Kinder zu wollen oder das Leben mit Kindern gering zu schätzen – im Gegenteil: 85 Prozent der kinderlosen Frauen und Männer haben die Einstellung, dass Kinder in äußerst positiver Weise eine Bereicherung für Identität und Lebenssinn sind.“ Laut Studie sind die Gründe für gewollte Kinderlosigkeit vielfältig, Angst vor Benachteiligung im Arbeitsmarkt und am Arbeitsplatz ist einer davon. Außerdem befürchten die Befragten den Verlust individueller Freiheiten und vermissen ausreichende staatliche Unterstützung, zum Beispiel bei der mangelnden Anzahl an Kita-Plätzen.

Zahlen zu Kinderlosigkeit in Deutschland Laut des Bundesministeriums haben in Deutschland in der Altersgruppe zwischen 30 und 50 Jahren 29 Prozent (7,02 Millionen) kein Kind. „Erheblich ist die Geschlechterdifferenz: 22 Prozent der Frauen (2,63 Millionen) und 36 Prozent der Männer (4,39 Millionen) in diesem Alter haben (noch) kein eigenes Kind. Auch viele Paare, die im gemeinsamen Haushalt leben, sind im Alter zwischen 30 und 50 Jahren kinderlos: 15 Prozent Frauen (1,48 Mio.) und 22 Prozent der Männer (2,02 Mio.).“ Dabei ist allerdings unklar, ob diese Frauen und Männer gewollt oder ungewollt kinderlos sind. Die 3049 Befragten in der Studie des Bundesministeriums teilen sich wie folgt auf: In 2047 Fällen ist die Kinderlosigkeit gewollt, in 1002 Fällen ungewollt.



Angst, Fehler der Eltern zu wiederholen

Ein weiterer Grund, keine Kinder zu bekommen: Angst, die gleichen Fehler wie die Eltern zu machen. Jana Meyer (Name geändert) hat in ihrer Kindheit psychische Gewalt erfahren, die sie sehr geprägt hat. Die junge Frau entdeckt ihren Schilderungen nach ähnliche Züge an sich wie an ihrem Vater: „Aber je älter ich wurde, je bewusster mir die Erziehungsmethoden meines "Vaters" wurden, umso mehr verschwand der Wunsch nach einer eigenen Familie. Ich habe große Angst, ähnliche Züge anzunehmen und eventuelle Kinder so zu "erziehen". In einer vergangenen, langjährigen Beziehung sind mir ähnliche Charakterzüge an mir aufgefallen, die meine Entscheidung gegen Kinder weiter festigte.“

Außerdem müsse sie erst einmal selbst ihr Leben in den Griff bekommen, ehe sie sich mit dem Kinderkriegen weiter beschäftige. Jana Meyer ist Single und betont, dass es mit dem richtigen Partner durchaus soweit kommen könnte, dass sie doch Kinder bekommt.

Anzeige Anzeige

Frauen schieben Kinderwunsch häufig nach hinten Damit gehört Jana Meyer laut Studie des Bundesministeriums zu zahlreichen Frauen und Männern, die ihren Kinderwunsch erst einmal nach hinten schieben: „Die Idealvorstellung und Bedingung der Frauen und Männer mit späterem Kinderwunsch ist die Vereinbarkeit von Berufsprojekt/-position/-chancen mit ihrer künftigen Familie: Hier eine für beide Partner gute und gerechte Ausgestaltung und Balance zu finden, ist nicht leicht und erscheint ihnen angesichts der bestehenden Strukturen wie ein Parcours mit hohen Hürden. Das Bedürfnis der Frauen und Männer mit aktuellem oder verschobenem Kinderwunsch ist, Beruf und Familienalltag nicht mehr als sich wechselseitig begrenzende Gegensätze zu sehen, sondern als sich wechselseitig ermöglichende und bereichernde Sphären.“ Vor allem Frauen neigen laut Studie dazu, ihren Kinderwunsch aus beruflichen Gründen nach hinten zu verschieben. „Frauen sehen und „planen“ den aus ihrer Sicht persönlich richtigen, beruflich und partnerschaftlich passenden Zeitraum für ihr erstes Kind im Alter etwa zwischen dem 25. und 34. Lebensjahr. Eine weitere Verschiebung erscheint Frauen vor allem aus biologischen Gründen (aber auch sozialen) zunehmend riskant.“

Bislang bereut die gelernte Pflegefachkraft aber nichts: „Durch meine Arbeit weiß ich, dass ein Leben ohne Kinder genauso lebenswert sein kann.“ Vorurteile kennt sie aber auch:



„Wenn ich Menschen erzähle, dass ich keine Kinder möchte, werde ich oft schräg angeschaut und in die Schublade "Karriere statt Kinder" gesteckt. Aber das ist nur ein kleiner, mit der Zeit dazugekommener Faktor.“

Angst, Krankheit zu vererben

Auch gesundheitliche Gründe spielen eine Rolle bei der Entscheidung, keine Kinder zu bekommen. Katja Schneider (Name geändert) leidet seit Geburt an Muskelschwund und hat darüber hinaus eine Gehbehinderung. „Für mich würde eine Schwangerschaft viele Risiken mit sich bringen und könnte bis hin zu Fehlgeburten führen. Die wichtige Frage, die man sich hier stellen muss, ist, ob die unheilbare Krankheit auf mein Kind übertragen werden kann.“

Darüber hinaus stellen sie und ihr Mann sich die Frage, was passiert, wenn sie tatsächlich ein Kind bekommen, das ihre Krankheit geerbt hätte. Ihr Mann müsste seinen Job wahrscheinlich aufgeben oder seine Arbeitsstunden reduzieren, um sich um seine Frau und sein Kind kümmern zu können. Finanziell gesehen wäre das aber nicht möglich, da Katja Schneider aufgrund ihrer Krankheit arbeitslos ist.

"Da ich dringend auf die Hilfe meines Mannes angewiesen bin, könnte ich kaum etwas alleine bewältigen. Was wäre das dann für ein Leben?"

Ulrike Schulz (Name geändert) musste sich erst damit arrangieren, keine Kinder zu haben, da sie zeugungsunfähig ist. In früheren Beziehungen habe das zu großen Problemen geführt.



„Für meinen Mann waren Kinder aber nie ein Thema. Dadurch war das für mich auch kein Thema mehr, und ich muss mich wegen meiner Unfruchtbarkeit nicht mehr schämen. Wir fühlen uns trotzdem wie eine Familie.“

Keine Kinder, keine Verpflichtungen

Freier sein und in den Urlaub fahren, wann sie wollen, diese Vorurteile kann Ulrike Schulz nicht bestätigen. „Sicher können wir außerhalb der Ferien verreisen. Dafür können mein Mann und ich im Sommer keinen Urlaub machen, da Kollegen mit Kinder Vorrang haben. Was für uns gar kein Problem ist. Auch arbeitstechnisch gibt es Vor- und Nachteile. Ich brauche mir keine Gedanken zu machen, dass ich pünktlich zu Hause bin, damit ich das Kind betreuen kann. Dafür muss ich dann mal einspringen, wenn mal ein Kind krank wird und die Mutter nicht arbeiten kann.“



Möglicherweise sei sie etwas entspannter ohne die Verpflichtungen, die Kinder mit sich bringen.

„Aber ich bin auch etwas genervter, weil auf die Kinder immer Rücksicht genommen werden muss. Die Planung mit Freunden ist da schon etwas schwieriger.“

Entfremdung von Freunden

Die Beziehung zu Freunden mit Kindern aufrecht zu erhalten, damit hat auch Matthias Fischer zu kämpfen. Obwohl der 37-Jährige zu seiner bewussten Entscheidung gegen eigene Kinder steht und nicht mit den typischen Vorurteilen wie Frauen konfrontiert wird, empfindet er die Entfremdung von seinen Freunden und Bekannten mit Kindern als belastend. „In meinem Umfeld ist vor einiger Zeit eine Art Babywahn ausgebrochen“, sagt er, und beschreibt damit, dass sich alles nur noch um Kinder dreht. Schwierig, dann Freundschaften aufrechtzuerhalten, wenn man nicht mitreden kann. Er fühlt sich ausgeschlossen. Und fragt sich dann schon:

„Liegt es an mir? Bin ich irgendwo zurückgeblieben, habe ich die Entwicklung verpasst?“

Matthias Fischer erklärt im Gespräch mit unserer Redaktion, dass er das Thema Kinder neutral sieht, er ist kein Kinderhasser, bricht aber auch nicht in Begeisterungsstürme aus, wenn er ein Baby sieht. Er hat sich für seine Unabhängigkeit entschieden – und damit gegen Kinder. Mal spontan verreisen oder Essen gehen – mit Kindern müsse man immer einen Babysitter organisieren und verliere damit seine Unabhängigkeit. Für ihn kein erstrebenswertes Lebensziel.

Seine Partnerin hat zwar zwei Kinder, beide sind aber fast erwachsen. Wären sie zehn Jahre jünger gewesen, wäre die Partnerschaft nicht zustande gekommen. Eine Beziehung scheiterte bereits, weil sie ein Kind wollte, er aber nicht. Dennoch hat er zur Tochter seiner Partnerin, die bei ihnen lebt, ein gutes Verhältnis. Nur als Ersatzvater sieht er sich nicht, eher als Ratgeber.



Fischer kann sich nicht vorstellen, seine Entscheidung irgendwann zu bereuen. Mit dem Spruch: „Aber dann bist Du im Alter ja alleine“ kann er nicht viel anfangen. Denn nur um im Alter möglicherweise nicht alleine zu sein, bekomme man ja keine Kinder.

Angst, gravierende Fehler bei der Erziehung zu machen, Angst vor vererbbaren Krankheiten, Nachteile im Beruf: Die Gründe für gewollte Kinderlosigkeit sind vielfältig, jede Geschichte dazu ist individuell. Die Geschichten der Betroffenen zeigen, wie wichtig es ist, die Entscheidung zu akzeptieren und dazu zu stehen:

„Ob mit oder ohne Kind. Es gibt immer Vor- und Nachteile. Aber wir sind glücklich, so wie es ist.“ Ulrike Schneider