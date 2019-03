Bologna. Hätten Sie's gewusst? Das berühmte Nudelgericht Spaghetti Bolognese ist nicht etwa eine Spezialität in der italienischen Stadt Bologna. Das hat der dortige Bürgermeister klar gestellt.

Die Italiener sind traditionell sehr stolz auf ihre Esskultur und verteidigen sie leidenschaftlich. So auch der Bürgermeister von Bologna, Virginio Merola. Er stellte kürzlich auf Twitter klar: Spaghetti Bolognese seien Fake News. Das Gericht gebe es in seiner Stadt überhaupt nicht.

Es ist seltsam, auf der ganzen Welt für ein Gericht berühmt zu sein, das nicht von uns ist. Virginio Merola, Bürgermeister von Bologna im "Telegraph"

"Natürlich freuen wir uns, dass uns das Gericht so eine große Aufmerksamkeit einbringt", sagte Merola im TV-Sender "RAI", "Aber wie würden es vorziehen, für die Speisen bekannt zu sein, die Teil unserer kulinarischen Tradition sind." Dies seien Tagliatelle, Tortelloni, Lasagne und Mortadella-Schinken – aber nicht Spaghetti Bolognese.

Merola rief mit einem Augenzwinkern dazu auf, ihm Fotos des "Fake-News"-Gerichts aus der ganzen Welt zukommen zu lassen. Die Bilder wolle er dann im Feinschmecker-Vergnügungspark "FICO Eataly World" nahe Bologna ausstellen.



Verfälscht werde das Gericht sowohl mit einer unpassenden Nudelart als auch mit einer abgewandelten Soße: Meist wird eine wässrige Tomatensoße mit Fleisch als Bolognese deklariert. Laut dem offiziellen Rezept gehören unter anderem Bauchspeck und ein Becher Milch in das "ragù classico bolognese". Die Soße muss stundenlang köcheln, bis sie sämig wird. Nur dann kann sie gut an den Tagliatelle haften. Denn die originale Bolognese-Soße wird nicht mit Spaghetti, sondern mit breiten flachen Tagliatelle, oder in einer Lasagne gegessen, erklärte die italienische Lebensmittelexpertin Helena Kyriakides im Interview mit dem Sender "Euronews".

"Ragù" blieb offenbar nicht hängen

Offenbar habe sich der Begriff Bolognese verselbstständigt und stehe im Ausland nun – statt "ragù" – pauschal für alle Fleischsoßen, sagte Kyriakides. Touristen, die in einem Restaurant in Bologna eine "Spaghetti Bolo" bestellen, würden jedoch oft verächtlich abgewimmelt: "Oh mein Gott, nein, wir können Ihnen keine Spaghetti Bolognese servieren, weil Spaghetti keine Pasta ist, die wir in dieser Region herstellen." Die Expertin könne die Reaktion gut nachvollziehen. Kyriakides begrüßte den Aufklärungsversuch des Bürgermeisters als "Verteidigung der italienischen Esskultur und Identität".