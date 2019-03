Hamburg. "Paleo", "Schlank im Schlaf" oder "Weight Watchers": Diäten gibt es viele und jede verspricht, dass die Kilos purzeln. Doch ob die Abnehmform wirklich erfolgreich ist, hängt laut Claudia Hochbrunn vom eigenen Charakter ab. Im Interview erklärt sie, warum nicht jeder fürs Kalorienzählen gemacht ist.

Irgendwann war er da, der Moment, an dem sich Claudia Hochbrunn mit ihrem eigenen Gewicht nicht mehr wohlfühlte. Doch anstatt sich blindlings in die nächste Trenddiät zu stürzen, fragte sie sich: "Wer bin ich eigentlich"? Was dabei herauskam, war ein Gewichtsverlust von 20 Kilogramm und das Buch "Wer bin ich – und wie nehme ich ab?" Im Gespräch mit unserer Redaktion erzählt die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie von Perfektionisten, Eigenbrötlern und Zuspätkommern.

Frau Hochbrunn, bis Ostern üben wieder viele Menschen Verzicht und streichen Zucker und Alkohol aus ihrem Ernährungsplan. Was sagen Sie zu dieser sehr strengen Diät – führt sie zum Erfolg?

Das ist individuell vom Charakter abhängig. Derjenige, der auf alles verzichten kann und der Mensch, der den Genuss braucht, sind zwei völlig unterschiedliche Typen, die nicht miteinander kompatibel sind.

Was bin ich denn für ein Charakter, wenn mir der Verzicht nicht schwerfällt?

Es gibt Menschen, für die es einfacher ist, lieber nichts zu essen, als nur ein bisschen, weil sie schnell die Kontrolle über das Maß verlieren. Dazu zählen etwa diejenigen, die niemals nur ein Stück Schokolade essen können, sondern gleich die ganze Tafel verdrücken. Hier ist der totale Verzicht sicher die einfachere Lösung. Wer hingegen niemals die Kontrolle verliert, muss nicht unbedingt fasten. Dann wiederum gibt es noch Charaktere, die durchs Fasten total unzufrieden werden und nur noch an Essen denken. Sobald sie wieder essen dürfen, werden sie die verlorenen Kilos wieder zunehmen – der typische Jo-Jo-Effekt.

Wie sind Sie darauf gekommen, das Thema Abnehmen aus einer psychologischen Sichtweise anzugehen?

Das ist bei mir aus einer ganz persönlichen Geschichte heraus entstanden. Irgendwann befand sich mein Body Mass Index (BMI, Bestimmung des Normalgewichts, Anm. d. Red.) an der Grenze zur Adipositas (Fettleibigkeit, Anm. d. Red.) und ich fühlte mich gesundheitlich eingeschränkt.

Und erst dann waren Sie bereit, etwas zu ändern?

Die Motivation muss auf jeden Fall stimmen. Wer eigentlich zufrieden mit sich ist und wen sein Übergewicht nicht stört, der wird auch nicht abnehmen.

Wie haben Sie die richtige Methode gefunden?



Ich habe festgestellt, dass viele Diäten nicht zu mir passen. Etwa nur drei Mal am Tag zu essen, denn ich bin überhaupt kein Frühstückstyp. Ich bin eher zwanghaft, kann mich an alles halten und habe nie einen Kontrollverlust. Auf Selbstkasteiung hatte ich aber auch keine Lust. Also habe ich Kalorien gezählt und beschlossen, 1000 Kalorien mit gesunder Ernährung zu mir zu nehmen und mir 500 Kalorien als Bonus für Süßes und Getränke zu erlauben. Da mein damaliger Kalorienverbrauch bei 2300 Kalorien lag, habe ich sogar mit dem Sündigen mindestens 700 Kalorien gespart. Ich hab gegessen was ich wollte, aber eben nicht so viel.

Aber das funktioniert nicht bei jedem?

Nein, in meinem Freundeskreis habe ich dann festgestellt, dass es anderen total schwerfällt. Also habe ich mich damit beschäftigt, warum manche Menschen mit gewissen Diätformen nicht kompatibel und wie sie gestrickt sind. In meinem Buch kann der Leser anhand eines Selbttests erfahren, welcher Charaktertyp er ist.

Aber ob ich frühstücke oder nicht, hat doch nichts mit meinem Charakter zu tun.

Nein, aber damit, ob sie zwanghaft und diszipliniert genug sein können oder sich eher selbst beschummeln. Wer locker drauf ist, auch mal Fünfe gerade sein lässt, gerne mal zu spät kommt und zu den angebotenen Keksen auf der Arbeit nicht "Nein" sagen kann, kann mit Kalorienzählen nicht klarkommen und wird scheitern. Wer aber ordentlich und perfektionistisch ist, für den funktioniert es super.

Und wie kann der Schummler abnehmen?

Bei diesem Typen wäre zu überlegen, ob es nicht das beste ist, einfach bestimmte Lebensmittel wegzulassen. Etwa eine Low-Carb-Diät. Aber nochmal: All das funktioniert aber eben auch nur, wenn man bereit ist, etwas an seinem Leben zu ändern. Es muss am Ende ein Gewinn stehen, der den Verzicht rechtfertigt. Natürlich spielen auch Gewohnheiten und die jeweiligen Lebensumstände eine Rolle.

Inwiefern?

Wer etwa der Typ ist, der abends vor dem Fernseher Chips knabbert, der braucht dieses Mundgefühl und ist ein Genießer. Stattdessen einen Apfel zu essen, wird nichts bringen, denn es spricht nicht dieselben Geschmacksknospen an – Paprika hingegen schon. Hier kann also jeder schauen, inwiefern sich hochkalorische Lebensmittel durch niedrigkalorische Speisen austauschen lassen. Außerdem sollten die Lebensumstände für eine Diät stimmen. Wer gerade viel Stress hat und daran nichts ändern kann, bricht vielleicht zusammen, wenn ihm auch noch das gute Essen verwehrt bleibt, das seine Seele gerade noch zusammenhält.