Osnabrück. Im April kommt das neue Modell der Küchenmaschine Thermomix auf den Markt. Seit diesem Freitag ist bekannt, was der TM 6 so alles kann.

Kaum ein Küchengerät spaltet die Nation so wie der Thermomix: Für einige ist er ob des hohen Preises von über 1000 Euro ein Ärgernis, während seine eingefleischten Fans nie wieder auf ihn verzichten würden. (Weiterlesen: Der Thermomix: Das Statussymbol in der Küche)

An diesem Freitag hat die herstellende Firma Vorwerk nun bekanntgegeben, wie der Nachfolger des 2012 auf den Markt gebrachten Modells TM5 aussehen wird – und was der TM6 so alles kann:

Was ist neu beim Thermomix TM6?

Der Thermomix TM6 kann bis 160 Grad erhitzen, und ermöglicht so erstmals eine Art Anbraten. Darüberhinaus kann er Zucker karamellisieren, Speisen fermentieren und Fleisch und Fisch vakuumgaren (Kenner nennen das Sous-vide-Garen). Zudem kann das Essen auch im Slow-Cooking-Modus zubereitet werden, sprich auf niedrigen Temperaturen gegart werden.

Auch optisch sieht der TM6 anders aus als sein Vorgänger: das Touchscreen-Display ist merklich größer.



Cook-Key jetzt integriert

Der Cook-Key von Thermomix ist seit Ende 2016 auf dem Markt und musste für den TM5 extra dazugekauft werden. Im neuen TM6 ist das Feature, mit dem sich Rezepte von Vorwerk-Rezeptportal Cookidoo herunterladen lassen, integriert. (Weiterlesen: Was taugt der Cook-Key von Thermomix?)

Wann kommt der Thermomix TM6 auf dem Markt

Wie schon seine Vorgänger kann der TM6 nur bestellt werden, wer vorher an einem sogenannten "Erlebniskochen" teilgenommen hat und das gerät über die Vorwerk-Repräsentantin bestellt. Zu erhalten ist der Thermomix TM6 – kein Scherz – ab dem 1. April 2019. Kosten soll er 1.359 Euro.

Anzeige Anzeige

(Weiterlesen: Wie ein Thermomix die Schnäppchenjäger ins Iburger Amtsgericht lockt )