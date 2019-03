Hamburg. Eine Mutter und ihr Sohn dürfen nicht auf einem Linienflug mitfliegen, weil sie an einer seltenen Hautkrankheit leiden, die aber nicht ansteckend ist. Prof. Dr. Jörg Hinkelbein, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin, erklärt, warum Fluggesellschaften in der Fürsorgepflicht sind.

In einem emotionalen Blogeintrag hat die Amerikanerin Jordan Flake darüber berichtet, wie sie und ihr Sohn Jackson eine Maschine der Fluggesellschaft American Airlines verlassen mussten. Der Grund: Ein Flugbegleiter sprach sie auf ihre angeborene Hautkrankheit Ichthyosis an. Da sie kein ärztliches Attest vorweisen konnte, dass die Erkrankung nicht ansteckend ist, mussten die beiden das Flugzeug verlassen.

Die junge Mutter schrieb: "Ich bin noch nie so gedemütigt worden" und auch im Netz war die Empörung über die Entscheidung der Airline groß, aber ist der Fluggesellschaft überhaupt etwas vorzuwerfen?

"Es besteht die Gefahr, die Mitreisenden zu infizieren"

Prof. Dr. Jochen Hinkelbein, Geschäftsführender Oberarzt der Notfallmedizin an der Uniklinik Köln und Präsident der Deutschen Gesellschaft für Luft- und Raumfahrtmedizin, erklärt: "Die Flugzeuggesellschaften sind in der Pflicht, eine Unversehrtheit der restlichen Passagiere zu gewährleisten. Ist jemand an Keuchhusten oder Masern erkrankt, besteht die Gefahr, dass sich die Mitreisenden im Wartebereich oder an Bord infizieren." Im Fall der Amerikanerin sei die Verweigerung der Beförderung unschön gelaufen, der Airline aber nichts vorzuwerfen. "Natürlich sind Flugbegleiter und Piloten keine Mediziner, aber sie sind in der Pflicht, alle anderen Passagiere zu schützen."

Fluggesellschaften können eigene Kriterien vorlegen

Denn: Jede Fluggesellschaft hat Kriterien zur Beurteilung der Flugreisetauglichkeit festgelegt, es gibt aber auch international geltende Richtlinien. Einzusehen sind diese in den Beförderungsbedingungen der Fluggesellschaft, die auf den jeweiligen Webseiten zu finden sind. "Eine Fluggesellschaft behält sich beispielsweise vor, Passagiere, die unter Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen, nicht zu befördern", so Hinkelbein. "Ich habe persönlich erlebt, dass ein Mann mit einem Ticket für die Business Class nicht mitfliegen durfte, weil er Sandalen und eine kurze Hose trug, die Beförderungsbedingungen aber eine lange vorsahen."

Verhindert werden können hätte der Rauswurf aus dem Flugzeug durch ein sogenanntes MEDA-Formular, welches Auskunft über die körperliche Verfassung des Fluggasts gibt und einen unbedenklichen Gesundheitszustand attestiert. "Dieses Formular können sich Passagiere z.B. vom Hausarzt ausstellen lassen. Danach muss es rechtzeitig vor dem Flug an die Fluggesellschaft weitergeleitet werden." Passagiere mit akuten oder chronischen Krankheiten sollten sich Im Zweifel unbedingt vorher darum kümmern, ob sie überhaupt von der Airline transportiert werden dürfen. "Es gibt auch einen Medizinischen Vielfliegerausweis, sodass nicht vor jedem Flug ein neues Formular ausgestellt werden muss."

Auf Nummer sicher gehen

Doch welche Krankheiten können an Bord überhaupt gefährlich werden? Laut Jochen Hinkelbein ist das bei jedem Patienten eine Einzelfall-Entscheidung. "Frisch operiert oder mit einer akuten Infektion gehört aber niemand ins Flugzeug." Und auch bei einer Mittelohrentzündung könnte der Druckausgleich an Bord nicht mehr funktionieren: "Wer trotzdem einsteigt, gefährdet sein eigenes Ohr und läuft Gefahr, einen Trommelfellriss zu erleiden."

Der Experte rät daher, in solchen Fällen eine Einschätzung von einem in diesem Bereich erfahrenen Arzt einzuholen. "Wer Fieber hat, ist vielleicht körperlich in der Lage zu fliegen, könnte aber schlimmstenfalls alle anderen 500 Passagiere anstecken."