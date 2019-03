Hamburg. Keine Musik, kein Internet, kein Verkehr, keine Elektrizität: Wenn auf der Urlaubsinsel Bali das hinduistische Fest Nyepi gefeiert wird, steht das Leben einen ganzen Tag lang still. Das betrifft nicht nur die Einheimischen, sondern auch die Touristen.

Badewetter das ganze Jahr, üppige Vegetation und kulturelle Sehenswürdigkeiten: Die indonesische Insel Bali ist ein Urlaubsparadies, und das nicht erst, seit dem Studenten im Freisemester und gestresste Großstadt-Hipster von dort ihre beneidenswert schönen Urlaubsbilder in die sozialen Netzwerke laden.



Einmal im Jahr wird dem Touristen-Magneten aber buchstäblich der Stecker gezogen: Am hinduistischen Neujahrstag werden Elektrizität und Internet abgeschaltet, der Flugverkehr steht still und für Urlauber wie Einheimische gilt eine Ausgangssperre. Im Jahr 2019 (nach gregorianischem Kalender) fällt dieses Ereignis auf den 7. März. Nach dem traditionellen Mondphasenkalender Saka immer am Tag nach Neumond während der Tag-und-Nacht-Gleiche im Frühling. Dann beginnt für die Balinesen das Jahr 1941.



Deutsche berichtet von Erfahrungen vor Ort

Der Neujahrstag, genannt Nyepi, ist der höchste hinduistische Feiertag auf Bali. Er ist der Stille und der Meditation vorbehalten. Die Deutsche Jeanette Siegel hat das Nyepi-Fest mehrmals vor Ort miterlebt. Sie erinnert sich gut an die besondere Stimmung, die während des sogenannten "Festes der Stille" auf der Insel herrscht:

Anzeige Anzeige

Es gibt keine Strom und alle bleiben im Haus. Keiner ist auf der Straße, außer die Aufpasser. Jeanette Siegel

Die Pecalang, eine Art Religionspolizei, wacht darüber, dass sich Einheimische und Touristen an die Regeln halten. Die sehen außerdem vor: kein Fernsehen, keine Musik, keine Arbeit und kein Verkehr. Für Jeanette Siegel hat das konkrete Auswirkungen. Sie ist mit einem Indonesier verheiratet und lebt mit den gemeinsamen Töchtern hauptsächlich in Marburg. Ihren Mann, der weiterhin auf Bali wohnt, kann die 39-Jährige während des Nyepi-Festes nicht erreichen. "Das mobile Netz wurde ausgeschaltet", erklärt Siegel. Alle Internetanbieter haben die Anweisung, ihre mobilen Datennetze von 6 Uhr am Donnerstag bis 6 Uhr am Freitag (Ortszeit) abzustellen, teilte das indonesische Kommunikationsministerium vorab mit. Zugleich bleibt der Flughafen der Inselhauptstadt Denpasar 24 Stunden lang geschlossen.

Dabei ist der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor auf Bali. Zuletzt kamen jährlich rund vier Millionen Gäste – in etwa so viele, wie die Insel Einwohner hat. Die meisten der Einheimischen sind Hinduisten, während in Indonesien insgesamt die Muslime klar in der Mehrheit sind. Die Balinesen bleiben während des Nyepi-Festes unter sich und verbringen die Zeit mit Familie und Freunden.



Neujahrsfest bedarf der Vorbereitung

"Viele fahren für den Feiertag in die Dörfer, wo sie ursprünglich herkommen", sagt Jeanette Siegel. Schon Tage bereiten sich die Balinesen demnach auf das Fest vor, kaufen Essen und Getränke und bereiten sie zu. "Alle flippen aus, weil sie nicht raus können", berichtet Siegel. Ein besonders beliebtes Feiertagsgericht sei das traditionelle Nasi Campur, sagt Siegel. Die Kombination aus Reis und verschiedenen Beilagen wie Gemüse, Fisch oder Fleisch werde an Nyepi ausnahmsweise kalt gegessen.



Für Touristen gibt es aber einige Ausnahmen bei den strengen Nyepi-Regeln, sagt Jeanette Siegel: "Die Hotels habe eine Sonderlizenz" und dürfen ihre Klimaanlagen und Kühlschränke weiter betreiben. Für die Gäste dort ist Nyepi ein ganz normaler Tag. "Aber es ist dort auch nicht laut, die Leute müssen drinnen bleiben. Sie halten sich so gut es geht an die Regeln", sagt Siegel.



Sehenswerte Zeremonien entschädigen für Einschränkungen

Trotz der Einschränkungen ist ein Besuch auf Bali während des Neujahrsfest für viele Touristen attraktiv. Denn schon vor dem eigentlichen "Tag der Stille" halten die Hindus einige Zeremonien ab. Beim sogenannten "Melasti" werden heilige Objekte und Gottesbilder zusammen mit Opfergaben wie Obst oder Blumen zum Meer, oder auch einem See oder Fluss gebracht. Dort werden sie in einer Zeremonie gereinigt und dem Gott Baruna übergeben.

Am Abend vor dem Neujahrsfest werden Exorzismus-Zeremonien durchgeführt. Dazu tragen die Balinesen am Abend selbst gebastelte Monsterfiguren in einer Parade mit Musik und Tanz durch die Städte. Anschließend werden die "Ogoh-Ogohs" verbrannt. Der Brauch soll Geister und Dämonen vertreiben.