Hamburg. Die Debatte um den Stickstoffdioxid-Grenzwert reißt nicht ab. Eine Messaktion zeigt, wie belastet die Luft im Norden ist.

Die Debatte darum, wie viel Stickstoffdioxid (NO2) in der Luft erlaubt sein sollte, wird weiter hitzig geführt: Die Deutsche Gesellschaft für Pneumologie und Beatmungsmedizin (DGP) erwartet, dass die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in absehbarer Zeit eine Absenkung der Grenzwerte für Stickstoffdioxid (NO2) empfehlen wird. Das sagte Professor Holger Schulz vom Helmholtz Zentrum München der "Welt" am Donnerstag. (Weiterlesen: Osnabrücker Umweltmediziner: Feinstaub-Grenzwert ist noch zu hoch)

Derzeit ist im Jahresmittel eine Konzentration von 40 Mikrogramm NO2 pro Kubikmeter Luft erlaubt. Die DGP fordert, diesen auf 30 Mikrogramm pro Kubikmeter herabzusetzen. In einem Positionspapier schrieb die Gesellschaft im vergangenen November, die gesundheitsschädliche Effekte von Luftschadstoffen seien "gut untersucht und belegt". Laut Schulz steht fest, dass Luftschadstoffe gesundheitsschädlich seien: "Das ist bereits bei Werten von 20 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft nachweisbar." (Weiterlesen: Belastung von Stickstoffdioxid: Lungenarzt Dieter Köhler räumt Rechenfehler ein)



Wie sehr ist die Atemluft im Norden mit NO2 belastet?

Die NO2-Konzentration wird in Deutschland durch offizielle Messtationen ständig überwacht, knapp 90 von ihnen stehen im Norden. Doch sie zeigen nur einen kleinen Ausschnitt der Luftqualität an eben diesen ausgewählten Orten. Journalisten des Norddeutsche Rundfunks (NDR) wollten es genauer wissen und haben daher mit Nutzern eine große Luftmessaktion gestartet. Die Mitarbeiter des NDR verschickten dazu rund 1000 Messröhrchen an Nutzer im ganzen Norden, inklusive einer genauen Anleitung, wo und wie das Röhrchen anzubringen ist. Gemessen wurde einen Monat lang im November 2018.

Die Ergebnisse der Aktion unter dem Motto "Was atmest Du?" sind auf der interaktiven Karte zu sehen. Werte über dem offiziellen Jahresgrenzwert sind rot eingefärbt. Orangene Punkte zeigen Werte, die über der von der DGP geforderten Grenze von 30 Mikrogramm pro Kubikmeter liegen. Im Suchfeld in der Karte können Sie nach Ihrem Wohnort suchen oder über die Schaltfläche "Visible Layers" nur die NDR-Daten oder nur die Daten der offiziellen Messstationen sehen:

NO2-Konzentration im November 2018

Der höchste Wert wurde bei der Aktion an den Hamburger Landungsbrücken gemessen: Mit mit 149 Mikrogramm pro Kubikmeter übersteigt dieser Wert das zulässige Jahresmittel fast um fast das Vierfache. Die meisten gemessenen Werte liegen jedoch deutlich unter dem aktuellen Grenzwert.

Nach wissenschaftlichen Kriterien ist der Vergleich von Monats- und Jahresmittelwerten nicht zulässig, da die Werte wetterbedingt sehr schwanken. Laut NDR geben die Daten dennoch einen "guten Überblick zur Belastung mit schädlichem Stickstoffdioxid in Norddeutschland". Es lässt sich zum Beispiel deutlich erkennen, dass die Belastung in Ballungsräumen wesentlich höher ist als auf dem Land. Und auch die Verschmutzung durch Schiffsabgase ist deutlich zu erkennen.

Aufatmen in Mecklenburg-Vorpommern

Den niedrigsten Wert hat ein Teilnehmer im schleswig-holsteinischen Tönning gemessen. Auch in vielen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns waren die Werte besonders niedrig. Die höchsten gemessenen NO2-Werte in den norddeutschen Bundesländern liegen alle im städtischen Raum:

Wie die NO2-Werte im Detail gemessen wurden, wie genau und wie aussagekräftig die Daten sind, erläutert der NDR in einem FAQ. Dort heißt es unter anderem, dass die Aktion "keiner wissenschaftlichen Messung" entspricht. Die Methode und die Messröhrchen würden jedoch mit den EU-Richtlinien der Messgenauigkeit übereinstimmen. "Unsere Vergleichsmessungen lagen dicht bei den behördlichen Messungen", schreibt der NDR zudem. (Weiterlesen: Faktencheck: Dicke Luft - ist der Diesel wirklich schuld?)