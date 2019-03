Hamburg. Das Insektensterben in Deutschland hat besorgniserregende Ausmaße angenommen. Die Ursachen dafür sind bislang kaum empirisch belegt. Eine Studie legt nun nahe, dass diese mit dem Ausbau von Windparkanlagen zusammenhängen können.

Das Insektensterben hat nicht nur in Deutschland sondern auf der ganzen Welt besorgniserregende Ausmaße angenommen – darin sind sich Forscher und Insektenkundler einig. Die Gesamtmasse an Insekten soll in den vergangenen 27 Jahren um mehr als 75 Prozent abgenommen haben, berichten Wissenschaftler aus Deutschland, Großbritannien und den Niederlanden im Fachmagazin "Plos One".

Insekten vs. Dinosaurier

Auch Katharina Schulze, Grünen-Abgeordnete aus Bayern, erklärte unlängst in der TV-Sendung "Maischberger", die Welt würde gerade "das größte Aussterben seit den Dinosauriern" erleben.

Als einer der Hauptverursacher wird oft die industrielle Landwirtschaft benannt. Doch eine Studie zu Wechselwirkungen von Fluginsekten und Windparks des Deutschen Zentrums für Luft- und Raumfahrt (DLR) legt eine weitere Ursache für das billionenfache Insektensterben nahe.

Annahme vor 30 Jahren war falsch

Aufgrund des Rückgangs der Fluginsekten sowie Berichten über Effizienzverluste von Windkraftanlagen, welche auf Verschmutzungen der Rotorblätter durch Insektenreste hinwiesen, untersuchte das Institut für Technische Thermodynamik des DLR beide Phänomene bezüglich eines möglichen Zusammenhangs. Die Ergebnisse wurden unter anderem im Magazin „Energiewirtschaftliche Tagesfragen“ veröffentlicht.

Die ersten Recherchen ergaben, dass die Annahmen von vor 30 Jahren, die zum Verzicht eines Verträglichkeitsnachweises von Windkraftanlagen gegenüber Fluginsekten im Luftraum geführt haben, falsch sind. Denn bevor die ersten großen Windparks gebaut wurden, ging man davon aus, dass ausgewachsene, flugfähige Insekten auf ihren Pfaden zu Brutplätzen nicht den Rotorblättern großer Windkraftanlagen in die Quere kommen würden.

Population in Gefahr?

Heute weiß man: Insekten aller Art fliegen sowohl bei niedrigen als auch bei hohen Windgeschwindigkeiten in der Höhe moderner Windrotoren und werden dabei verletzt beziehungsweise getötet. Laut der Berechnungen und Recherchen der Wissenschaftler Franz Trieb, Thomas Gerz und Matthias Geiger, die für die Studie verantwortlich sind, bewegt sich die Größenordnung der Verluste um 1200 Milliarden Insekten pro Jahr. Das entspricht durchschnittlich 5 bis 6 Milliarden Insekten pro Tag während der warmen Jahreszeit – zwischen April und Oktober.

Anzeige Anzeige

Für die Forscher ist das eine "besorgniserregende Entwicklung". Denn Verluste in dieser Größenordnung können "durchaus relevant für die Stabilität der gesamten Population sein". Diese Schätzungen seien nämlich eher konservativ: Die Forscher gehen von einem Vermeidungspotenzial von bis zu 3600 Milliarden Insekten pro Jahr aus – also dreimal so viel.

Wobei relativierend hinzugefügt wird, dass es bisher unmöglich sei, die Auswirkung der geschätzten Verluste auf die Gesamtpopulation der Fluginsekten zu quantifizieren, weil die Größe der Gesamtpopulation unbekannt ist, ebenso wie die Auswirkungen anderer Ursachen wie die Ausbringung von Pestiziden, intensive Landwirtschaft, Verkehrsaufkommen, Urbanisierung oder Klimawandel.

Auch die Wirtschaftlichkeit leidet



Deshalb fordern die Forscher, dass die von ihnen theoretisch berechneten Verluste "dringend empirisch verifiziert und umfassende Maßnahmen zum Monitoring und zur Vermeidung von Insektenschlag an Windkraftanlagen getroffen werden müssen". Der anhaltende Verzicht eines Verträglichkeitsnachweis von Windkraftanlagen gegenüber migrierender Fluginsekten sei "keine gesellschaftlich akzeptable Option" und stehe zudem im Konflikt mit dem in Artikel 20a des Grundgesetzes verankerten Vorsorgeprinzip.

Doch nicht nur für die Insekten und somit auch die Natur sind die Folgen des Massensterbens durch Rotorblätter nicht absehbar, auch die Wirtschaftlichkeit der Windkraftanlagen leidet dauerhaft unter dem Status Quo. Denn die Leistung von Windkraftanlagen kann sich der Studie zufolge um bis zu 50 Prozent gegenüber ihrem erwarteten Wert verringern. Fraglich, ob sich Windparks unter diesen Voraussetzungen noch rentieren als erneuerbare Energiequelle.

Trotz dieser schwerwiegenden Folgen kommen die Forscher in ihrem Fazit zu dem Schluss, dass es keine "befriedigende Option" darstellt, deutsche Windparks dauerhaft abzuschalten oder gar abzubauen. Vielmehr sei es wichtig, die Zusammenhänge von Insektenmigration und Windparks besser als bisher verstehen zu können und begrenzende Maßnahmen zeitnah zu ergreifen: Dazu gehören beispielsweise die systematische Beobachtung von Insektenmigration begünstigenden Umweltbedingungen oder Metabarcoding von Insektenrückständen an Rotorblättern zur Bestimmung der betroffenen Arten.

Lesen Sie: Studie zeigt: AfD gehört zu den größten Klimaschutzgegnern Europas