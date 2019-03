Osnabrück. Die neue Schlichtungsstelle für Reiserecht wird voraussichtlich noch in diesem Jahr die Arbeit aufnehmen. Auf der Internationalen Tourismusbörse (ITB), die heute in Berlin beginnt, dürfte diese Nachricht kontrovers diskutiert werden.

Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv) wirft den Reiseveranstaltern mangelnde Bereitschaft vor, sich an der neuen Schlichtungsstelle für Reiserecht zu beteiligen. In einem Gespräch mit unserer Redaktion sagte vzbv-Sprecher Felix Methmann, wenn die Unternehmen das nicht freiwillig täten, müssten sie dazu gesetzlich verpflichtet werden. „Die Politik, allen voran Frau Barley als Verbraucherschutzministerin, muss endlich die Zügel anziehen.“

Besonders die Großen wie Tui oder DER sollten sich endlich mehr hin zu ihren Kunden orientieren, forderte Methmann. Gleichzeitig lobte er den Verband Internet Reisevertrieb (VIR), der bereits einen Vertrag mit der Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr (SÖP) geschlossen habe, bei der der Bereich für Reiserecht angesiedelt ist. „Das heißt, wer Ärger mit zum Beispiel Opodo, Travel24.com oder Expedia hat, kann diesen jetzt schlichten lassen. Das ist ein guter Anfang“, sagte der Sprecher des vzbv.

Nach Angaben einer Sprecherin des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz wurden der SÖP für den Aufbau und den Betrieb einer Schlichtungsstelle für Pauschalreisen für die Jahre 2018 bis 2021 Gelder in Höhe von 827 900 Euro gewährt. Das Projekt laufe seit dem 20. August 2018.

Die SÖP gibt es bereits seit dem Jahr 2009. Ihre Kernaufgabe ist die außergerichtliche und einvernehmliche Streitbeilegung in individuellen Streitfällen. Sie kann bisher von Reisenden mit Fluggesellschaften, Bahnen, Bus- oder Schiffsunternehmen kostenlos eingeschaltet werden. Allein 2017 schloss die SÖP knapp 17 000 Beschwerdefälle ab. Davon 77 Prozent mit einer außergerichtlichen Einigung.

Das Hauptargument der Reiseveranstalter gegen die Schlichtung ist, so Methmann, die hohe Zufriedenheit ihrer Kunden. Diese Behauptung könne er aber nicht bestätigen, betonte er: „Verbraucherbeschwerden zum Thema Reisen erreichen uns ständig in hoher Zahl.“ So habe der vzbv in der Vergangenheit viele Reiseanbieter erfolgreich wegen irreführender Werbung oder unzulässiger Allgemeiner Geschäftsbedingungen abmahnen müssen.

Das vor neun Monaten in Kraft getretene neue Reiserecht halte nun zusätzlich zu den alten auch noch neue rechtliche Fallen für Verbraucherinnen und Verbraucher bereit, warnte der Experte. „Dagegen müssen sie vorgehen können, ohne sich gleich den hohen Kosten und Mühen eines Gerichtsprozesses ausgesetzt zu sehen“, forderte er. „Das hält sie nämlich nur ab, ihre legitimen Rechte durchzusetzen.“

Anzeige Anzeige

Nach Angaben seiner Sprecherin „ist dem Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz bislang nicht bekannt geworden, dass Kunden bei der Buchung von Reisen ab dem 1. Juli 2018 auf Schwierigkeiten gestoßen sind, die auf die neuen Regelungen zurückzuführen gewesen wären.“ Methmann betonte: „Noch nicht“. Für Gerichtsverfahren sei einfach noch nicht genug Zeit vergangen. „Erst einmal müssen die Leute aus dem Urlaub zurückgekommen sein.“