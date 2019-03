Kopenhagen. Eine Langzeitstudie hat nachgewiesen, dass es keinen Zusammenhang zwischen Impfungen und Autismus gibt.

Im Jahr 2018 starben 35 Menschen an den Folgen einer Masern-Erkrankung, wie die Weltgesundheitsorganisation (WHO) in ihrem Jahresbericht bilanziert. Eine Krankheit, die nach Expertenmeinungen bereits ausgerottet sein könnte. Die Impfquote in Europa ist laut WHO-Bericht jedoch rückläufig.

Auch interessant: "Asoziale Trittbrettfahrer": Warum dieser Arzt Impfgegner aus seiner Praxis wirft

Ein Grund dafür sind Impfgegner, die beispielsweise Standard-Impfungen gegen Masern, Mumps und Röteln (MMR) in Zusammenhang mit neurologischen Erkrankungen wie Autismus setzen.

Nur eines von vielen Beispielen: Auf der Website "impfen-nein-danke.de" wird ein Arzt, Dr. Andrew Wakefield, zitiert, der behauptet, es habe vor den Massenimpfungen gegen Masern, Mumps und Röteln keine Fälle von Autismus gegeben. Die Impfstoffe seien im Umkehrschluss verantwortlich für die vermeintlich wachsende Zahl autistischer Kinder. Allein die Pharma-Lobby hätte ihre Medienmacht genutzt, um Wakefield als "Spinner oder Betrüger hinzustellen".

Eine dänische Studie hat solche und ähnliche Behauptungen nun aufgegriffen und entkräftet. Um Fakten zu schaffen, hat das Dänische Gesundheitsministerium eine Langzeitstudie in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse auf "Annals of Internal Medicine" veröffentlicht wurden. Im Rahmen der Studie waren die Daten von 657.461 Kinder, die zwischen 1999 und 2010 in Dänemark geboren wurden, erfasst und untersucht worden.

Das Ergebnis der Studie ist eindeutig: Unter Kindern, die gegen Masern, Mumps und Röteln geimpft wurden, gab es keinesfalls mehr Fälle von Autismus, als unter Kindern, die keine Impfung erhielten. Vorhergehende Studien waren zu vergleichbaren Ergebnissen gekommen – bis heute konnte somit keine Verbindung zwischen Impfungen gegen MMR und Autismus wissenschaftlich und medizinisch nachgewiesen werden.

Anzeige Anzeige

Lesen Sie: Deutschlandkarte: Wo Grippe und Erkältung wüten