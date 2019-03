Ist das nicht viel Arbeit?

0snabrück. Im Garten ist immer irgendetwas los. Diese Kolumne widmet sich den vielen kleinen Anekdoten, die sich im Miteinander von Natur und Mensch sowie Garten-Mensch und Garten-Mensch ereignen.

Alles eine Frage der Perspektive, dachte ich, als ich kürzlich wegen übergroßen Anfalls von Gartenarbeit bedauert wurde.

Klar, manchmal sehen wir Gartenmenschen so aus, als sollten wir möglichst schnell samt allen Klamotten eine Runde in der Waschmaschine drehen. Diesen Eindruck dürfte ich dem unbekannten Spaziergänger vermittelt haben, der mich neulich ansprach und wegen der Arbeit, die ich just auf dem Grundstück verrichtete, bedauerte.

Meinen zart vorgetragenen Hinweis, ich machte das aus freien Stücken, ignorierte er und erkundigte sich nach dem Gartenumfang. Ich bedauerte schon, das wahrheitsgemäß beantwortet zu haben, denn meiner Antwort begegnete der Mann mit der Frage, ob das nicht viel Arbeit mache. Auch das beantwortete ich wahrheitsgemäß, also mit „Ja“. Sie ahnen es schon? Mitleidiger Blick, Worte des Bedauerns. Protest zwecklos.

Wie dieser kommunikativen Zwickmühle entkommen? Ich beschloss, den Spieß umzudrehen, und fragte: „Haben Sie einen Garten? Der Fremde verneinte. „Das tut mir leid“, sagte ich und konnte mir das Lachen nicht mehr verkneifen.

