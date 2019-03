Osnabrück. Ob alleinerziehend oder beruflich ansonsten immer eingespannt, wenn der Partner mal eine Pause braucht, zur Stärkung der Bindung oder auch einfach nur so: Es gibt viele Gründe, warum Elternteile (oder auch Großeltern!) solo mit Kindern auf Reisen gehen. Hier geben wir neun Tipps.

Hier eine Auswahl von Touren von bis zu einer Woche Dauer für verschiedene Geschmäcker und Geldbeutel, für alle, denen ein paar Tage im Center Park zu einfallslos sind.

1. Entdeckerhütte: Ein idyllisches Ferienhaus in den Dünen: Kein Problem an den nahe gelegenen Küsten von Holland oder Dänemark. In der ferienfreien Nebensaison sind auch spektakulär gelegene Unterkünfte günstig zu mieten, so dass eine Woche für Vater und Kind das Budget nicht sprengen muss. Zudem ist das Programm vor Ort überwiegend gratis: Per Schatzsuche wird das neue Spielzeug gefunden, ein geöffnetes Hallenbad oder Wikingermuseum sollte sich irgendwo finden lassen, alte Bunker dienen als Räuberhöhlen, nach dem Strandspaziergang will der Ofen befeuert werden. Auch das gemeinsame Kochen zählt zum Programm. Ärzte sprechen gegebenenfalls Deutsch, eine vorzeitige Rückkehr ist möglich. Altersempfehlung: 1–5 Jahre. Kosten: rund 500 Euro.

2. In Eis und Schnee: Ferienzentren in Lappland haben sich darauf spezialisiert, auch kindertaugliche Abenteuertouren in der winterlichen Wildnis nördlich des Polarkreises zu ermöglichen – Hundeschlittenfahrten inklusive. Weitere Ausflüge können der Polarlichtjagd gelten, dem Iglu-Bau oder der Rentierfarm. Die Anreise ist per Flugzeug von Hamburg aus relativ einfach möglich, in der Regel mit Umstieg in Oslo, Kopenhagen oder Helsinki. Wer nicht das kleinste Ferienzentrum wählt, wird vor Ort auch andere Kinder für das Schneeabenteuer finden. Polartaugliche Kleidung zum Leihen ist im Preis in der Regel enthalten. Zimperlich sein dürfen dennoch weder Eltern noch Kind. Altersempfehlung: 5–15 Jahre. Kosten: rund 2000 Euro.



3. Wandern: Zu Fuß Kilometer um Kilometer durch die Gegend zu laufen, kann für Kinder der Inbegriff der Langweile sein – muss es aber nicht. Ist ein Esel dabei, wird die Tour schon spannender, wird Natur rechts und links des Weges erkundet, steigt das Interesse ebenfalls, trifft man abends in den Unterkünften andere Kinder, kann das einen schönen Tag im Freien abrunden. Eseltrecking gibt es beispielsweise auf Korsika oder in der Toskana, aber auch in den Buchenwäldern des Stemweder Berges im niedersächsisch-ostwestfälischen Grenzgebiet. Altersempfehlung: 6-12. Kosten: 400 bis 1400 Euro.

4. An Bord: Um auf große Fahrt zu gehen, sind Segelkenntnisse keine Bedingung. Es ist auch möglich, auf Yachten einzelne Kojen oder eine Kajüte mit zwei Schlafgelegenheiten zu chartern. Starthäfen in Griechenland sind mit günstigen Flügen leicht zu erreichen, und schon geht es los, entweder als Duo innerhalb einer gemischten Crew oder auf Yachten mit anderen Eltern und Kindern. Auch das Segeln in einer Gruppe von Booten ist möglich. Das Ionische Meer ist besonders kinderfreundlich, in Kroatien oder den Kykladen kann es von Wind und Wellen her sportlicher werden. Wen ein paar Grad weniger nicht schrecken, der ist auch in der dänischen Südsee rund um Fünen gut aufgehoben. Altersempfehlung: 8-15. Kosten: 1000 bis 2000 Euro.

5. Zu Besuch: Den Onkel in Brüssel, die Eltern in Hamburg, die Schwester auf dem Pferdehof: Heutzutage sind viele Familien mobil und wohnen verstreut. Das lässt sich nutzen und hat nichts gemein mit den obligatorischen Verwandtenbesuchen der eigenen Kindheit. Damals war es langweilige Routine im Nachbarort – heute ist es nicht mehr unbedingt üblich, nähere und fernere Verwandte länger gemeinsam zu besuchen und Familie oder auch Freundschaft am Stück oder per Rundfahrt zu pflegen. Dem Kind verschafft es Einblicke in fremde und doch vertraute Lebenswelten, dem eigenen Sozialleben tut ein solcher Kurzurlaub ebenfalls gut. Altersempfehlung: 2-12, Kosten: rund 200 Euro.



6. Burgentour: Mit dem Flugzeug nach Edinburgh oder Newcastle und dann geht es rund: Per Mietwagen lässt sich eine schöne Fahrt durch Schottland bestreiten und vorgebuchte Bed-and-Breakfast-Unterkünfte ansteuern. Täglich lässt sich dabei eine neue Burg besichtigen, ab und an auch spektakuläre Naturwunder, die der Nachwuchs später in manchem Science-Fiction- oder Fantasyfilm wiedersieht. Die Strecken sind kurz, der Linksverkehr spannend, die Unterkünfte abwechslungsreich. Eine naturnahe Alternative ist die Wanderung von Ost- zu Westküste, bei der das Gepäck parallel zu vorgebuchten Hostels gebracht wird und nach einer knappen Woche der Transfer zurück erfolgt. Altersempfehlung: 8–15 Jahre. Kosten: rund 1000 Euro.



7. Wasserwandern: Eine preislich und ökologisch nachhaltige Variante eines Erinnerungen schaffenden Kurzurlaubs ist das Wasserwandern. Ein Paddelboot mieten oder gebraucht kaufen und dann die Weser oder Schwentine hinab. Gezeltet werden kann auf Campingplätzen, bei Kanuvereinen oder mal auf der Wiese am Ufer. Aber Achtung: Was so heimisch und harmlos wirkt, kann größere Gefahren bergen als manche Fernreise. Zum Schwimmen sind größere Flüsse nicht geeignet, Binnenschiffe nehmen wenig Rücksicht, Wehre sind auch von geübten Schwimmern dringend zu meiden. Also am besten im Kanuladen gut beraten lassen oder eine geführte Tour wählen. Altersempfehlung: 1–15 Jahre. Kosten: rund 500 Euro.

8. Wüste: Pharaos, Pyramiden, Mumien: Kein Kind kommt an Themen aus Ägypten vorbei. Warum nicht einfach mal hinfliegen? Das Rote Meer ist schnell erreicht, das Wasser warm und die Fische bunt und leicht zu finden, wenn beim Buchen des Hotels auf ein geeignetes Hausriff geachtet wird. Auch ein Ausflug zu den Pyramiden ist drin, möglicherweise per abenteuerlichen Inlandsflug in der Propellermaschine, unter sich nichts als die Wüste. In Zeiten von Terror und Umstürzen braucht es ein bisschen Mut für diesen Trip. Dafür ist die touristische Infrastruktur in Ägypten für einen Urlaub mit Kind umfassend und professionell. Altersempfehlung: 5–15 Jahre. Kosten: rund 1000 Euro.



9. Zu Hause: Viel unterwegs gewesen mit dem Nachwuchs? Oder beruflich oft auf Tour? Dann kommt hier Der ultimative Geheimtipp: Einfach mal ein paar Tage zu Hause bleiben und sich Zeit nehmen füreinander. Ob der Besuch im Heimatmuseum oder im Wald am Stadtrand, die Instandsetzung des Spielzeugraumschiffs oder Pfeil und Bogen basteln: Auch hier lassen sich tolle und unvergessliche Dinge erleben und entdecken, wenn Arbeit und Handy mal beiseitegeschoben werden. Den Kindern mag es im Zweifel sogar lieber sein als eine stressige Tour um die halbe Welt. Altersempfehlung: 0–15 Jahre. Kosten: 0 Euro.