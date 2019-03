Frankfurt. Gentechnisch veränderte Soja-DNA oder schädliches Nickel: Das Verbrauchermagazin Öko-Test hat mit Sojamilch, Mandelmilch und Hafermilch pflanzliche Alternativen zu Kuhmilch getestet – und nicht alle davon sind empfehlenswert. Zwei der bekanntesten Produkte erhielten die Noten "mangelhaft" beziehungsweise "ungenügend".

Verunreinigungen mit gentechnisch veränderter Soja-DNA und zu hohe Gehalte an schädlichem Nickel: Nicht jeder pflanzliche Ersatz für Kuhmilch ist empfehlenswert. Das ergibt eine aktuelle Untersuchung des Verbrauchermagazins Öko-Test.

Einmal "mangelhaft", einmal "ungenügend"

18 Produkte hat Öko-Test in die Labore geschickt und auf Schadstoffe testen lassen: Aus Soja, Mandeln oder Hafer. Das Ergebnis wird zwar als insgesamt gut bezeichnet – viele der getesteten Produkte könne das Verbrauchermagazin empfehlen. Allerdings gibt es auch negative Beispiele: Mit dem "Sojadrink Alpro Soya Original + Calcium" schneidet eines der bekanntesten Produkte mit der Note "ungenügend" ab und auch der "Edeka Bio + vegan Sojadrink Classic" fällt als zweitschlechteste Produkt im Test mit der Note "mangelhaft" durch.

Vor allem die Inhaltsstoffe mancher Soja-Drinks sahen die Tester als problematisch an. Während lediglich der "Berief Bio Soja Drink naturell" mit der Note "Sehr gut" abschnitt, seien in anderen Produkte entweder gentechnisch veränderte Soja-DNA oder zu hohe Gehalte an schädlichem Nickel nachgewiesen worden. In den genannten Produkten von Alpro und Edeka steckte laut Öko-Test sogar beides, im Alpro-Drink zusätzlich hohe Phospatgehalte, die den Nieren schaden und das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen erhöhen können, zudem Vitaminzusatz und Aroma.

Zwar handle es sich bei der festgestellten Soja-DNA um Verunreinigungen, doch würden diese laut Öko-Test zeigen, dass sich die Gentechnik nicht kontrollieren lasse und selbst in Ländern auftauche, die überhaupt keine Genpflanzen anbauen. "Würden die Hersteller gentechnisch veränderte Sojabohnen verarbeiten, wären die Mengen viel größer und die Hersteller müssten die Verwendung auf die Packung schreiben", so Öko-Test. "Gentechnisch veränderte Soja-DNA ist aus unserer Sicht eine für die Umwelt sehr riskante Biotechnologie.



Hafer punktet mit Bio-Qualität und kurzen Transportwegen

Besser schnitten im Test die Haferdrinks ab, viele der Produkte könne Öko-Test empfehlen. "Sie haben kein Problem mit Gentechnik, Glyphosat oder bedenklichen Schwermetallen. Umso besser, dass Hafer meist aus heimischem Bio-Anbau stammt. Das bedeutet kurze Transportwege und einen umweltschonenden Anbau ohne Pestizide", schreibt das Verbrauchermagazin.

In den drei getesteten Mandelmilchprodukten seien keine kritische Inhaltsstoffe gefunden. Zweimal wurde die Note "sehr gut" vergeben, der dritte hätte "leicht alt" gerochen und geschmeckt, zudem habe die typische Mandelnote gefehlt.

Trotzdem würden die Vorteile von pflanzlichem Milchersatz überwiegen. "Ihr Konsum kann auch einen kleinen Beitrag leisten, Umweltprobleme in den Griff zu bekommen", schreibt Öko-Test. So verursache Sojamilch beispielsweise erheblich weniger Treibhausgase als Kuhmilch, wie eine kürzlich erschienene Studie von Joseph Poore und Thomas Nemecek zeige, die den Produktionsweg vom Anbau bis zum Verbraucher von 40 Agrarprodukten untersucht.

Die Forscher werteten Daten von rund 40.000 Farmen aus 119 Ländern aus. Demnach falle der Verbrauch von Landfläche und Wasser bei Sojamilch deutlich geringer aus als bei Kuhmilch. Nur für Nüsse wie Mandeln fanden die Forscher an dieser Stelle schlechtere Werte, unter anderem wegen des wasserintensiven Anbaus.

