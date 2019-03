Osnabrück. Es gibt ja nun mal Bereiche auf Grundstücken, denen ihre Besitzer nicht dieselbe Aufmerksamkeit widmen können wie ihren Prachtbeeten. Aber Unkrautwüsten sollen dort auch nicht entstehen. An solchen Orten sind verlässliche Bodendecker gefragt. Elfenblumen können eine gute Wahl sein.

Elfenblumen (botanisch Epimedium) bilden im Lauf der Zeit durch Ausläufer größere Bestände und bedecken ihnen zugewiesene Areale durchaus lückenlos. Haben sie einmal einen dichten Teppich gebildet, betätigt sich dieser im Herbst auch noch als laubschluckende Fläche.



Es gibt sommergrüne und wintergrüne Arten. Als Bodendecker werden in der Regel die wintergrünen Arten eingesetzt, bei denen das Laub erst im Frühjahr abgeschnitten wird, um dem frischen Austrieb Platz zu verschaffen. Dazu kann man getrost eine Heckenschere verwenden.



Gut zu wissen: Elfenblumen vertragen auch Trockenheit. Die auf dem Foto gezeigte Fläche wurde vor dem trockenen Sommer des vergangenen Jahres gepflanzt und während des Sommers nicht mit Wasser versorgt. Was man ebenfalls wissen sollte: Elfenblumen sind recht konkurrenzstark, was bedeutet, dass sie andere Pflanzen verdrängen. Sie eignen sich also für Flächen, mit denen man nicht viel Arbeit haben möchte, aber auch nichts anderes pflanzen möchte.



Ausnahmen sind konkurrenzstarke höhere Partner, zum Beispiel das Schaublatt (Rodgersia) oder Großblättriges Kaukasusvergissmeinnicht (Brunnera macrophylla) oder Waldgeißbart (Aruncus), die es gut mit Elfenblumen aushalten. Elfenblumen gibt es in großer Artenvielfalt. Sie blühen von zart Gelb bis hin zu leuchtendem Rot. Um sich auch wirklich die geeignete Sorte in den Garten zu holen, empfiehlt sich Beratung in der Gärtnerei.