Lissabon/Cadiz. Sie trägt zweieinhalb goldene Streifen, er zweieinhalb silberne Streifen auf den Schulterklappen. Beide machen Karriere auf einem Hochsee-Kreuzfahrtschiff: Kira Schikorr (31) aus Neustadt in Holstein ist Erste Offizierin auf der neuen "Mein Schiff 2". Erzieher Patrick Zils (25) aus Lingen stieg zum Leiter des "Kids- und Teensclubs" auf. Wir haben sie an Bord zwischen Lissabon und Cadiz getroffen.

Der junge Mann zögert kurz. Er schaut über die Köpfe der Besuchergruppe hinweg, die gerade auf der Brücke auf Deck 10 des neuen Kreuzfahrtschiffs „Mein Schiff 2“ die vielen Bildschirme bestaunen. Dann fragt er Kira Schikorr (Foto): „Soll ich es erklären oder willst du?“ Die 31-Jährige aus Neustadt in Holstein winkt ab. Ihre erste Schicht am heutigen Tag als wachhabende Offizierin ist gerade vorbei. Sie ist nur noch für einen Fototermin geblieben. „Nein. Mach du das. Du kannst das genauso gut“, ruft sie ihm fröhlich und bestimmt zu. Hier spricht die 1. Offizierin mit dem 2. Offizier.

Hierarchien gehören zwar stark zum Arbeitsalltag an Bord, wo letztlich alle auf das Kommando des Kapitäns hören. Die Frage ist, wie man diese lebt: „Ich habe schon mit vielen Kapitänen zusammengearbeitet und selten jemanden erlebt, der für einen so ruhigen, ausgeglichenen Umgang auf dem Schiff und der Brücke sorgt“, sagt Kira Schikorr über ihren Kapitän auf dieser Reise, den 69-jährigen Kjell Holm (Foto). „Es gibt niemals ein schlechtes oder lautes Wort. Jede Meinung ist ihm wichtig, egal welchen Rang sein Gegenüber innehat. Nicht umsonst wird er von vielen Crewmitgliedern als Vater gesehen.“



Auf welcher Stufe sich ein Crewmitglied auf der Karriereleiter befindet, wird visuell wohl nirgends so deutlich wie auf einem solchen Schiff. Das liegt nicht nur an der Anzahl der goldenen Streifen auf den Schulterklappen mit dem Stern, der anzeigt, dass der Träger zum nautischen Bereich gehört. Auf einem Kreuzfahrtschiff arbeitet man sich buchstäblich hoch: von Deck zu Deck. Schikorr, die seit zwei Jahren für die Hamburger Reederei Tui Cruises fährt, hat zweieinhalb Streifen. Auf der „Mein Schiff 2“ bedeutet das eine Unterkunft auf Deck 2 – vor allem betont sie:



Zum ersten Mal eine Kabine mit Fenster!

Im Berufsalltag auf einem solchen Ozeanriesen mit monatelang wenig Privatsphäre unter 1100 Kollegen und – bei voller Auslastung – 2894 Passagieren in Urlaubsstimmung, scheint ein wenig Komfort mehr, mit Tageslicht, Gold wert zu sein: Froh über seine erste Kabine mit Fenster nach vier Jahren bei der Flotte, ist auch der 25-jährige Patrick Zils aus Lingen.



Er hat den Karrieresprung vom Kinder- und Jugendbetreuer auf diversen Schiffen der Flotte zum Leiter der Aktivitäten auf der „Insel der Seeräuber“ (Foto) für junge Kreuzfahrer geschafft. Ursprünglich hatte er geplant, nach der Ausbildung zum Erzieher als Au-pair ein Jahr nach Amerika zu gehen. Das klappte nicht. Eine Kreuzfahrt habe ihn dann auf die Idee gebracht, dort anzuheuern.

Den üblichen Schiffswechsel der Crew innerhalb der Flotte findet er gut, „sonst kommt man in einen Trott“, meint Zils. Er kennt die fensterlosen „Single-Shared“-Kabinen auf den untersten Crew-Decks, die immer noch ein bisschen besser sind als Zweierkabinen: ein Einzelzimmer mit Klappbett und einem Bad, das mit einem Kollegen geteilt wird. Es ist ein Leben auf engstem Raum fern von Familie und Freunden – mal für zwei, mal für fünf Monate am Stück bis zum nächsten Urlaub an Land für zwei bis drei Monate.



Drei Monate auf See

„Hier an Bord hat man auch seine kleine Familie“, meint Kira Schikorr, die in der Regel drei Monate am Stück arbeitet, danach einen ebenso langen Urlaub hat, „die Erholung braucht man dann auch“. Glücklicherweise habe sie keine Probleme damit, sich wieder an den festen Boden unter den Füßen an Land zu gewöhnen: „Für mich ist es eher die Umstellung an die totale Ruhe, da ich auf dem Land wohne. Auf dem Schiff hat man immer Geräusche, die man an Bord nicht wahrnimmt, sondern erst, wenn man nach einiger Zeit totale Ruhe erfährt.“

Zuhause schläft sie erst einmal aus, geht ins Fitnessstudio, fährt Motorrad und unternimmt viel mit ihren Nichten und ihrer Familie. „Da ich ja beruflich schon viel unterwegs bin, mache ich längere Reisen eigentlich nur einmal im Jahr. Dann geht es aber weit weg, zuletzt war ich auf Safari in Kenia“, erzählt Schikorr - und sagt:

Eigentlich hat man zwei Familien – eine an Bord und eine an Land.

Für einen Job auf einem Kreuzfahrtschiff muss man ein so aufgeschlossener Mensch sein wie Schikorr und Zils: Seine geteilte Kabine sei damals „ganz schön gewesen, ein wenig wie WG-Leben“, erzählt der 25-Jährige. Den Kontakt zu den Crew-Mitgliedern aus über 40 verschiedenen Nationen empfindet er als bereichernd.



Zu seiner Beförderung gehörte ein eigenes Büro auf Deck 14 – großes Fenster inklusive. Stolz führt er durch die großzügigen "Kidsclub"-Räume mit Kletterwänden, Mal- und Bastelecke sowie einem bunten Baumhaus, eine Besonderheit im Vergleich zu den anderen Schiffen der Flotte:

Ein neues Schiff ist auch für ihn etwas Besonderes: Wenn er von Bord geht, wird er für die nächste Mannschaft neue Konzepte für das Unterhaltungsprogramm hinterlassen: „Wir müssen hier alle Pläne erst aufstellen.“ Der Aufstieg zum Manager soll für Zils der krönende Abschluss seiner Karriere auf See werden, wie er später verrät.



Kira Schikorr hat dagegen noch einen weiten Weg vor sich, bis sie das Berufsziel Kapitän erreicht hat. Mit dann vier Sternen auf der Schulterklappe wäre ihr auf einem Kreuzfahrtschiff auch die eigene Suite auf dem oberen Deck sicher. Sie wird dann wahrscheinlich immer noch eine von den wenigen Frauen auf der Brücke (Foto) sein, sollte ihr Anteil so langsam wachsen wie in den vergangenen zwei Jahren: 1007 Kapitäne gibt es aktuell, die auf Schiffen unter deutscher Flagge tätig sind, davon sind 14 Frauen, teilt die Knappschaft Bahn-See mit. Ende 2016 waren es acht.

Frauenanteil auf der Brücke Beschäftigte auf Schiffen unter deutscher Flagge Stand: 31.1.2019 Kapitäne: 1.007, davon 14 Frauen,

davon Kapitäne in der Hochseefischerei: 19, darunter keine Frau Offiziere im nautischen/technischen Bereich: 2.881, davon 95 Frauen,

davon in der Hochseefischerei: 64, darunter keine Frau Quelle: Knappschaft Bahn-See





„Ich wollte keinen alltäglichen Job“, sagt Schikorr. Was Seefahrt bedeutet, das hat sie bereits als Kind von ihrem Vater, der Chief Engineer bei der Bundespolizei See ist, mitbekommen. Und auch ihr Großvater war als Maschinenbaumeister bei einer Werft tätig - und „sogar mein Uropa war Seefahrer.“



Die 31-Jährige studierte an der Hochschule Wismar im Bereich Seefahrt in Warnemünde. Seit zwei Jahren ist sie für die Hamburger Reederei – wie üblich im Wechsel – auf verschiedenen Schiffen der Flotte tätig. Nach ihrem Studium arbeitete sie zunächst auf Handelsschiffen. Sie war hauptsächlich in Nordeuropa unterwegs - sie sagt:

Jetzt will ich etwas Neues sehen.

Nun steuert die 31-Jährige von Deck 10 (Foto) aus einen Neubau Richtung Kanarische Inseln, frisch von der finnischen Meyer Werft Turku ausgeliefert: rund 316 Meter lang, 36 Meter breit, 16 Decks hoch. „Mein letztes Schiff war halb so lang“, erzählt die 1. Offizierin, die zum Team um Kapitän Kjell Holm gehörte, das die Brücke bereits in der Werft inspizierte.



Sie habe anfangs schon Respekt vor der Aufgabe gehabt, Verantwortung für die Sicherheit von über 2000 Menschen zu übernehmen. Das sei schon etwas anderes als die für eine 19-köpfige Crew auf einem Tanker. „Das Vorurteil unter Seeleuten, dass Kreuzfahrt keine Seefahrt ist, stimmt nicht. Das ist hier nicht wie auf dem Traumschiff. Wir machen hier keinen Urlaub. Wir sind hier zum Arbeiten.“

Im Normalbetrieb steuern auf der Brücke jeweils ein wachhabender Offizier und ein Assistent an seiner Seite, meist ein Junior Officer, das Kreuzfahrtschiff. Drei solcher Teams teilen sich am Tag im Wechsel die jeweils vierstündigen Schichten. Vom Kapitän über den Staffkapitän, Safety Officer bis hin zum Lotsen ist beim An- und Ablegen immer jeder Platz belegt. Die Arbeit auf der Brücke sei viel herausfordernder als auf einem Handelsschiff. Wellen, Wetter, Schiffsverkehrslage: „Es ist nie Alltag, denn jede Wache ist anders. Es gibt so viele Einflüsse, von denen es abhängt.“ Danach richtet sich dann auch die Besetzung auf der Brücke.



"Es wird Zeit, wieder an Land zu gehen"

„Wer kann schon mit 25 Jahren sagen, dass er die halbe Welt gesehen hat?“, sagt Patrick Zils stolz. "Ich habe jetzt überall Bekannte." Doch für ihn sei es nach seinem Vertragsende im Mai, nach dann viereinhalb Jahren, Zeit, wieder an Land Fuß zu fassen. Familie und Freundeskreis fehlen ihm.

Mit der Begeisterung, mit der er von seiner Arbeit an Bord berichtet, mag man es ihm noch nicht so recht glauben. Beispielsweise, wenn er erzählt, dass der "Kidsclub" mit Spielzeug besser aufgestellt sei als mancher Kindergarten oder wie schwer den Kindern – und auch den Betreuern – am Ende des Urlaubs der Abschied fällt. „Das sagen alle, dass sie aufhören wollen und heuern dann doch wieder an“, ruft eine Kollegin herüber und schmunzelt. „Ja, doch“, meint Zils, hält kurz inne und sagt: „Ich denke, es wird Zeit, wieder an Land zu gehen.“