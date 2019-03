Hamburg. Die nur wenige Millimeter großen Borkenkäfer können jahrzehntealte Fichten innerhalb weniger Wochen zum Absterben bringen. 2018 richteten Massenpopulationen der Käfer massive Schäden in deutschen Wäldern an – ihr Nachwuchs wird demnächst schlüpfen.

Deutsche Waldbesitzer haben nach eigenen Worten ein "Katastrophenjahr" hinter sich – mit einem heftigen Sturm am Jahresanfang und einem trockenen Hitzesommer. Beides begünstigte die Ausbreitung der Borkenkäfer, die in den Wäldern zusätzlich große Schäden anrichteten. Erfahrungsgemäß könnte die Plage in diesem Jahr noch schlimmer werden, meinen Forstleute.

Warum war 2018 ein Katastrophenjahr für Waldbesitzer?

Im Januar war Zyklon Friederike über Deutschland hinweg gefegt und hat verheerende Schäden angerichtet. Schwer betroffen waren Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Thüringen. Bäume wurden entwurzelt und abgestorbene – teils mit Borkenkäfern befallene – Äste großflächig im Wald verteilt.

Die Aufräumarbeiten gingen vielerorts nicht schnell genug voran, sodass die Käfer im Frühling ausflogen und weitere Bäume befielen. Die zu früh geschlagenen oder umgestürzten Bäume mussten Waldbesitzer mit großen Preisabschlägen vermarkten. Dann machte auch der heiße und trockene Sommer den Wäldern zu schaffen. "Wenn die Bäume durch andauernde Dürre geschwächt sind, können sie kein Harz produzieren, das die Borkenkäfer tötet", erklärt Guido Schwichtenberg von der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände unserer Redaktion.



Die Trockenheit begünstigte das Wachstum der Käfer. "2018 hatten wir drei Generationen. Wenn diese nun auch wieder Eier gelegt hat, ist das Potenzial für eine Massenvermehrung in diesem Jahr gegeben."

Wird auch 2019 katastrophal?

Der Bund Deutscher Forstleute (BDF) rechnet damit, dass auch in diesem Jahr durch die Borkenkäfer "nochmal so viel Schadholz anfällt, wenn nicht sogar mehr". Das hätten die Erfahrungen der vergangenen Jahrzehnte gezeigt. "Alles hängt jetzt vom weiteren Witterungsverlauf ab", sagt Sprecher Jens Düring. "Die Prognosen stimmen aber nicht gerade fröhlich."

Die Käfer krabbeln schon wieder fleißig und fliegen aus. Der Winter konnte ihnen nichts anhaben. Wenn es jetzt nicht kühler bleibt und dabei feucht sondern warm und trocken, nimmt die Krise weiter ihren Lauf. Jens Düring vom Bund Deutscher Forstleute (BDF)

Warum gelten Borkenkäfer als Plage?

Der Borkenkäfer ist ein Schadinsekt, das unter der Baumrinde, der Borke, lebt. Eine der gefährlichsten Arten ist der Buchdrucker, der als Wirtsbaum ältere Fichten bevorzugt. Er hat eine braune bis schwarze Färbung und ist fünf bis neun Millimeter groß.

Borkenkäfer überwintern in der Baumrinde und können dort auch längere Kälteperioden überstehen. Bei mildem, trockenem Wetter schwärmen die Käfer aus – meist zwischen April und September. Der Käfer neigt zur Übervermehrung. Ein Weibchen legt im Frühjahr bis zu 100 Eier ab. Unter optimalen Bedingungen können daraus pro Jahr vier Folgegenerationen mit mehreren hunderttausend Nachkommen entstehen.



Wie töten Borkenkäfer Bäume?

Die Käfer fliegen einen Wirtsbaum an und bohren sich in die Rinde. Der Baum reagiert zum Schutz mit Harzfluss, der einzelne Käfer erstickt. Doch bei einer massiven Invasion – laut Experten 200 bis 500 Käfer – reicht diese natürliche Abwehr nicht aus. Eingebohrte Käfer locken mit Duftstoffen ihre Artgenossen an.

An stark befallenen Bäumen tummeln sich so bis zu 10.000 Borkenkäfer. Sie bohren Gänge unter die Rinde, um dort ihre Eier abzulegen. Die geschlüpften Larven fressen das Wachstumsgewebe der Bäume, dies stoppt deren Nährstoffversorgung. Innerhalb weniger Wochen sieht man den Schaden an der Krone, der Baum vertrocknet, nadelt und stirbt ab.

Warum ist der Kampf gegen Borkenkäfer so schwierig? Grundsätzlich seien Borkenkäfer für Waldbesitzer kein Problem. Dem Waldbesitzerverband zufolge werden sie erst zur Plage, wenn sie überdurchschnittlich viele Generationen in einem Jahr ausbilden und dann auch gesunde Bäume befallen.

Bei Kontrollgängen suchen Forstleute frühzeitig nach Anzeichen für einen Befall, wie Bohrmehl, Harztröpfchen, abfallende grüne oder rote Nadeln sowie abblätternde Rinde. Dann können befallene Fichten gezielt aus dem Wald entfernt werden. Zudem gibt es Versuche, die Käfer mit synthetischen Duftstoffen von den Fichten abzulenken – mit unregelmäßigem Erfolg. Die Fichten vorsorglich mit Gift zu besprühen ist für viele Waldbesitzer keine Option, da dies das gesamte Ökosystem Wald belasten würde. So etwa auch die natürlichen Fressfeinde der Käfer, wie Specht, Jagdkäfer und Raubfliegen. Sie kommen jedoch kaum gegen die Massenpopulationen der Borkenkäfer an. Forstleute hoffen daher vornehmlich auf feucht-mildes Wetter. Das fördert das Pilzwachstum, sodass die Eier und überwinternden Käfer in der Rinde abgetötet werden. Gefälltes Holz, das im Wald lagert, kann effektiv vor Borkenkäfern geschützt werden, indem man es komplett entrindet. Teils wird es mit Insektiziden eingesprüht, dabei verbleibt jedoch ein Restrisiko, weil das Mittel nicht alle Stellen erreicht. In sogenannten Nasslagern werden die Stämme permanent mit Wasser benebelt, um sie vor Pilzen und Schädlingen zu schützen.

Was passiert mit dem "Käferholz?

Ein Borkenkäferbefall hat auf die Holzqualität zunächst keine Auswirkungen. Allerdings ist es für die Weiterverarbeitung wichtig, die Bäume rasch zu fällen. Die kahlen Stellen in der Rinde bieten leichte Angriffsflächen für Pilze und andere Schädlinge, die das Holz verderben können, berichtet Schwichtenberg.

Doch auch um den übrigen Wald vor den Borkenkäfern zu schützen, müsste befallenes Holz zügig entfernt werden. "Und beim Ernten muss man schauen, dass nichts liegen bleibt." Ein Problem dabei: Vielerorts fehlen Waldarbeiter und Transportunternehmen, die die Stämme zu den Sägewerken bringen. Die Folge: Die Forstwirtschaft braucht teils Jahre, um alle toten Bäume aus dem Wald zu schaffen. Derweil können sich die Schädlinge leicht verbreiten und noch mehr Schaden anrichten.

Wie hoch sind die Schäden?

Die Schadenshöhe im Wald durch Stürme, Dürre und Käfer in Kosten zu beziffern, ist schwierig. Manche Schäden aus dem Vorjahr seien jetzt noch gar nicht abzusehen, meint die Arbeitsgemeinschaft Deutscher Waldbesitzerverbände. Dürreschäden zeigten sich oft erst im folgenden Frühjahr, so Schwichtenberg. "Man muss abwarten, ob sich neue Knospen entwickeln."

Die Forstwirtvertretung spricht hingegen von Gesamtschäden in Höhe von fünf Milliarden Euro – und kritisiert mangelnde staatliche Unterstützung. "Was das Bundesministerium für Landwirtschaft an Hilfsmaßnahmen auslobt, liegt im unteren zweistelligen Millionenbereich. Also vergleichsweise dürftig", beklagt Jens Düring vom BDF.

Weitere Probleme habe es für die Forstleute zuletzt beim Absatz gegeben. Die Preise auf dem Holzmarkt brachen angesichts des Überangebots zusammen. "Das vor allem betroffene Fichtenholz ist im Preis mindestens um die Hälfte gesunken", berichtet Düring. "Außerdem waren viele Bäume noch nicht reif und mussten dennoch geerntet werden. Die Aufforstungen kosten Unmengen Geld und teilweise vertrocknen die jungen Bäume wieder. "



Hoffnung macht der Forstwirtschaft dagegen die aktuell hohe Nachfrage nach Holz in der Bau- und Verpackungsindustrie. Der Trend zur Verwendung nachwachsender Rohstoffe könnte die Preise extrem steigen lassen. Nur reicht den Waldeigentümern diese Perspektive nicht. Sie fordern von der Politik eine langfristige Strategie, die ihnen bei ihrer Existenzsicherung hilft – wenn die nächste Borkenkäfer-Invasion kommt.