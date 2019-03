Osnabrück. Da staunt man doch! Ein Weidenkätzchen in kräftigem Rosa! So wird es jedem Gartenbesucher gehen, der die Riesen-Salweide „Mount Aso“ zum ersten Mal sieht. Was für eine Pracht! Und dazu ist dieser Gartentraum auch noch ganz pflegeleicht und wertvoll für Insekten.

In allerhübschestem Rosa und umgeben von einem Flaum weißer Härchen, ziehen die Blüten der Riesen-Salweide „Mount Aso“ (Salix gracilistyla „Mount Aso“) die Blicke von Gartenbesuchern auf sich. Dazu hat die Neuheit unter den Kätzchenweiden eine elegante rot-braune Rinde. Auch ihre Blätter sind mit ihrem Blau-Grün sehr ansehnlich. Diese Weide hat einen buschigen, mehrstämmigen Wuchs und erreicht etwa eine Höhe und Breite von bis zu zwei Metern.

Wertvolle Nektarquelle für Insekten

Neben ihrem außergewöhnlichen Aussehen hat die Kätzchenweide weitere gute Eigenschaften. Nicht frostempfindlich zu sein gehört dazu, sehr schnittverträglich zu sein ebenfalls. Und außerdem wird das Gehölz von Bienen, Hummeln und Schmetterlingen außerordentlich geschätzt, was Gartenfreunde freuen wird, die darauf achten, ihre Grundstücke so zu bepflanzen, dass der Tisch für Bienen und andere Insekten gedeckt ist. Ihre frühe Blütezeit ab März macht sie als Nektarquelle besonders wertvoll.

An den Boden stellt die Japanische Kätzchenweide keine besonderen Ansprüche. Sie wächst auf sandigem Boden, aber auch in feuchten Böden. Sonnige bis halbschattige Standorte sind sehr gut geeignet für sie.

Wer diese Kätzchenweide in Gruppen pflanzen möchte, bedenke ihre voraussichtliche Breite von bis zu zwei Metern. Auf genügend Abstand ist also zu achten. Auch in Einzelstellung macht sie sich sehr schmückend. Es spricht auch nichts dagegen, sie in einen Kübel zu pflanzen. Staunässe und zu große Trockenheit sollten dabei vermieden werden.

Wächst schnell zum Hingucker im Garten

Weil die Riesen-Salweide recht schnell wächst, entwickelt sie sich recht bald nach dem Pflanzen zu einem Hingucker im Garten. Der Name „Mount Aso“ kommt übrigens aus der Heimat der Pflanze und bezeichnet den größten Vulkan Japans.

Geschnitten werden sollten die Weidenruten nach der Blüte im Frühjahr. Die Zweige wachsen danach noch in diesem Jahr wieder zügig heran. Auch die Knospen an den glänzenden Zweigen sind ein attraktiver Schmuck. Selbstverständlich eignen sich die Zweige der Weide auch sehr gut als Dekoration in der Vase. Gepflanzt werden kann zu jedem Zeitpunkt im Jahr bei frostfreiem Boden.

Aufsehenerregende Auftritte im Garten sind garantiert!