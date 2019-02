Ahlen/Hamburg. Der Fall eines von der Stadt Ahlen gepfändeten Hundes machte in den vergangenen Tagen bundesweit Schlagzeilen und sorgt für Diskussionen in den sozialen Netzwerken. Was aber darf der Staat überhaupt pfänden lassen?

"Hund gepfändet und bei Ebay verkauft": Mit dieser Zeile sorgte die regionale Tageszeitung "Die Glocke" in den vergangenen Tagen deutschlandweit für Schlagzeilen. Ein Mitarbeiter der Stadt Ahlen soll im Dezember über ein privates Nutzerkonto einen zuvor von ihm im Auftrag der Stadt gepfändeten Mops für 750 Euro auf dem Online-Marktplatz Ebay verkauft haben.

Gepfändet worden sei das Tier, da die Eigentümerin Schulden bei der Stadt gehabt habe – unter anderem wegen nicht gezahlter Hundesteuer. Zuerst hätten Gerichtsvollzieher und Stadtmitarbeiter laut "Die Glocke" dann Handbike und Rollstuhl des querschnittsgelähmten Mannes pfänden wollen. Da beides aber der Berufsgenossenschaft gehöre, hätte es schließlich Mopsdame Edda getroffen.

Können Haustiere gepfändet werden?

Doch was kann eigentlich gepfändet werden – und was nicht? Die Pfändung eines Tieres wie die von Mops Edda und der anschließende Verkauf über Ebay-Kleinanzeigen sei "nicht die übliche Vorgehensweise bei Vollstreckungen durch die Stadt Ahlen", wird Stadtsprecher Frank Merschhaus in der "Glocke" zitiert. "Der Sache wird auf den Grund gegangen."

Aber hat die Stadt rechtlich korrekt gehandelt? "Haustiere sind eigentlich unpfändbar", sagt der Rechtsanwalt Arndt Kempgens im Interview mit der "Welt". Hintergrund sei, dass eine besondere Nähebeziehung zwischen dem Tier und der Familie gäbe. "Nur in ganz besonderen Ausnahmefällen, wenn das Tier einen ganz besonders hohen Wert hat, sind sie ausnahmsweise pfändbar."



Zivilprozessordnung klärt Pfändung von Tieren

Geregelt ist das im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) und in der Zivilprozessordnung (ZPO): Juristisch sind Tiere zwar keine Sachen, es sind aber die auf Sachen geltenden Vorschriften entsprechend anzuwenden, soweit nicht etwas anderes bestimmt ist, heißt es in Paragraf 90a BGB.

Detaillierter wird das Thema Pfändung von Tieren in der Zivilprozessordnung erklärt: Tiere, die im häuslichen Bereich und nicht zu Erwerbszwecken gehalten werden, sind der Pfändung nicht unterworfen, sagt der Paragraf 811c ZPO. Und: Auf Antrag des Gläubigers lässt das Vollstreckungsgericht eine Pfändung wegen des hohen Wertes des Tieres zu, wenn die Unpfändbarkeit für den Gläubiger eine Härte bedeuten würde, die auch unter Würdigung der Belange des Tierschutzes und der berechtigten Interessen des Schuldners nicht zu rechtfertigen ist. Rein rechtlich geht die Pfändung des Hundes in Ahlen somit also in Ordnung. Und auch Nutztiere dürfen demnach grundsätzliche gepfändet werden.

Eheringe dürfen nicht gepfändet werden

Trotzdem darf ein Gerichts­voll­zieher nicht alles mitnehmen, was zu Geld zu machen ist. Unpfändbare Sachen werden in Paragraf 811 ZPO definiert. Demnach dürfen beispielsweise keine Gegenstände gepfändet werden, die "für eine einfache Lebens­führung notwendig" sind. Dazu gehören zum Beispiel Kleidung, einfache Möbel, Fernseher und Radio, Fahrräder und Küchengeräte. Besonders hochwertigere Geräte – Musikanlagen, Kameras, teures Spielzeug oder auch Schmuck dagegen dürfen gepfändet werden. Autos und Computer bilden dann eine Ausnahme, wenn sie für Beruf und Ausbildung notwendig sind. Wenn sie noch nicht abgezahlt sind, dürfen sie aber ebenfalls mitgenommen werden.

Auch Gegenstände, die einen persönlichen Wert haben, dürfen grundsätzlich gepfändet werden, wenn sie einen entsprechenden finanziellen Wert haben. Ausnahmen bilden lediglich Eheringe, Orden und Ehrenzeichen. Auch der im Beispiel aus Ahlen genannte Rollstuhl durfte übrigens nicht gepfändet werden – auch dann, wenn sie der Familie selbst gehört hätten. Hilfsmittel, die zum Gebrauch des Schuldners und seiner Familie bestimmt sind, müssen bleiben.