Hamburg. Ist die Verbraucherplattform "Topf Secret" illegal oder versucht die Gastro-Lobby mit fragwürdigen Argumenten die Veröffentlichung von Hygienekontrollergebnissen durch Foodwatch zu verhindern? Darum ist ein heftiger Streit zwischen beiden Parteien entbrannt. Nun gibt es neue Vorwürfe. Auch Dehoga sieht Klärungsbedarf.

"Die Gastro-Lobby wehrt sich mit allen Mitteln gegen mehr Transparenz bei Lebensmittelkontrollen", sagt Arne Semsrott, Projektleiter von "Frag den Staat". Der Dehoga schüchtere mit fragwürdigen Argumenten Verbraucher ein und setze Behörden unter Druck, die Hygienekontrollergebnisse geheim zu halten. Er erhebt damit schwere Vorwürfe gegen den Gastronomie-Verband Dehoga. Grund für die Anschuldigungen ist ein internes Dokument, das unserer Redaktion vorliegt. Foodwatch sieht in dem Papier einen Beleg für die Einschüchterungstaktik des Dehoga gegenüber Nutzern des Lebensmittelportals "Topf Secret". Die Gastro-Lobby sieht den schwarzen Peter jedoch nicht bei sich. Die Positionen scheinen sich immer mehr zu verhärten.

"Topf Secret" sorgt für Ärger beim Dehoga

Schon als das Onlineportal "Topf Secret" im Januar an den Start ging, schien man beim Dehoga nicht begeistert darüber. Das Portal, mit dem sich herausfinden lässt, wie sauber die Restaurants in Deutschland sind, war dem Gaststättenverband offenbar ein Dorn im Auge. Der Dehoga hält es für rechtswidrig. Der Grund liegt in der Vorgehensweise von "Topf Secret": Die Plattform unterstützt Nutzer bei Anfragen an Behörden, ob es in einem Restaurant in Deutschland zu Auffälligkeiten bei Hygienekontrollen gekommen ist und veröffentlicht die Ergebnisse zentral. Dehoga jedoch sieht diese Aufgabe einzig bei den Behörden.

In der Vergangenheit versuchte der Verband daher schon einmal mit einem Schreiben an Behörden und Mitglieder, die Anfragen von Foodwatch mindestens zu erschweren, am liebsten vermutlich sogar ganz zu verhindern. Ein solches Schreiben führte vor Kurzem dazu, dass die Stadt Köln Anfragen von Bürgern zu Kontrollergebnissen gänzlich abschmetterte. Nach unserer Berichterstattung dazu, machte man jedoch einen Rückzieher.

Internes Schreiben gegen "Topf Secret"

Nun der erneute Vorstoß des Dehoga. In dem internen Schreiben ruft der Gastro-Verband seine Mitglieder auf, bei Topf Secret-Anfragen die Herausgabe von Kontrollberichten durch die Behörde abzulehnen. In dem als "Antwortmuster für betroffene Betriebe" bezeichneten Papier werden die Behörden zudem aufgefordert, "Maßnahmen zu ergreifen, um Veröffentlichungen zu unterbinden", denn angeblich sei die Internetplattform "Topf Secret" "rechtswidrig". Die Begründung: "Auf Grundlage des Verbraucherinformationsgesetzes (VIG) erlangte behördliche Informationen sind ausschließlich für den Antragsteller bestimmt und dürfen nicht über das Internet veröffentlicht werden."

Unterschiedliche Rechtsauffassungen

Mit dieser Rechtsauffassung steht der Dehoga aktuell ziemlich allein da. Der Gastro-Verband handelt damit erneut sogar gegen die Auffassung des Spitzenverbands der Lebensmittelwirtschaft (BLL). Dieser teilte die Auffassung des Dehoga ausdrücklich nicht. Das zeigt ein internes Schreiben an die Mitglieder des BLL – darunter auch der Dehoga. Antragssteller dürfen demnach sehr wohl die erlangten Infos auf "Topf Secret" veröffentlichen. Foodwatch und "Frag den Staat" hatten den Dehoga aufgefordert, die Falschaussagen zurückzuziehen. Dieser erklärte jedoch gegenüber den beiden Organisationen, an seiner Rechtsauffassung festzuhalten.

Die Hauptgeschäftsführerin des Dehoga, Ingrid Hartges, sagt gegenüber unserer Redaktion: "Wir haben es hier mit einer komplexen Rechtsmaterie zu tun. Zwar bestreiten wir nicht, dass Verbraucher Anträge zu Hygienekontrollergebnissen stellen können. Aber rechtlich halten wir die Veröffentlichung durch Foodwatch für fragwürdig. Für die Veröffentlichung der Hygieneergebnisse sind die Behörden verantwortlich. Bei Foodwatch handelt es sich aber um eine private Organisation. Hier sieht unsere Branche Klärungsbedarf."



Vertuschungstaktik des Dehoga?

Foodwatch und "Frag den Staat" vermuten dahinter jedoch eine Vertuschungstaktik: "Der Verband schützt die Schmuddelbetriebe und arbeitet gegen den Großteil der eigenen Mitglieder", sagt Semsrott. "Bei drei Viertel der Lebensmittelbetriebe in Deutschland werden bei amtlichen Kontrollen keine Verstöße festgestellt – für die allermeisten Unternehmen wäre mehr Transparenz die beste Werbung", argumentiert der Projektleiter von "Frag den Staat".

Dem hält Hartges entgegen: "Es stellt sich die Frage, inwiefern ein zwei Jahre alter Kontrollbericht Transparenz fördert. Welchen Informationsgehalt hat so ein Bericht?" Die Geschäftsführerin des Dehoga vermutet, die Veröffentlichung eines Hygieneberichtes, der bereits länger zurückliegt, könnte dem Ruf eines Restaurants schaden, dass mittlerweile vielleicht sogar neue Besitzer oder eine neue Küchencrew hat. Denn nicht immer seien die Berichte aktuell. Kontrollbesuche erfolgen meist unangekündigt und stichprobenartig. Durchschnittlich wird in Deutschland jedes Jahr etwa die Hälfte aller Gastronomiebetriebe unter die Lupe genommen.

Gemeinsames Treffen im März

Die Positionen der beiden Streitparteien liegen derzeit weit auseinander. Dabei scheinen Dehoga und Foodwatch sowie "Frag den Staat" dasselbe Ziel zu verfolgen: "Es ist keine Frage, dass gute Hygienepraxis in unseren Betrieben oberste Priorität haben muss", sagt Dehoga-Geschäftsführerin Hartges. Man habe nun einen Termin anberaumt, an dem die Streitpunkte aus der Welt geschaffen werden sollen. Im März soll es so weit sein.