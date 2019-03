Osnabrück. Es kann unterschiedliche Gründe haben, warum Elternteile allein mit ihren Kindern verreisen. Etwa, um einfach jenseits des stressigen Alltags gemeinsam Zeit zu verbringen und die Bindung zueinander zu stärken. Oder auch, weil sie die Kinder alleine großziehen. Doch nicht alle Reiseveranstalter haben dazu passende Angebote.

Ein Urlaub muss nicht ausschließlich für die ganze Familie stattfinden. Immer häufiger fahren Elternteile allein mit ihren Kindern in den Urlaub. Das kann mehrere Gründe haben: Ob es sich dabei um alleinerziehende Eltern handelt oder welche, die in Beziehungen leben und die Bindung zum Kind stärken wollen. Solche Trips werden bei Reisenden immer beliebter.

"Die Nachfrage ist da", bestätigt Sigrid Eckel. Eckel ist eine von zwei Geschäftsführerinnen der Kinderreisewelt, einem Reisebüro in Köln, das sich auf Reisen für Familien spezialisiert hat und sich den sogenannten "Single mit Kind-Reisen" schon seit einigen Jahren widmet. Dass Elternteile alleine mit einem Kind in den Urlaub fahren, komme immer häufiger vor. In Zahlen lässt sich das bisher jedoch nicht messen, zumindest hat der Deutsche Reiseverband auf Anfrage keine konkreten zur Hand. Sigrid Eckel hat beobachtet, dass vermehrt auch die Väter alleine mit den Kindern in den Urlaub fahren. Unter anderem wegen einer Trennung, aber nicht ausschließlich. Bestimmte Trends seien dabei nicht auszumachen, weder Reiseziele noch -formen. "Der Urlaubsfantasie sind da keine Grenzen gesetzt", sagt Eckel. Ob Aktiv- oder Cluburlaub, in Europa oder Übersee, das sei alles möglich.

Zuschüsse

Möglich natürlich nur, solange das Geld dafür reicht. "Für viele Alleinerziehende ist ein Urlaub aufgrund der Einkommenslage nicht bezahlbar", sagt Monika Placke, Landesgeschäftsführerin des Verbands alleinerziehender Mütter und Väter (VAMV) in Niedersachsen. Der VAMV vermittelt deshalb Landeszuschüsse zur sogenannten Familienerholung an Familien mit geringem Einkommen. Etwa die Hälfte aller Alleinerziehenden in Deutschland hätte Anspruch darauf, sagt Placke. Ein Kriterium sei jedoch, dass damit ein Urlaub in Deutschland gebucht werden müsse. "Dabei greifen sie oft auf günstige Angebote zurück. Campingplätze, Herbergen, Bauernhöfe oder auch Angebote an der See", zählt Placke auf. Der VAMV organisiert auch selbst Familienfreizeiten mit Bildungsangebot und Tagesausflügen.

Reiseveranstalter könnten mehr tun

Erschwerend hinzu kommt, dass viele Reiseanbieter günstigere Tarife nur für Familien mit zwei Elternteilen anbieten. Reist ein Erwachsener allein mit seinem Kind, könne es, so Placke, dazu kommen, dass für das Kind der gleiche Preis wie für den Elternteil gezahlt werden müsse. Dem pflichtet auch Sigrid Eckel bei. "Einen Single-mit-Kind-Rabatt bieten nur wenige Hotels an." Mit nur einem Elternteil, der Geld verdient und dies schließlich nicht allein für Urlaub ausgeben kann, sei das durchaus problematisch, erklärt Monika Placke. Zumal die Urlaube mit Kindern, die noch zur Schule gehen, in den Ferien stattfinden müssten - und da herrscht Hochsaison und somit steigen die Preise. An Brückentagen sei dies ebenso der Fall.

Sigrid Eckel hat die Erfahrung gemacht, dass besonders Gruppenreisen bei Alleinerziehenden beliebt sind. Regelmäßig bietet sie mit ihrem Reisebüro etwa Fahrten in die Berge in Tirol an. "Der Vorteil ist, dass die Leute dabei unter sich, unter Gleichgesinnten sein können", erklärt sie. Sie stellt jedoch auch fest: "Generell könnten Reiseveranstalter in dem Bereich noch viel mehr tun und anbieten."