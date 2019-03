Bei den klassischen Fremdadoptionen sind es fast zu 100 Prozent Säuglinge, die aus der Geburtsklinik heraus abgegeben werden. Foto: Colourbox.de

Osnabrück. Ab einem gewissen Zeitpunkt in ihrer Beziehung wünschen sich viele Paare ein Baby. Was aber, wenn es mit dem lang gehegten Kinderwunsch weder auf natürlichem Wege noch mit medizinischer Hilfe klappen will?