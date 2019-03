Osnabrück. Tigerbox, Toniebox, Alexa oder doch die Bluetooth-Box: Der Markt an Musikabspielgeräten für Kinder ist groß. Wir geben einen kleinen Überblick, für wen welches Gerät sinnvoll ist.

Kinder lieben Musik. Um die eigenen Nerven zu schonen, wenn das Kind zum zehnten Mal hintereinander "Stups, der kleine Osterhase" hören möchte, kaufen die meisten Eltern ihnen irgendwann ein eigenes Abspielgerät. Früher waren das Kassettenrekorder, später dann CD-Player. Heute ist gibt es verschiedene Boxen, Bluetooth-Lautsprecher, Sprachassistenen und vieles mehr. Nicht jedes Gerät ist für alle Bedürfnisse und Altersgruppen geeignet. Deshalb geben wir einen kleinen Überblick.

Die Toniebox

Bei der Toniebox handelt es sich um einen würfelförmigen Lautsprecher, der rundherum gut gepolstert ist, sodass er auch mal runterfallen kann, ohne gleich kaputt zu gehen. Er lässt sich sehr leicht auch schon von Kleinkindern bedienen. Die Tonie-Figur, auf der das jeweilige Hörspiel gespeichert ist, wird auf die Box gestellt und schon kann es losgehen. Das ist gleichzeitig aber auch schon der Nachteil. Die Box ist in der Anschaffung mit etwa 80 Euro schon recht teuer. Jeder Tonie, auf dem sich Lieder und Geschichten etwa von Benjamin Blümchen, dem Kleinen Raben Socke oder dem Sandmännchen befinden, kosten ab 12,99 Euro pro Stück. Das kann schnell ins Geld gehen. Inzwischen gibt es aber schon öffentliche Büchereien, die Tonies zum Ausleihen anbieten. Schön ist auch, dass die sogenannten Kreativtonies mit eigenen Inhalten bespielt werden können. So können etwa die weit entfernt wohnenden Großeltern jeden Abend per Kreativtonie eine Gute-Nacht-Geschichte vorlesen.

Viele Kinder spielen außerdem gerne mit den Tonie-Figuren selbst.

Fazit: Die Toniebox können geschickte Kinder ab zwei Jahren schon selbstständig bedienen. Es gibt viele verschiedene Tonies für jedes Alter. Allerdings sind Box und Tonies recht teuer.

Der Bluetooth-Lautsprecher:

Bluetooth-Lautsprecher haben den Vorteil, dass sie schon für relativ wenig Geld zu haben sind. Außerdem kann man sie überall hin mitnehmen und sie haben einen relativ guten Klang. Wer solch ein Gerät aber speziell für die Kinder kauft, sollte bedenken, dass es immer auch ein Streaming-Medium, also ein Handy oder Tablet, braucht, um Musik abzuspielen. Außerdem werden jüngere Kinder das Gerät vermutlich noch nicht selbst bedienen können, sodass Mama und Papa beim Hin- und Herschalten wieder gefragt sind.

Fazit: Eine Bluetooth-Box ist eher für Teenies geeignet, die entweder schon selbst ein Smartphone und einen Streaming-Account haben oder mit dem der Eltern umgehen können. Musik für kleinere Kinder lässt sich damit zwar auch abspielen, allerdings nur mit Hilfe der Eltern.

Die Tigerbox

Die Tigerbox ist ein Abspielgerät, das sowohl eigene Inhalte von einer Micro-SD-Karte abspielen kann, als auch Inhalte via Bluetooth vom Smartphone oder aus dem eigenen Streamingdienst tigertones. Dieser ist allerdings kostenpflichtig und ist ab 2,99 Euro pro Monat zu haben.

Die Handhabung ist ähnlich wie bei der Toniebox auf Kinder abgestimmt und recht simpel. Allerdings für Kleinkinder noch zu schwierig.

Fazit: Um sie ohne Hilfe bedienen zu können, ist die Tigerbox für Kinder ab Grundschulalter geeignet. Bei kleineren Kinder müssen die Eltern helfen. Im Vergleich zur Toniebox ist sie in der Anschaffung mit etwa 35 Euro deutlich günstiger. Zudem lassen sich eigene Inhalte vom Computer ganz leicht über eine Micro-SD-Karte abspielen. Wer den Streamingdienst tigertones nutzen möchte, zahlt ab 2,99 Euro pro Monat.

Der Hörbert

Das teuerste Gerät in dieser Auflistung ist der "Hörbert", der mit etwa 239 Euro zu Buche schlägt. Er ist aus Holz gefertigt und bietet daher einen guten Klang und ist robust. Zudem lässt er sich leicht reparieren, falls doch etwas zu Bruch geht. Zum Lieferumfang gehört eine wiederbespielbare Speicherkarte, die Platz bietet für neun Playlists und mehr als 17 Stunden Musik. Im Gegensatz zur Tonie- und zur Tigerbox müssen sich die Nutzer weder bei einem Streamingdienst (Tigerbox) noch in einer Cloud (Toniebox) anmelden. Da der "Hörbert" sehr einfach in der Bedienung ist und keine beweglichen Kleinteile hat, ist er auch schon für kleine Kinder geeignet.

Fazit: Durch die einfache Handhabung ist der "Hörbert" auch für ganz Kleine geeignet. Allerdings ist er mit etwa 239 Euro sehr teuer in der Anschaffung.

Amazons "Alexa" oder Google Assistent

Die Sprachassistenten spielen ebenfalls Kinderlieder oder Hörgeschichten vor, sofern sie mit einem entsprechenden Streaming-Account verknüpft sind. Sie sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, erklärt Kristin Langer, Mediencoach der Initiative "Schau hin!":

"Am besten lassen Eltern ihre Kinder Alexa und Co. nicht unbeaufsichtigt nutzen. Nur so können sie sicherstellen, dass keine ungeeigneten Inhalte aufgerufen oder Online-Bestellungen getätigt werden."

Fazit: Als Abspielgeräte für Kinder sind die Sprachassistenten wenig geeignet, weil sich kaum Jugendschutzeinstellungen vornehmen lassen.



Worauf sollten Eltern beim Kauf von Musikboxen generell achten?

"Für Kinder geeignet sind Geräte, die überschaubare Funktionstasten haben und einstellbare Zeitbegrenzungen", so Mediencoach Kristin Langer weiter. Sie rät außerdem, nur Angebote zu nutzen, die keine persönlichen Daten der Nutzer speichern. Zudem weist sie darauf hin, dass die Angebot werbefrei sein sollten. "Gut ist die Möglichkeit, eigene Produkte zu erstellen; das erweitert die Nutzungsmöglichkeiten für kreative Anwendungen für Eltern oder Großeltern", so Langer. Allerdings sollten Eltern darauf achten, wo diese selbst erstellten Inhalte gespeichert werden.

Geeignet sind Lieder und kurze Hörspiele für Kinder nach Einschätzung von Kristin Langer ab dem zweiten Lebensjahr. Vorrangig seien in diesem Alter Bilderbücher, kurze Hörspiele, Lieder- und Reimangebote sowie Bilderbuch-Apps zu empfehlen. Babys, die etwa Lieder, Reime und Geschichten ihrer älteren Geschwister hören, sollten damit nicht allein gelassen werden.



Für ältere Kinder ab Vorschulalter seien Hörspiele eine gute Beschäftigung und könnten auch zur Wissenserweiterung genutzt werden.