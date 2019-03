Was das Krimispiel 13 Indizien besser als Cluedo macht CC-Editor öffnen

Beim Deduktionsspiel 13 Indizien muss jeder einen eigenen Fall lösen. Foto: Karsten Grosser

Osnabrück. War es Oberst von Gatow mit dem Beil in der Bibliothek? Nein! Bei Cluedo könnte diese Behauptung die Lösung des aufzuklärenden Mordfalls sein. Beim Deduktionsspiel 13 Indizien gibt es aber andere Verdächtige. Und vor allem: Jeder hat seinen eigenen Fall zu lösen. Wer kombiniert in diesem Ermittlungswettlauf für Hobby-Sherlocks am schnellsten?