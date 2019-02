Osnabrück. Am Tag der Hochzeit möchte man sich für immer binden und will nicht daran denken, dass die Ehe scheitern kann. Doch das kann ein Fehler sein, wenn man einen Rosenkrieg vermeiden will. Warum es wichtig ist, sich vor der Eheschließung über Rechte und einen Ehevertrag zu unterhalten, erklärt Rechtsanwältin Susanne Buchweitz von der Osnabrücker Kanzlei Dr. Höckelmann, Berger & Partner.

In Niedersachsen heiraten zwar immer mehr Menschen und die Scheidungsrate ist in den vergangenen Jahren gesunken, dennoch sollten sich Paare bereits vor dem Hochzeitstag Gedanken über eine mögliche Trennung machen. Denn die gesetzlichen Regelungen sind in einigen Fällen nicht geeignet, um sich bei einer Scheidung friedlich zu einigen. Trotzdem wird ein Ehevertrag auch heute noch nur selten abgeschlossen, berichtet Rechtsanwältin Susanne Buchweitz von der Kanzlei Dr. Höckelmann, Berger & Partner in Osnabrück. Die Fachanwältin für Familienrecht weist darauf hin, dass es sich anbietet, den Ehevertrag möglichst früh abzuschließen, um eine gütliche und faire Regelung zu finden.



Was wird in einem Ehevertrag geregelt?

„In einem Ehevertrag können die Ehegatten ihre eheliche Lebensgemeinschaft zum Teil frei von gesetzlichen Vorgaben entsprechend ihren individuellen Vorstellungen gestalten. Seine Grenze findet dies in gesetzlichen Ausschlussverboten oder/und eindeutiger Benachteiligungsabsicht“, erklärt die Rechtsanwältin. Vor allem kann in einem Ehevertrag die finanzielle Situation des Ehepaares geregelt werden.

Schließt das Paar keinen Ehevertrag ab, sieht das Gesetz die sogenannte Zugewinngemeinschaft vor, so Buchweitz. „Das bedeutet, dass im Falle einer Scheidung das Anfangs- und das Endvermögen der Ehegatten festgestellt werden. Jeder Ehepartner hat einen gesetzlichen Auskunftsanspruch gegen den anderen Partner zum Anfangs-, Trennungs- und Endvermögen. Der Partner, der im Laufe der Ehe einen höheren Vermögenszuwachs erzielt hat, muss die Hälfte dieses „Zugewinns“ seinem Ehepartner auszahlen“, erklärt die Rechtsexpertin. So unromantisch die Gespräche über einen Ehevertrag anmuten, so wichtig können sie im Falle einer Scheidung sein und einen Streit ums Geld vermeiden.

Für wen ist ein Ehevertrag wichtig?

Vor allem für Paare, bei denen es große Vermögensunterschiede gibt, lohnt es sich laut Buchweitz, in einem Ehevertrag individuelle Regelungen festzulegen. „Selbstständige, Unternehmer und Personen, die ein nicht unerhebliches Erbe antreten werden, sollten einen Ehevertrag abschließen, um von Anfang an einen Streit darüber auszuschließen“, so die Rechtsanwältin.

Wann sollte ein Ehevertrag abgeschlossen werden?

Susanne Buchweitz empfiehlt jedem, sich vor der Heirat Gedanken darüber zu machen, ob ein Ehevertrag sinnvoll ist. Grundsätzlich kann ein Ehevertrag auch noch nach der Hochzeit abgeschlossen, geändert oder ergänzt werden. „Aber um Sicherheit und Klarheit für alle Parteien zu haben, ist stets der früheste Termin der bessere“, rät Buchweitz. Bei einer Trennung und Scheidung biete sich eine Trennungs- und Scheidungsfolgevereinbarung an.

In dieser Vereinbarung wird auch das Aufenthaltsbestimmungs- und Umgangsrecht für die gemeinsamen Kinder aufgenommen, beides kann aber ebenfalls bereits im Ehevertrag geregelt werden. Auch wenn es um Rentenansprüche des Partners nach einer Scheidung geht, kann ein Ehevertrag sinnvoll sein: „Bei Beendigung der Ehe durch Scheidung wird im Verbund auch der Versorgungsausgleich durchgeführt, das heißt, die während der Ehe erworbenen Rentenanwartschaften der Partner werden ermittelt und ausgeglichen. Dieser Ausgleich findet sofort bei Scheidung statt, auch wenn er sich erst bei Bezug der Rente bemerkbar macht“, erklärt Buchweitz.

Anzeige Anzeige

Weitere Ansprüche auf die Altersversorgung des geschiedenen Ehegatten bestünden nicht. Im Zuge eines Ehevertrages kann dieser vom Gesetz vorgesehene Versorgungsausgleich teilweise oder ganz ausgeschlossen werden.

Was spricht für eine Ehe?

Auch wenn man bereits vor der Hochzeit an die Trennung oder gar Scheidung denkt und sich absichert, gibt es auch aus juristischer Sicht gute Gründe, den Bund der Ehe einzugehen. Zumindest aus juristischer Sicht: „Das Grundgesetz schützt Ehe und Familie, weshalb Eheleute rechtlich besonders umgarnt werden“, erläutert Susanne Buchweitz. Zum Beispiel besitzen beide Partner von Anfang an das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder, die während der Ehe geboren werden.

„Auch, wenn einer der Eheleute stirbt, ist der andere abgesichert: Verheiratete haben ein gesetzliches Erbrecht, Unverheiratete gehen ohne Testament oder Erbvertrag leer aus“, so Buchweitz weiter. Wirtschaftlich gesehen kann sich eine Ehe ebenfalls lohnen, zum Beispiel bei der jährlichen Einkommensteuererklärung oder im Hinblick auf die gegenseitige Unterhaltsberechtigung.