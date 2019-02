New York. Light-Getränke sind seit Jahren sehr beliebt. Fit, schlank und jugendlich zu sein oder zu bleiben ist vielen äußerst wichtig. Doch Frauen über 50 Jahre, die sich regelmäßig für künstlich gesüßte Getränke entscheiden, haben ein höheres Risiko für Schlaganfälle und Herzerkrankungen, wie eine aktuelle Studie zeigt.

Die Regale im Supermarkt sind prall gefüllt mit süßen Limos. Neben den in Verruf geratenen schwer zuckerhaltigen Brausen stehen auch immer mehr zuckerfreie und künstlich gesüßte Getränke im Regal. Gerade figurbewusste Menschen greifen gern zu dieser kalorienfreien Alternative, in dem Glauben, der Gesundheit etwas Gutes zu tun. Doch dies ist nicht der Fall, wie eine jüngste Studie des Albert Einstein College of Medicine in New York jetzt belegt. Allgemein zeigte sich, dass das Risiko eines frühen Todes bei Frauen, die häufig diätische Getränke zu sich nahmen, um 16 Prozent höher ist als bei Frauen, die auf diese Getränkeform verzichten.

„Die Ergebnisse sind ein Schlag für „wohlmeinende Menschen“, die sich für Diätgetränke entscheiden, um Kalorien in ihrer Ernährung zu reduzieren“, sagte die leitende Autorin der Studie, Yasmin Mossavar-Rahmani, in einer Erklärung. Im Detail ergab sich, dass Frauen zwischen 50 und 79 Jahren, die täglich zwei oder mehr zuckerfreie Limonaden zu sich nahmen, gegenüber gleichaltrigen ein um 23 Prozent höheres Risiko hatten, einen Schlaganfall zu erleiden. Die Forscher stellten fest, dass sich das Risiko für einen Schlaganfall bei einigen Frauen sogar verdoppelte. Dies galt auch für Frauen, die vorher völlig gesund waren und weder an Diabetes noch an Übergewicht litten. Diese Ergebnisse stützten sich auf Untersuchungen von 81714 Frauen jenseits der Menopause, die an der Women's Health Initiative in den USA teilgenommen haben. Dabei umfasste ein einzelnes Getränk 355 Milliliter und schloss sämtliche künstlich gesüßten Getränke, einschließlich Säfte und Erfrischungsgetränke, ein.

Zusammenhang zwischen Diätgetränken und Herzproblemen

Auch die Wahrscheinlichkeit, eine Herzerkrankung zu entwickeln, stieg deutlich: Sie nahm bei Frauen, die regelmäßig süßstoffhaltige Getränke zu sich nahmen, um 29 Prozent zu. Dies galt auch für Menschen, die keine Vorerkrankung am Herzen hatten. „Unsere Forschung hat gezeigt, dass künstlich gesüßte Getränke nicht harmlos sind und ein hoher Konsum mit einem erhöhten Risiko für Schlaganfälle und Herzkrankheiten verbunden ist“, so Mossavar-Rahmani weiter. Die Autoren betonten, dass die Ergebnisse nicht zeigen, dass Diätgetränke Herzprobleme verursachen, sondern nur, dass es einen Zusammenhang zwischen den beiden Faktoren gibt.

Aspartam, Saccharin und Cyclamat sind einige der am häufigsten verwendeten Süßstoffe in den europäischen Lebensmitteln. Sie sind nicht nur in Diätbrausen enthalten, auch Kaugummis, Kuchen, Kekse und Joghurts werden damit gesüßt. Zurzeit kann das Wissenschaftlerteam nicht unterscheiden, ob bestimmte Süßstoffarten besonders gefährlich sind oder nicht: „Im Moment wissen wir nicht genau, welche Arten von künstlich gesüßten Getränken die untersuchten Personen konsumierten. Daher wissen wir nicht, welche künstlichen Süßstoffe schädlich und welche harmlos sein können“, fügte Mossavar-Rahmani hinzu. Allgemein wird jedoch immer häufiger empfohlen, auch künstlich gesüßte Getränke gänzlich zu vermeiden und stattdessen Trinkwasser zu sich zu nehmen.