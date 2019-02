Greifswald/Washington. In den USA befällt eine tödliche Krankheit Gehirn und Rückenmark von Tieren. Erste Fälle gibt es auch in Nordeuropa. Die Symptome erinnern an Zombies aus Horrorfilmen. Eine Heilung gibt es nicht. Ist der Mensch gefährdet? Das Friedrich-Löffler-Institut klärt auf.

Eine Krankheit, deren Symptome an Zombies aus Horrorfilmen erinnert, ist ein gefundenes Fressen für den Boulevard. "Zombie-Erreger breitet sich aus", "Zombie-Krankheit CWD führt zum Tod" oder "Die Zombie-Krankheit endet immer tödlich!" lauteten die Schlagzeilen der vergangenen Woche bei diesem Thema. Doch was steckt wirklich hinter der "Chronic Wasting Disease" (zu dt. "chronische Auszehrungskrankheit") CWD? Mithilfe des renommierten Friedrich-Löffler-Instituts gehen wir der Krankheit auf den Grund.

Was ist CWD?

Die "Chronic Wasting Disease" ist eine ansteckende Erkrankung des zentralen Nervensystems bei Hirschen. CWD ähnelt der Bovinen spongiformen Enzephalopathie, besser bekannt als BSE, und der Creutzfeldt-Jakob-Krankheit beim Menschen.

Die Krankheit befällt Gehirn, Rückenmark und andere Nervenzellen. Auslöser dafür sind bestimmte Eiweiße, die Nervenzellen angreifen und sehr widerstandsfähig gegen Desinfektionsverfahren sind. Eine Heilung für die Tiere gibt es nach derzeitigem Kenntnisstand nicht. Tiere, die an CWD erkranken, sterben.

Laut Friedrich-Löffler-Institut wurde CWD bereits in den 1960er Jahren in einem Maultierhirsch im US-Bundesstaat Colorado nachgewiesen. Der Ursprung der Erkrankung, die zahlreiche Hirscharten (Cerviden) betrifft, ist nach wie vor unklar. Die Übertragung von CWD bei Tieren erfolgt über Ausscheidungen (Speichel, Blut, Urin, Kot etc.) und trägt so zur raschen Verbreitung der Infektion bei empfänglichen Tieren bei.

Wo kommt die "Chronic Wasting Disease" vor?

CWD hat sich laut Friedrich-Löffler-Institut in den letzten 20 bis 30 Jahren auf dem nordamerikanischen Kontinent ausgehend von Wyoming und Wisconsin ausgebreitet; bis heute sind Fälle in über 20 Bundesstaaten und zwei kanadischen Provinzen bekannt geworden. Da erkrankte Tiere den Erreger mit Urin und Speichel ausscheiden, bleibt der Erreger über Jahre im Boden stabil. Daher ist die Bekämpfung einer Verschleppung in der Wildtierpopulation nahezu unmöglich.

Im Jahr 2016 wurde erstmals ein Fall in Europa nachgewiesen: in Norwegen. Betroffen war ein Rentier. Seitdem tritt die Krankheit dort, wie auch in Finnland, vereinzelt wieder auf. Es sind laut US-Gesundheitsbehörde zudem Fälle aus Südkorea bekannt.



In Folge des ersten Nachweises der CWD-Erkrankung in Norwegen ist die Überwachung in sechs Mitgliedsstaaten der Europäischen Union (Schweden, Polen, Finnland, Baltische Staaten) für drei Jahre wieder aufgenommen worden. Darüber hinaus wurden von der EU Schutzmaßnahmen gegen einen unbeabsichtigten Eintrag der Erkrankung erlassen.

Warum "Hirsch-Zombie-Krankheit"?

Die erkrankten Tiere zeigen Symptome, wie man sie von Zombies aus Horrorfilmen kennt: Trägheit, Mangel an Koordination, verstärkte Speichel-Produktion und Zähneknirschen. Diese Punkte nennt die US-Gesundheitsbehörde in einem Bericht vom 20. Februar. Untot sind die Tiere aber natürlich nicht.

Nutztiere in Gefahr

Bei freilaufenden Tieren sei die Verbreitung laut US-Gesundheitsbehörde relativ gering. Besonders gefährdet scheinen jedoch Herden in Gefangenschaft zu sein. Dort erkranken weit mehr Tiere, immerhin bis zu 79 Prozent.

Mensch ebenfalls in Gefahr?

Für Aufsehen sorgte die Warnung des US-Wissenschaftlers Michael Osterholm von der Universität Minnesota: "Es ist wahrscheinlich, dass CWD in den nächsten Jahren bei Menschen vorkommen wird." Er glaubt, dass es "CWD-Fälle beim Menschen durch Verzehr von befallenem Fleisch geben wird."

Auf Nachfrage unserer Redaktion bestätigt das Friedrich-Löffler-Institut, dass eine experimentelle Übertragung von CWD bei zahlreichen Säugetieren einschließlich Totenkopfäffchen bereits gelungen sei. Daraufhin sei versucht worden, Makaken (die dem Menschen genetisch deutlich ähnlicher sind) mit CWD zu infizieren. Eine Infektion wurde bislang nicht nachgewiesen.

Die Wissenschaftler machen deutlich, dass nach derzeitigen Kenntnisstand eine Übertragung von CWD auf den Menschen zwar nicht mit allerletzter Sicherheit ausgeschlossen werden kann – das Risiko dafür aber äußerst gering sei.