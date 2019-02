Osnabrück. Pompöse Kleider und Sahnetorten waren gestern: 2019 verzichten die Bräute bei ihren Hochzeiten auf Reifröcke, die Männer tragen zum Anzug Sneaker und Sahnetorten sind jetzt nackt. Drei Hochzeitsplanerinnen haben unserer Redaktion erzählt, was die neuen Trends beim Heiraten sind und warum im kleineren Rahmen gefeiert wird.

So kleiden sich Braut und Bräutigam 2019

Die moderne Braut mag es lieber schlicht: Pompöse Kleider mit Reifröcken werden durch enganliegende Silhouetten abgelöst. Verzierungen mit Spitze dürfen aber durchaus sein, erklärt Maike Seyfried von „Seyfried Weddings & Events“ aus Achim bei Bremen. Der Boho-Trend, der an den Hippie-Stil der 1970er-Jahre erinnert, sei in Deutschland noch aktuell, im Ausland hingegen nicht mehr.

Kleider mit ausladenden Schnitten sind weiterhin im Angebot, aber in schlichten und eleganten Stoffen wie Satin. Cremeweiß ist als Farbe für das Hochzeitskleid nicht wegzudenken, aber auch ein leichtes Rosé oder ein heller Braunton, Cappuccino genannt, werden ab und zu ausgewählt.

Bei den Männern herrscht ebenfalls Lässigkeit, so Maike Seyfried. Die Anzüge sind so schlicht, dass sie später auch zur Arbeit oder anderen Anlässen getragen werden können.

Sportliche Schuhe und elegante Sneaker sind angesagt, aber nicht nur bei den Herren, sondern auch bei den Damen. „Eine Braut hatte sogar Chucks an“, erzählt Seyfried. Klassische Pumps werden aber weiterhin gerne kombiniert, nur den traditionellen Hochzeitsschuh gibt es nicht mehr. Generell gilt: schick, aber natürlich und bequem.

So sieht die Hochzeitsdekoration 2019 aus

Auch bei der Dekoration setzen die Brautleute auf Natürlichkeit: Ein neuer Trend heißt „botanical“, erklären Kim Elixmann und Julia Rupönus von der Agentur „Marry Jane“ in Hannover. „Im Vergleich zum letzten Jahr sieht man weniger Schleierkraut, dafür umso mehr Grün, zum Beispiel in Form von Girlanden aus Eukalyptus oder Olive.“ Im Gegensatz dazu steht der Trend Metallic und Acryl, der ebenfalls im Kommen ist.

Die Kunden von Melanie Goldberg von der Hamburger Agentur „Marry Me“ setzen schon seit Jahren auf Natürlichkeit. Die Hochzeitsplanerin berichtet, dass die Tisch-Deko aus vielen kleinen Vasen mit Blumen besteht, die wie frisch gepflückt aussehen. Wildblumen sind dabei besonders beliebt. „Die Farben können in alle Richtungen gehen, von zarten Pastelltönen bis knallbunt“, so die Hochzeitsplanerin.

Hochzeitstorten: Naked Cakes oder metallische Verzierungen

Der Trend zur Natürlichkeit setzt sich bei den Hochzeitstorten fort: Die klassische Sahnetorte, mehrstöckig und reichlich verziert, wurde bereits vor einigen Jahren von den sogenannten Naked-Cakes abgelöst. Diese Torten sehen unfertig aus, der Tortenboden ist erkennbar, meistens werden sie mit richtigen Blumen geschmückt.

Ergänzt wird dieser Trend von einer Glasur, die nicht komplett die Torte verziert, sondern von oben nach unten herunter fließt, sagt Maike Seyfried. Auch metallische Verzierungen aus Roségold, Gold und Messing sind angesagt oder Torten in Edelsteinoptik, so Kim Elixmann.

Melanie Goldberg hat darüber hinaus einen weiteren Trend ausgemacht: „Bei den Torten erlebt das Erdbeerherz ein Revival.“ Wer keine herkömmliche Torte haben möchte, setzt dazu noch auf sogenannte „sweet tables“, so Goldberg: Tische, auf denen neben einer kleinen Torte Cupcakes und Cakepops angerichtet sind.

Einen neuen Trend haben die Hochzeitsplanerinnen aus Hannover ausgemacht: „Zitronen bekommen 2019 ihren großen Auftritt. Als Dekoration auf dem Tisch, in den Drinks oder als Geschmacksrichtung im Dessert machen sie lustig und sorgen für sommerliche Farbakzente“, erklärt Kim Elixmann.

Hochzeitsfeiern werden kleiner



Galten vor einigen Jahren noch pompöse Feste in großen Sälen als das Non-plus-ultra, werden die Feiern heute kleiner gehalten. Dabei gibt es allerdings einen Unterschied zu Feiern in ländlicher Umgebung und in der Stadt. Wer fest im Vereinsleben verankert ist oder zum Beispiel bei der örtlichen Feuerwehr tätig ist, kommt oftmals nicht um eine große Feier herum, so Maike Seyfried. Daher wird auch nach wie vor der klassische Polterabend mit vielen Gästen veranstaltet. Anschließend wird dann in einem kleineren Kreis nach der Hochzeit gefeiert.

Die Kunden von Melanie Goldberg feiern häufig in sehr kleinem Stil mit einer Anzahl von 30 bis 50 Gästen. Kim Elixmann und Julia Rupönus berichten von einer durchschnittlichen Gästeanzahl zwischen 80 und 120 Personen. Am Ende ist das eine Geldfrage: Die Wünsche der Brautpaare werden immer exklusiver was Dekoration, Location und Extras betrifft. Wer statt klassischer Bewirtung einen Foodtruck haben möchte oder als Zusatz eine Ginbar anbieten will, muss tiefer in die Tasche greifen.



Eine kleinere Anzahl an Gästen schließt eine ausgiebige Feier nicht aus: „Hochzeiten beginnen häufig schon mit einem Get Together am Vorabend und klingen mit einem gemeinsamen Brunch am Tag nach der Feier, meistens Sonntag, aus“, weiß Kim Elixmann aus Erfahrung.

Auslandshochzeiten im Trend

Kleiner, aber exklusiver: Das gilt auch für den immer häufigeren Wunsch, im Ausland zu heiraten. Für Maike Seyfried liegen die Vorteile auf der Hand, denn wer in Norddeutschland lebt und draußen heiraten möchte, hat in der Regel ein Wetterproblem. In Italien oder Spanien lässt sich so eine Hochzeit besser planen, ist aber noch teurer. Doch der Wunsch, sich im Freien trauen zu lassen, nimmt immer mehr zu, bestätigen alle drei Hochzeitsplanerinnen. Daher geben Brautleute mittlerweile mehr Geld für die Hochzeit aus als noch vor einigen Jahren, obwohl die Feiern kleiner werden.

Die Agentur von Melanie Goldberg bietet seit zehn Jahren Auslandshochzeiten an, die im Laufe der Jahre häufiger nachgefragt wurden. „Dabei heiraten diese Paare gerne nur zu zweit oder im allerengsten Kreis. Was noch hinzukommt, ist, dass es oftmals zweite oder dritte Ehen sind, die im Ausland in trauter Zweisamkeit geschlossen werden.“

Neben all den Trends gibt es auch ein Tabu: Hochzeitsspiele. „Die klassischen Hochzeitsspiele und Traditionen wie das Baumstammsägen sieht man immer weniger. Die Brautpaare wollen lieber ausgelassen feiern und freuen sich über persönliche Überraschungen ihrer Liebsten“, erklärt Kim Elixmann.