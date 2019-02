Heidelberg. Forscher der Uni Heidelberg haben einen Bluttest entwickelt, der zuverlässig Brustkrebs erkennen soll.

Bereits seit vielen Jahren forschen Wissenschaftler nach einer Möglichkeit, Krebs im Blut zu erkennen. Ärzte der Universitätsklinik Heidelberg haben jetzt revolutionäre Ergebnisse präsentiert: Mit einem Test konnten sie jetzt Brustkrebs im Blut nachweisen. Am Donnerstag werde der Test, der den Namen "Heiscreen" trägt, auf dem größten deutschen Gynäkologen-Kongress in Deutschland vorgestellt. Zuerst berichtete die "Bild"-Zeitung über die Forschung des Heidelberger Teams.

Bessere Ergebnisse als bisherige Bluttests

Der Krebs lasse sich laut dem Ärztlichen Direktor der Universitäts-Frauenklinik Heidelberg, Prof. Christof Sohn, durch Botenstoffe nachweisen, die aktive Zellen bei einer Krebserkrankung ins Blut aussenden. Insgesamt würden dafür 15 sogenannte Marker kontrolliert. Der neue Test soll sicherere Ergebnisse liefern als bisherige Bluttests. Durch den sogenannten "Heiscreen" könne derzeit in 75 Prozent der Fälle sicher gesagt werden, ob eine Frau an Brustkrebs erkrankt ist. Die Treffsicherheit ist vergleichbar mit der einer Mammographie. Den Angaben zufolge soll das Verfahren noch in diesem Jahr in der Praxis angewendet werden.

Ein Vorteil des Tests: Krebs könne im Blut entdeckt werden, noch bevor er mittels bildgebender Verfahren sichtbar wird. Außerdem sei ein Bluttest nicht so aufwändig wie eine Mammographie und es falle keine Strahlenbelastung an. Durch den neuen Test hoffen die Forscher auch, dass mehr Frauen zu Vorsorgeuntersuchungen gehen. Besonders bei Frauen unter 50 Jahren soll der Test sehr genau reagieren, habe hier eine Treffsicherheit von 86 Prozent.

Noch keine Studie erschienen

Die Ergebnisse des Tests sind allerdings nur schwer einzuschätzen. Nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) ist bislang keine begutachtete Studie in einem Fachmagazin erschienen. Der DKFZ-Fachmann zu diesem Thema wollte sich nicht zu dem neuen Test äußern, da er nur spekulieren könne.

Die Direktorin der Universitätsfrauenklinik Düsseldorf, Tanja Fehm, spricht von spannenden wissenschaftlichen Daten. Allerdings sei es noch viel zu früh, um den Test als Routineuntersuchung zu etablieren. Zunächst seien Tests an viel mehr Frauen nötig. Viele Fragen seien noch ungeklärt.

Auch für Eierstock-Krebs anwendbar

Neben Brustkrebs könne auch Krebs an den Eierstöcken erkannt werden, der sonst oft erst spät nachgewiesen werde und deswegen häufig tödlich sei. Derzeit würden die Mediziner auch daran forschen, Tests für weitere Krebsarten wie Bauchspeicheldrüsentumore und Krebs im Dickdarm zu entwickeln.

Noch in diesem Jahr soll der Bluttest auf den Markt kommen. Wer die Kosten für die Untersuchung trägt, sei derzeit noch nicht klar.