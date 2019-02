Mit fantastischer Blüte begleiten Lenzrosen Gartenfreunde bereits ab Dezember/Januar. Das Gute: Lenzrosen vertragen auch starken Frost. Die Blüte gehört zur Sorte "HGC Picotee". Foto: Julia Kuhlmann

Osnabrück. Ein Hauch von Frühling liegt in der Luft – und das im Februar. Für Pflanzenfreunde ist diese Zeit eine einzige Versuchung, ihrem Hunger nach Farbe auf Balkon und Terrasse nachzugeben. Aber Vorsicht: Solange es noch frieren kann, ist vieles, was jetzt schon bunt blühend angeboten wird, nicht die richtige Wahl. Das heißt aber nicht, dass wir auf Farbe verzichten müssen. So peppen Sie Ihre Pflanzgefäße farbig auf.