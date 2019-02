Osnabrück. Das Autorinnen-Duo Laura Ewert und Heike Blümner hat mit seinem Buch "Schluss jetzt – Von der Freiheit sich zu trennen", ein heißes Eisen angefasst: Wie erkennt man, dass eine Beziehung nicht funktioniert? Wie trennt man sich anständig? Warum ist Sex so wichtig? Das und mehr erklärt Co-Autorin, Laura Ewert, die im Landkreis Osnabrück aufgewachsen ist und jetzt in Berlin wohnt, im Interview mit unserer Redaktion.

Frau Ewert, zusammen mit Heike Blümner haben Sie ein Buch über das Beenden von Beziehungen geschrieben, in dem Sie die positiven Aspekte von Trennungen hervorheben. Normalerweise heißt es doch: in guten wie in schlechten Zeiten. Gilt das nicht mehr?



Wir haben kein Buch darüber geschrieben, wie man sich richtig trennt, auch wenn das viele gern wissen möchten. Wir haben ein Buch darüber geschrieben, was passiert, wenn man sich trennt. Wir hatten das Gefühl, dass die Trennung als größte Katastrophe, als größtes persönliches Scheitern angesehen wird. Das ist es definitiv nicht. Natürlich gilt immer noch: in guten wie in schlechten Zeiten. Aber was nicht gelten sollte, ist: in schlechten Zeiten für immer. Partnerschaften sind heutzutage so idealisiert, dass es schwer ist, da herauszukommen. Viele Beziehungen zerbrechen auch an den wachsenden Sehnsüchten und sich verändernden Ansprüchen an Partnerschaften.

Worin liegen die Chancen einer Trennung?

Man lernt sich selbst neu kennen. Und man prüft nicht mehr, ob man für den anderen alles richtig macht, sondern prüft, was man selbst wirklich will, was man selbst kann. Bei einer Trennung geht es nicht allein darum zu sagen, was der oder die Ex falsch gemacht hat, sondern auch darum, sich selbst zu fragen: Was habe ich falsch gemacht? Wo lag ich nicht richtig? Was muss ich noch lernen? Diese Fragen sind wichtig, um sich selbst wieder lieben zu können. Und wir wissen ja: Nur, wer sich selbst liebt, kann auch andere lieben.

Viele Paare, auch das beschreiben Sie im Buch, zweifeln lange an der Beziehung, sind unsicher, ob sie sich trennen sollen oder nicht. Wie erkennt man, dass eine Beziehung nicht mehr funktioniert?

Das ist die Frage, die uns am häufigsten gestellt wird.

Anzeige Anzeige

Das tut mir leid. Aber es ist ja auch eine ganz zentrale Frage.

Natürlich. Und es ist die, die am schwierigsten zu beantworten ist. Es gibt wenige ganz klare Gründe für eine Trennung, und die findet man im Strafgesetzbuch. Wenn etwa häusliche Gewalt, auch psychische Gewalt vorliegen, dann ist die Lage klar, man muss sich trennen. Wobei das auch nicht einfach ist. In Berlin gab es zum Beispiel im Jahr 2017 15.000 registrierte Fälle von häuslicher Gewalt. Doch viele Opfer kommen aus der Situation nicht heraus, weil sie keine Wohnung finden. Doch wie erkennt man in weniger eindeutigen Fällen, ob man sich trennen muss? Wenn man sehr, sehr, sehr lange darüber nachdenkt. Wenn man schnell wegen Kleinigkeiten zweifelt. Wenn man sich nichts mehr zu erzählen hat. Wenn man mit dem Kopf eigentlich schon woanders ist. Wenn man keine Lust mehr hat, den gemeinsamen Urlaub zu planen. Wenn man eigentlich gar nicht mehr mit dem anderen in den Urlaub fahren möchte. Natürlich arbeitet man immer wieder an der Beziehung, denn das gehört auch dazu. Aber eine Beziehung kann nicht nur aus Arbeit bestehen.

Sie haben in dem Buch insgesamt acht beispielhafte Paargeschichten erzählt. Sind sie ausgedacht? Geschichten, die Freunde und Bekannte erzählt haben? Oder teilweise autobiografisch?

Teils, teils. Wir haben Interviews geführt, aber auch Geschichten von Bekannten und Verwandten benutzt und sie zusammenmontiert. Aber keine der Geschichten bildet genau die Trennung von meiner Co-Autorin oder von mir ab. Obwohl wir beide kurz vor dem Schreiben jeweils eine Trennung erlebt haben.

In den Geschichten kommen Männer nicht so gut weg, die meisten Geschichten sind zudem aus der Perspektive der Frau erzählt. Ist Trennung ein weibliches Thema?

Das ist eine interessante Frage. Es gibt Statistiken, die sagen, dass Frauen eher Beziehungen beenden als Männer. Natürlich wird das nicht genau erfasst, wenn Paare nicht verheiratet sind. Aber es kursieren Zahlen, dass insgesamt etwa 70 Prozent aller Trennungen von Frauen ausgehen. Auch Nachfragen im Freundes- und Bekanntenkreis bestätigen diesen Eindruck.

Warum ist das wohl so?

Eine amerikanische Paartherapeutin sagt, dass Männer eher dazu neigen, Dinge auszusitzen. Sie warten, bis die Frau etwas sagt.

Aber rechtfertigt das, das Thema mehr aus der Frauen-Perspektive heraus zu betrachten?

Wir haben aus der Frauen-Perspektive geschrieben, weil Frauen bei Trennungen immer noch schlechter wegkommen als Männer. Ihnen wird gesagt: Bist du dir wirklich sicher? Du findest nie wieder einen Mann, schon gar nicht, wenn du noch Kinder willst. Das bekommen Männer nie zu hören, was natürlich auch an der biologischen Uhr liegt, aber eben nicht nur. Trotzdem ist es für Frauen immer noch schwieriger, auch finanziell. Es gibt eine Studie, nach der 63 Prozent der verheirateten Frauen zwischen 30 und 50 Jahren unter 1000 Euro verdienen. Für sie ist es schwer, sich zu trennen.

Aber hat sich das nicht mittlerweile geändert?

Nicht unbedingt. Ich bin jetzt 37 Jahre alt, und auch in meinem Freundeskreis gibt es Frauen, die eher unbedacht eine Familie gründen, ihre Karriere für die Kinder unterbrechen oder hintanstellen. Und sie haben es dann schwer, wenn sie sich trennen wollen. Deshalb war es uns auch wichtig, speziell den weiblichen Blick einzunehmen. Es geht auch darum, Trennung feministisch zu betrachten.

Sie schreiben, sich anständig zu trennen sei eine oscarreife Leistung. Wie trennt man sich anständig?

Der Knigge sagt, dass man sich sogar per SMS oder per E-Mail trennen darf.

Ach?

Ja, aber nur dann, wenn die Beziehung auch online oder am Telefon gestartet wurde und wenn die Beziehung auch dort, also im Internet oder am Telefon, stattgefunden hat.

Aber eine SMS ist nicht das, was Sie unter einer anständigen Trennung verstehen, oder?

Nein. Ein alternativer Titel für das Buch war: Wir müssen reden. Denn darum geht es, um das Reden – in einer guten Beziehung und auch bei der Trennung. Man muss darüber sprechen, warum man keinen Sex mehr hat. Man muss darüber sprechen, warum der Eine unzufrieden ist mit der Aufteilung der Kinder oder der Hausarbeit. Man muss auch sprechen, wenn man eine Liebe auflöst. Oft fühlt sich ein Partner nicht gesehen, das ist ein häufiger Grund für eine Trennung. Aber man kann nur gesehen werden, wenn man sich mitteilt. Das fällt vielen schwer, Männern wie Frauen. Sich anständig trennen, heißt reden.

Trennungen sind oft mit Schuld, auch mit Scham besetzt, vor allem bei dem, der sie auslöst. Wie kommt man aus der Schuld-Ecke wieder heraus?

Dieser Punkt war uns auch sehr wichtig, weshalb wir im Buch auch das Umfeld, also Freunde und Familie, in den Fokus genommen haben. Oft hört der oder die Frischgetrennte: Wie kannst du das alles hinschmeißen? Oder: Denk doch mal an die Kinder! Dabei leidet derjenige, der sich trennt, auch ganz stark. Statt ihm oder ihr Vorwürfe zu machen, könnte man auch fragen: Wie geht es dir jetzt? Das wäre sicher eine Hilfe, um mit Schuldgefühlen besser umgehen zu können.

Ihre Beispielgeschichten im Buch sind recht offenherzig, Sex – auch fehlender Sex – spielt eine große Rolle. Wie entscheidend sind Lust und Sex für das Gelingen einer Beziehung?

Sex ist sehr entscheidend, leider. Natürlich gibt es Menschen, denen Sex nicht so wichtig ist. Aber ich würde behaupten, viele, die gedacht haben, es sei ihnen nicht so wichtig, sehen das sehr bald anders. Und zwar dann, wenn sie nach einer Trennung wieder Sex haben. Wir haben im Buch das Bild verwendet von einem Menschen, der nach einem Marsch durch die Wüste an eine Oase kommt und endlich Wasser trinken kann. So ähnlich fühlt man sich, wenn man nach einer Trennung das erste Mal wieder Sex hat. Das Thema Sex ist aber insgesamt schwierig und auch mit Schuld und Scham behaftet. Kaum jemand beispielsweise möchte in Umfragen zugeben, dass er zwar in einer Beziehung lebt, aber keinen Sex mehr hat. Berichte über Sex sind immer interessant, das wissen wir. Sex sells und so weiter. Aber Berichte über Menschen, die aus irgendeinem Grund keinen Sex haben, werden noch viel, viel häufiger gelesen.





Sie schreiben, Ihr Buch sei auch für jene gedacht, die sich nicht sicher sind, ob sie sich trennen sollen. Zugleich beschreiben Sie durchaus humorvoll, aber auch mit Studien unterfüttert, dass Trennungen ein persönlicher Gewinn sein können. Fürchten Sie nicht, dass Sie mit ihrem Buch Leute zu Trennungen quasi verführen?

Ich glaube, niemand, der sich nicht trennen will, trennt sich plötzlich, wenn er ein Buch liest. Wir haben viel Feedback von Leuten, die in Beziehungen sind, dass sie sich an vielen Stellen wiederfinden. Viele nehmen das Buch zum Anlass, um Gespräche zu führen. Das Gefühl, dass man mal alleine sein möchte, wenn am Sonntagmorgen drei Kinder brüllen und der Partner auch, das ist ganz normal. Darum geht es auch nicht. Aber wenn wir Ehe und Partnerschaft zu lange halten, weil wir das Gefühl haben, die Gesellschaft oder vielleicht auch die Kirche erwartet das von uns, dann wird man nicht glücklicher. Aber wir werden die Scheidungsrate nicht hochtreiben. Wobei wenn, wäre es nicht schlimm.

Wir haben derzeit eine Scheidungsquote von rund 37 Prozent. Es ist nichts Ungewöhnliches, sich scheiden zu lassen. Man könnte meinen, dass wir Trennungen langsam draufhaben in unserer Gesellschaft. Was müssen wir denn noch lernen in Sachen Trennungen?

Zunächst muss man sagen, dass wir aktuell die niedrigste Scheidungsquote seit 25 Jahren haben. Im Trennungsfall allerdings haben wir es dennoch wieder mit Schuld und Scham zu tun. Auf der einen Seite ist derjenige, der sich trennt, der Böse, weil der andere nun gebrochen ist aufgrund der Trennung. Da lohnt es sich zu schauen: Warum ist denn derjenige so gebrochen im Herzen? Weil man heute so viel von Beziehungen erwartet. Sie soll das eigene Ego stützen, einen weiterbringen, einen finanziell absichern, sie soll immer Sex bereithalten, immer Aufregung bereithalten. Wenn das dann nicht klappt, ist natürlich auch das eigene Ego angekratzt. Auf der anderen Seite haben wir die Fälle, wo Menschen große Schuldkomplexe entwickeln, das ist dann auch für die Kinder total schwierig. Ich glaube, wir können schon noch hinzulernen. Wenn man weiß, was die Schwierigkeiten im Beziehungsalltag sind, wenn man weiß, warum man sich trennt, dann ist die Gefahr von Rosenkriegen geringer. Damit ist allen geholfen.

Sie haben das Buch ja zu zweit geschrieben. Wie kam es dazu?

Wir kannten uns schon vorher, waren Kolleginnen. Meine Co-Autorin Heike Blümner hat drei Kinder, ich habe ein Kind, sie war verheiratet, ich war in einer ganz langen Beziehung. Ihr Mann hatte sich von ihr getrennt und wir hatten darüber gesprochen. Ich war zwar noch nicht getrennt, aber wir hatten dennoch schon da einen ähnlichen Erfahrungshorizont. Auf der Feier eines guten Freundes haben wir nach dem zweiten Glas Sekt beschlossen, darüber ein Buch zu schreiben. Am nächsten Tag war das nüchtern betrachtet immer noch eine gute Idee. Es hat noch etwas gedauert, bis wir einen Verlag gefunden hatten. In der Zwischenzeit hatte ich mich auch getrennt.

Kommt noch eins?

Naja. Wir haben ja die Kinder ausgespart, denn es sollte ja ein lustiges Buch werden. Aber bei Kindern hört der Spaß auf. Da kann man schon fragen, ob man das noch mal erweitert. Aber ob das Thema noch so viel hergibt? Wer weiß…