Dresden/Bremen. Gut gerüstet gegen Regen, Wind und Schnee? Für Aktivitäten an der frischen Luft wird zunehmend Funktionskleidung gekauft. Atmungsaktiv, wasserdicht, öl- und schmutzabweisend soll sie sein: Eigenschaften, für die Chemikalien eingesetzt werden. Wie gefährlich das Herstellen der Beschichtungen für Gesundheit und Umwelt ist, ist nun von einem Forschungsprojekt der Deutschen Bundesstiftung Umwelt erforscht worden.

"Auf ölabweisende Beschichtungen sollte im alltäglichen Gebrauch besser verzichtet werden", sagt Alexander Bonde. Der Generalsekretär der Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) bezieht sich dabei auf ein Forschungsprojekt der Stiftung, bei der ausgewählte fluorkohlenstoffhaltige Chemikalien ökotoxikologisch untersucht wurden, die bei der Herstellung von wasserdichter, öl- und schmutzabweisender Outdoorkleidung genutzt werden. Die Forschungsergebnisse zeigen, dass der Nutzen dieser Kleidung das hohe Gesundheits- und Umweltrisiko der Herstellung nicht rechtfertigen. Stattdessen sollten Verbraucher auf fluorfreie, nachhaltige Alternativen achten, die im Markt erhältlich sind.

Krebserregende Stoffe

„Im Labor haben wir unter kontrollierten Bedingungen nachgewiesen, dass krebserregende, giftige oder gesundheitsschädliche Verbindungen zur Herstellung der Textilien verwendet werden“, sagt Projektleiter Stefan Stolte vom Institut für Wasserchemie der Technischen Universität Dresden. „Das Herstellen des Materials ist häufig eine erhebliche Gefahr für Mensch und Umwelt, wenn keine hohen Standards in der Arbeitssicherheit, gut ausgerüstete Produktionsstätten, kein geschultes Personal und kein gutes Abfall- und Abwassermanagement damit einhergehen“, so Stolte weiter. In Deutschland sei dies durch strenge Auflagen sichergestellt, bei vielen Produktionsstätten etwa in Asien sei es hingegen derzeit der Fall. Ohne kontrollierte Umweltstandards bei der Produktion gelangen die Chemikalien über das Abwasser ungehindert in die Gewässer. "Man muss gut mit den Chemikalien umgehen." Auf Nachfrage ergänzt er, dass die Konzentration der Chemikalien in den Klamotten so gering ist, dass sie keine gesundheitlichen Schäden verursachen würden. Dabei stützt er sich auf Studien von Greenpeace.





„Vor allem PFC, also per- und polyfluorierte Chemikalien, bleiben sehr lange in der Umwelt, reichern sich in Organismen an, sind gesundheitsgefährdend und können die Fortpflanzung beeinträchtigen“, erklärt DBU-Fachreferent für Umweltchemie Max Hempel. Langkettige PFC mit mehr als acht Kohlenstoffatomen seien 2016 deshalb von der EU als Substanzen mit besonders Besorgnis erregenden Eigenschaften eingestuft und für viele Anwendungen verboten worden. „Bisher wurden kurzkettige PFC als Alternativen für die langkettigen angesehen“, erläutert der Projektleiter. „Hierfür fehlte den Unternehmen allerdings die chemische und ökotoxikologische Expertise.“ Im jetzt abgeschlossenen Projekt seien Wissenslücken geschlossen worden. Jürgen Arning vom Umweltbundesamt in Dessau, das das Projekt begleitet hat, erklärt: „Die Nutzung von kurzkettigen PFC birgt neue Gefahren, weil diese viel mobiler in der Umwelt sind.“ Das bedeutet, so Stefan Stolte auf Nachfrage, dass sie zum Beispiel leichter ins Abwasser oder Trinkwasser geraten können. Gemein sei ihnen, dass beide persistent sind - sie werden in der Natur nur sehr langsam abgebaut.

Auf ölabweisende Kleidung im Alltag verzichten

„Bei persönlicher Schutzkleidung wie im Krankenhaus oder bei der Feuerwehr macht der Einsatz von öl- und schmutzabweisenden Materialien Sinn“, so Arning. Aber im normalen Alltag und bei der Freizeitgestaltung würde atmungsaktive und wasserabweisende Kleidung reichen, die auch ohne fluorhaltige Chemikalien hergestellt werden kann und im Markt auch angeboten werde. Der Bundesverband der Deutschen Sportartikel-Industrie, Kooperationspartner des Projekts, und viele mittelständische Outdoor-Unternehmen versuchen, alternative Chemikalien zu ermitteln, die einen vergleichbaren Effekt bei der Herstellung erzielen. Da bestehe, so Stefan Stolte, Forschungsbedarf. Er ist allerdings skeptisch, ob wirklich nachhaltige Chemikalien für die Produktion von öl- und wasserabweisenden Outdoortextilien gefunden werden können.

Stefan Stolte empfiehlt, dass Kunden sich beim Kauf der Kleidung vom Personal entsprechend beraten lassen und auf Gütesiegel wie den Blauen Engel oder Bluesign achten sollten. Außerdem rät er dazu, bereits gekaufte Klamotten, die mit perfluorierten Chemikalien hergestellt wurden, auch weiterhin zu tragen. „Da ist das Kind sozusagen schon in den Brunnen gefallen.“ Kritisch sehen die Projektbeteiligten derzeit die Deklaration der Inhaltsstoffe. Hempel: „In den untersuchten Proben wurden Gefahrstoffe nachgewiesen, die teilweise nicht im Sicherheitsdatenblatt der Hersteller aufgeführt wurden.“ Gesetzliche Standards gebe es bereits, doch die Kontrolle müsse noch verbessert werden.