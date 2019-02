Osnabrück. Seit Jahren steigt die Zahl der Krankheitsfälle, die durch Zecken-Bisse ausgelöst werden, in Deutschland an. Doch wie groß ist das Risiko, sich mit Borreliose oder der Hirnhautentzündung FSME zu infizieren tatsächlich? Und wie können sich Naturfreunde und Arbeitnehmer effektiv gegen Infektionen schützen? Ein Überblick.

Sie sind nicht größer als ein Stecknadelkopf und doch sind manche von ihnen in der Lage, Krankheiten zu verursachen, die lebensbedrohlich werden können. Zecken gelten als Überträger der Frühsommer-Meningo-Enzephalitis – einer Hirnhautentzündung, kurz auch FSME genannt. Manche Exemplare verbreiten auch Bakterien in Form von Borrelien, die bei zu später Behandlung unter anderem zu Gelenkentzündungen und Muskelschmerzen führen. Doch ist damit gleich jeder Zecken-Biss für den Menschen hochgefährlich?

Verbreitet jedes Tier die Erreger?

Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts (RKI) tragen je nach Gebiet – südliche Bundesländer sind stärker betroffen – zwischen 5 und 35 Prozent der Tiere die Borrelien-Bakterien in sich. Die Wahrscheinlichkeit sich bei einem Biss zu infizieren, schwankt dabei zwischen 1,5 und 6 Prozent. Je länger die Parasiten Blut saugen, desto höher sei die Chance, dass sich der Mensch ansteckt. Ein Viertel der Bevölkerung hat allerdings körpereigene Antikörper gegen die Bakterien im Blut. Bei denen sinkt die Infektionsgefahr auf rund ein Prozent.

Dennoch bleibt ein Restrisiko bestehen. Und da es gegen eine Borreliose bisher keine Impfung für den Menschen gibt, ist das durchaus ernst zu nehmen. Sobald die Krankheit, die sich in einigen Fällen zuerst mit einer starken Rötung rund um die Bissstelle bemerkbar macht, erkannt wird, muss Antibiotika eingesetzt werden. Gegen eine FSME-Infektion durch Viren gibt es dagegen eine Impfung, die auch von der Ständigen Impfkommission des RKIs empfohlen wird.

Wird die FSME-Impfe von der Krankenkasse übernommen?

Ob die Krankenkasse eine Impfe übernimmt hängt von verschiedenen Faktoren ab. Wird die Impfung wegen einer Reise notwendig, muss der Patient wahrscheinlich selbst in die Tasche greifen. Bei der sogenannten Indikationsimpfe wird die Maßnahme in den meisten Fällen von der Krankenkasse getragen. Eine Indikationsimpfe erfolgt meist für Einwohner eines Landkreises, der wie das Emsland vom RKI als Zecken-Risikogebiet eingestuft wird – und davon gibt es in den vergangen Jahren immer mehr. 156 werden derzeit gelistet. Die meisten davon liegen in Bayern und Baden-Württemberg.

Warum verbreiten sich die Zecken immer stärker?

"Warme und trockene Wetterverhältnisse begünstigen die Vermehrung von Zecken", weiß Gerhard Dobler vom Institut für Mikrobiologie der Bundeswehr. Der lange und heiße Sommer 2018 habe zur stärksten Vermehrung der vergangenen zehn Jahre geführt. Die zuletzt milden Winter, in denen nur wenige Larven der Kälte zum Opfer fielen, hätten ihr übriges getan. Mit der wachsenden Population an Zecken, steigen auch die Krankheitsfälle von FSME und Borreliose beim Menschen. Laut Risikobericht des RKI sind die FSME-Erkrankungen 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 17 Prozent gestiegen, 584 Infektionen wurden gemeldet.

Wie vermeide ich einen Zecken-Biss?

Das Niedersächsische Landesgesundheitsamt rät auf seiner Webseite zu langer und möglichst heller Kleidung im Freien. Auf dem hellen Untergrund seien die schwarzen Tiere leichter zu erkennen. Die Zecken wandern bei Kontakt von Gräsern, Büschen und Sträuchern auf den Menschen über und bevorzugen feuchtwarme Stellen. So lassen sie sich dann meist in der Achselhöhle, den Kniekehlen, in der Leiste oder am Haaransatz finden. Seinen Körper nach einem Waldspaziergang ausführlich abzusuchen, sei das beste Mittel, um einem Biss vorzubeugen, heißt es weiter. Es gebe zwar auch chemische Hautschutzmittel, die seien aber nur für einen begrenzten Zeitraum effektiv. Kommt es doch zu einem Biss, kann der Parasit mit einer Pinzette oder Zeckenkarte entfernt werden. Dabei ist es besonders wichtig, das Tier möglichst nah an der Haut zu fassen und nicht zu quetschen, da es sonst die Krankheitserreger ausstößt.

Welche Berufsgruppen sind besonders gefährdet?

Als Risikogruppe für durch Zecken verursachte Erkrankungen gelten vor allem Förster, Jäger und Waldarbeiter. "Infiziert sich ein Waldarbeiter mit FSME oder Borreliose, gilt das als Arbeitsunfall", erklärt Dieter Pötter von der Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau unserer Redaktion. Entsprechende Fälle müssen jedoch umgehend gemeldet und dokumentiert werden. Wurde das ordnungsgemäß gemacht, greift für den Arbeitnehmer im Normalfall die Berufsunfähigkeitsversicherung. Eine vorsorgliche Impfung gegen FMSE wird von der Krankenkasse allerdings nicht übernommen. Pötter betont jedoch: "Jeder Betrieb ist selbst für die Vorsorge seiner Mitarbeiter verantwortlich, so auch für die Impfe, die in besonders gefährlichen Gebieten von einem Betriebsarzt übernommen werden sollte."

Auch Lambert Hurink, Hauptgeschäftsführer der Vereinigung des Emsländischen Landvolks, rät seinen Berufskollegen aufgrund der wachsenden Zecken-Population, über eine Impfung nachzudenken: „Die Landwirte sind häufiger als andere Berufsgruppen in langem Gras oder in Wäldern unterwegs und haben ein höheres Risiko, von Zecken gebissen zu werden.“

Weitere Informationen zur Prävention gegen Zeckenbisse und damit verbundene Krankheiten gibt es Internet unter www.zecken.de.