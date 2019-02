Osnabrück. Eine alte Spielidee von Autor Wolfgang Kramer verliert einfach nicht die Bodenhaftung. Erstmals im Jahr 1974 als "Tempo" erschienen, gibt das Rennspiel nun unter dem Namen "Downforce" weiter Gas. Aber wie viel PS bringt der aufgemotzte Oldtimer tatsächlich auf den Asphalt?

Im Jahr der Tempo-Erstveröffentlichung wurde der Brasilianer Emerson Fittipaldi zum zweiten Mal Weltmeister. Spätere Formel-1-Größen wie Niki Lauda, Alain Prost oder Ayrton Senna waren damals noch ohne Titel. Michael Schumacher stand kurz vor der Einschulung. So wie sich im Rennzirkus die Namen der Protagonisten änderten, so wechselten auch die Titel für das Kramer-Spiel. Aus Tempo wurde erst "Niki Lauda's Formel 1", dann "Top Race". Als Letzteres wurde es 1996 von der Jury Spiel des Jahres empfohlen.

2017 schließlich frischte der US-Spieldesigner Rob Daviau die Idee auf und brachte im Verlag Restoration Games eine überarbeitete Neuauflage heraus. In Deutschland wird das Spiel vom französischen Verlag Iello und dessen deutschen Vertriebspartner Hutter in den Handel gebracht. Eine Ausgabe, die deutlich schöner ist als der 45 Jahre alte Vorgänger. Doch taugt der Mechanismus in diesem familientauglichen Rennspiel überhaupt noch etwas?



Bilanz aus Ausgaben und Einnahmen

So ungewöhnlich wie gut ist nach wie vor die Grundidee, dass nicht zwingend der Schnellste gewinnt, sondern derjenige, der das meiste Geld verdient. Die sechs unterschiedlich farbigen Autos werden zu Beginn versteigert, Gewinne werden durch Wetten und das finale Rennergebnis erzielt. Je früher ein Wagen das Ziel erreicht, desto höher die Prämie für den Besitzer. Wer die beste Bilanz aus Ausgaben und Einnahmen vorzuweisen hat, gewinnt.

Einsteiger werden zunächst Mühe haben, den richtigen Einsatz bei der Auto-Auktion zu finden. Wer zu viel bietet, schleppt die Ausgaben als Hypothek mit sich rum. Wer zurückhaltend agiert, kommt womöglich ausgerechnet nicht bei dem Boliden zum Zug, für den er die besten Rennkarten auf der Hand hat. Die Rennkarten sind quasi das Gaspedal für die Flitzer. Auf den Karten steht, welche Autos um wie viele Felder vorgezogen werden muss. Manche Karten bewegen alle sechs Rennwagen, manche nur ein Auto. Welche Karten einem selbst zur Verfügung stehen, weiß jeder bereits vor der Auktion. Neue Karten kommen nicht hinzu. Wer seine Karten richtig liest, weiß also schon vor dem Start, welches Auto er am meisten beeinflussen kann.

Vergleichsweise viel Geld können die Spieler auch durch Wetten erzielen. Jedes Mal, wenn das führende Auto eine der drei ersten Teilstrecken geschafft hat, darf jeder auf seinem Wertungszettel geheim die Farbe des Autos ankreuzen, das er als Sieger des Rennens erwartet. So lässt sich auch mit den Fahrzeugen der Konkurrenz der Kontostand aufbessern. Besonders schön ist es, in die überraschten Gesichter der Gegner zu gucken, wenn diese merken, dass man zuallererst gar nicht mehr sein eigenes Auto unterstützt, weil man von Anfang an auf einen fremden Flitzer gesetzt hat.

Positionskämpfe und blockierte Autos

Downforce wäre indes eine schlechte Rennsimulation, würde es nicht zu Positionskämpfen kommen. Vor allem in den Kurven der beiden Rundkurse auf dem doppelseitig bedruckten Spielplan wird es eng. Sind Auto eingekesselt oder werden sie blockiert, müssen sie stehenbleiben - selbst dann, wenn die Rennkarte ein Weitersetzen erlauben würde. Das kann nerven, weil einmal vorne liegende Autos oft im Vorteil bleiben und man selbst seine Rennkarten nicht vernünftig einsetzen kann. Andererseits können sich Piloten dreckig freuen, wenn hohe Werte für andere Fahrzeuge einfach verfallen.

Wie im wahren Rennzirkus wird das Überholen zu einem taktisches Geplänkel. Was zudem durch die Sonderfunktionen unterstützt werden, die zeitgleich mit den Autos zu Beginn einer Partie versteigert werden. Da diese individuellen Aktionen unterschiedlich stark sind, kann es sich durchaus lohnen, für ein unattraktiven Boliden zu bieten, um das gewünschte Extra zu erhalten, das in den entscheidenden Phase wie ein Turbo wirken kann. Downforce selbst erlangt zwar nicht Formel-1-Geschwindigkeit, kann das Fahrerfeld aber wie das große Vorbild durchaus in eine Zweiklassengesellschaft teilen. Da die Wetten aber erst nach Rennende aufgedeckt werden, bleibt hier indes ein Großteil der Spannung bis zum Schluss erhalten.