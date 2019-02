Maulwürfe zu Adlern

Osnabrück. Im Garten ist immer irgendetwas los. Diese Kolumne widmet sich den vielen kleinen Anekdoten, die sich im Miteinander von Natur und Mensch sowie Garten-Mensch und Garten-Mensch ereignen.

Meine oft geäußerte Klage über die derzeit erheblichen Eingriffe in die Gartenlandschaft durch Maulwürfe veranlasste jüngst meinen Kollegen zu einem beschwingten Exkurs in die Literatur.

„Der Wein wandelt den Maulwurf zum Adler“, schreibt der französische Schriftsteller und Lyriker Charles Baudelaire (1821– 1867) in „Die künstlichen Paradiese“. Nun hat Lebemann Baudelaire bei dieser rauschhaften Verwandlung nicht eben an Gärten gedacht. Er hat uns bedauerlicherweise auch nicht wissen lassen, wie viel Wein es bedarf, damit sich ein unterirdisch wirkendes Pelztierchen als erhabener Adler in die Lüfte erhebt. Warum hier dieser Exkurs?

Mein Kollege erinnerte mich damit an den Rat, die geruchsempfindlichen Maulwürfe mit Alkohol zu vertreiben. Ich habe es nicht ausprobiert, fürchte aber, dass das den Verursacher des latenten Dauerkonfliktes zwischen Tier und Gartenmensch so wenig vertreiben wird, wie sich irgendwer majestätisch in die Lüfte erheben wird. Schade eigentlich.

