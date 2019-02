Osnabrück . Die Damenmode der Zwanzigerjahre war mehr als ein Kleidungsstil: Sie repräsentierte ein neues Frauenbild. Frauen mit Bubikopf-Frisur, kurzen Röcken oder im Anzug sorgten gesellschaftlich für Aufsehen. Von dieser befreienden Lässigkeit profitiert die Mode bis heute.

Wild fegte der Wind um die St.-George’s-Kapelle auf Schloss Windsor am Hochzeitstag der britischen Prinzessin Eugenie im vergangenen Oktober. Doch während die meisten weiblichen Gäste schnellen Schrittes auf dem Weg in die Kirche angestrengt ihre schicken Hüte und wehenden Röcke festhielten, griff eine nur cool zum schwarzen Zylinder: Model Cara Delevingne pfiff im Marlene-Dietrich-Outfit mit androgynen schwarzen Frack, Krawatte - jedoch Zahnstocher statt Zigarette im Mund – scheinbar auf den royalen Dresscode. Das brachte ihr mediale Beachtung und Aufregung ein.

„Ein Zylinder fällt bei einer Frau noch heute auf“, meint Gertrud Lehnert, Professorin mit Forschungsschwerpunkt Modegeschichte und - Theorie am Institut für Künste und Medien der Universität Potsdam, im Gespräch mit unserer Redaktion. Doch was heute modisch zum Skandal wird, sei vom „sozialen Kontext abhängig, in dem man auftritt, da kann dann alles provokant werden.“ Der große Skandal fiel jedoch aus: Delevingne hatte die Erlaubnis der Braut, wie sie verriet.

Der gesellschaftliche Effekt dieses modern interpretierten Rückgriffs auf die Garçonne-Mode ist sicher nicht mit dem zu vergleichen, den er ursprünglich in den Zwanzigerjahren auslöste: Eine Frau im maskulinen Outfit provozierte genauso wie ihre Bubikopf-Frisur oder kurze Röcke und Kleider: „Die kurzen Haare waren ja seit Langem ein Prärogativ der Männer. Viele Frauen fanden den ‚Garçonne-Schnitt‘ ebenfalls unsäglich und unweiblich“, sagt Lehnert. Der strenge, maskuline Stil der Garçonne-Mode zeichnete das Bild einer emanzipierten Frau. Zwar habe es in der Damenmode bereits vor dem Ende des Ersten Weltkriegs „Übernahmen von Aspekte aus der Herrenmode“ gegeben, aber „in diesem Umfang geschieht es aber erst in den Zwanzigern.“ Viel zu dieser Entwicklung beigetragen habe die lesbische Szene – vor allem in Berlin, „die zum ersten Mal eigene Kontexte entwickelte“.

Die weibliche Mode der Weimarer Republik war mehr als ein Kleidungsstil: Sie repräsentierte neue Frauenbilder, denn sie war eine Mode, die „Freiheit signalisiert und hervorruft“, wie Lehnert erklärt. Sie war ein Ausdruck der einsetzenden Emanzipation vor dem Hintergrund der Einführung des Frauenwahlrechts und der Kriegserfahrungen, die neue praktische Anforderungen die weibliche Alltagskleidung stellten.

Viele Aufgaben hatten die Frauen von den Männern übernommen, „die als Soldaten im Krieg waren, und vor allem andere Tätigkeiten wie die der Krankenschwestern in den Lazaretten“, sagt Lehnert, was die Funktionalität der weiblichen Alltagskleidung in den Vordergrund rückte und veränderte: „Vor dem Krieg wurde die Mode zwar schon gemäßigter im Vergleich zur Jahrhundertwende, aber doch immer noch sehr opulent, sehr üppig und mit langen Röcken. Im Krieg, nicht zuletzt aufgrund der Materialschwierigkeiten, wird das anders“, erklärt Lehnert.

Die Kleider wurden lockerer, lässiger, bequemer: „Die Taille verrutscht etwas, sie wird nicht mehr so stark betont. Die Mode wird insgesamt ein wenig grader und fließender. Das geht geradewegs in die Mode der Zwanzigerjahre über.“ Für die Frauen war ihre Unabhängigkeit eine Errungenschaft geworden, die sie „nach dem Krieg nicht mehr aufgeben wollten.“

Ein anderer, atemloser, energiegeladener Lebensstil weitete sich in den rasant wachsenden Großstädten aus: „Man geht aus, Frauen sind zunehmend berufstätig, sie können allein durch die Stadt flanieren. Das ist ein kompletter Wandel im öffentlichen Leben von Frauen, der nun alle Schichten langsam ergreift“, sagt die Modeexpertin. Begleitet und ermöglicht von einer tragbaren Mode ohne beengendes Korsett, die eine hohe Beweglichkeit, Sportaktivitäten, erst möglich machte.

Schlicht und praktisch am Tag. Mondän ging es am Abend mit Wasserwellen-Frisuren, eleganten, weiten Tanzkleidern aus mitschwingenden, leichten Stoffen mit Pailletten und Accessoires wie Federboa und langer Perlenkette rauchend ins Nachtleben der Metropolen mit Jazz und Tanz in den Clubs.

Das Ideal von Sportlichkeit wurde „in jeder Hinsicht, auch modisch sehr wichtig“, betont Lehnert. Die Pariser Modeschöpferin Coco Chanel, die den Stil der Zwanzigerjahre maßgeblich mitprägte, mit Kreationen, die Einfachheit und Eleganz zugleich zelebrierten, auch eine große Bedeutung für die Entwicklung der Freizeitmode: „Sie hat Jersey gesellschaftsfähig gemacht. Sie hat ihn als Material auch für elegante Kleider und Kostüme genutzt, in denen man sich bewegen kann, die nachgeben. Das ist die Grundlage für eine sportlichere Mode und für das, was wir heute tragen.“