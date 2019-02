Osnabrück. Warum kann der Fruchtanteil im Fertigmüsli variieren, und wie hoch muss der Fruchtgehalt im Sorbet sein?

Es muss nicht immer Brot, Marmelade, Wurst oder Käse sein: Haferbrei in verschiedenen Variation als warme Mahlzeit am Morgen hat seit einigen Jahren wieder an Beliebtheit zugenommen, aber auch das klassische Frühstücksmüsli gehört für viele zu einem guten Start in den Tag dazu.

Wer dabei auf ein fertiges Müsli zurückgreift, muss damit rechnen, dass der Anteil an getrockneten Früchten unter dem Begriff Früchtemüsli „erheblich variieren“ kann, wie die Verbraucherzentrale Bayern mitteilt. Doch woran liegt das? „Die Unterschiede sind möglich, weil keine Mindestgrenze für den Fruchtanteil in einem Früchtemüsli vorgeschrieben ist“, erklärt Susanne Moritz von der Verbraucherzentrale. Die Ernährungsexpertin rät deshalb, beim Kauf unbedingt auf den angegebenen Fruchtanteil zu achten.

Darüber hinaus spiegele sich oft die Vielfalt der Früchte, die auf den Packungen abgebildet sind, nicht den Inhalt wider. Da Rosinen „deutlich preiswerter“ seien als andere Trockenfrüchte, dominierten sie häufig die Auswahl der Früchte, so die Verbraucherzentrale. Der Tipp der Ernährungsexpertin: Müsli aus einer Basismischung mit Getreideflocken, Nüssen, Samen und frischem Obst der Saison selbst mischen. Das habe auch noch einen ganz anderen Vorteil, so Moritz: „Frisches Obst enthält weniger Zucker und mehr Vitamine als getrocknete Früchte.“

Und wie sieht das mit dem Fruchtgehalt bei fertigen Sorbet aus? Das eiskalte Dessert besteht meist aus Fruchtsaft, Fruchtpüree und Zucker. Doch wie hoch der Frucht- und Gemüsegehalt sein soll, das ist in den Leitsätzen für Speiseeis vorgegeben und richtet sich nach der verwendeten Sorte, erklärt die Verbraucherzentrale. Beispielsweise müssten es bei Himbeeren oder Gurke mindestens 25 Prozent sein. Für Zitrusfrüchte, Mango und Passionsfrucht ist ein Gehalt von mindestens 15 Prozent vorgegeben und mindestens 10 Prozent sind es bei Sellerie oder Paprika. Milchbestandteile werden nicht verarbeitet.