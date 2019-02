Hamburg. Wenn um einen herum geniest und gehustet wird, ploppen in vielen Haushalten die Rörchen mit Vitamin- und Zinktabletten auf, andere trinken kannenweise Ingwertee. Was davon hilft? Ein Hausarzt sagt, was wirklich vor Infekten schützt.

Vitamine- und Zinktabletten: Beim Infekt wirkungslos

Orangensaft, Vitamin- und Zinkprodukte gelten als Hilfsmittel, um einer Erkältung vorzubeugen oder sie schnell wieder loszuwerden. Aus medizinischer Sicht ist das allerdings nicht haltbar. Der Osnabrücker Hausarzt Uwe Lankenfeld, Vorstandsmitglied des Hausärzteverbandes Niedersachsen, sagte unserer Redaktion: „Bei einem Infekt sind Vitamin- oder Zinkprodukte nicht wirksam. Auch die präventive Wirkung gegen eine Erkältung ist nicht nachgewiesen.“ Wer sich ausgewogen ernähre, brauche diese Produkte nicht. Immerhin: Orangensaft oder aufgelöste Vitamintabletten bringen Flüssigkeit. Vor der Krankheit hält das die Schleimhäute feucht und erhält deren natürlichen Schutzmechanismus gegen Viren, bei einem Infekt hilft es, damit die Atemwege nicht verschleimen. (Weiterlesen: Die aktuellen Zahlen zur Grippewelle 2019)

Ingwertee und Ingwer-Shots: Der Nachweis fehlt

Besonders im Winter schwören einige Menschen auf Ingertee und neuerdings auf sogenannte Ingwer-Shots, die zum Beispiel aus Espresso-Tassen oder Schnapsgläschen getrunken werden. Allerdings sagte Hausarzt Lankenfeld, dass es nicht bewiesen sei, dass Ingwer einem Infekt vorbeuge oder die Heilung beschleunige. Wenn es dem allgemeinen Wohlbefinden diene, hätten die Getränke aber einen positiven Effekt. (Weiterlesen: Wie erkennt man frischen Ingwer?)

Sauna: Bei Infekten eher nicht

Regelmäßige Saunagänge stärken durch den Wechsel von heiß und halt die Immunkräfte, der Körper lernt, sich an unterschiedliche Temperaturen anzupassen. Bei einem Infekt kann ein Saunagang den Kreislauf jedoch stark belasten. Erkrankte sollten deshalb selbst entscheiden, ob sie im geschwächten Zustand in die Sauna gehen und den Besuch dort als hilfreich empfinden. Auch beim Sport sollten Menschen mit Infekt besser kürzer treten.

Hygiene ist das A und O



Viren lauern auf Türklinken, an Haltestangen im Bus oder am Geld. Laut Lankenfeld sind die allgemeinen Hygienemaßnahmen deshalb besonders wichtig: Vor dem Essen, nach dem Klogang und nach der Rückkehr von Terminen oder Veranstaltung sollten Menschen die Hände 20 bis 30 Sekunden lang waschen. Das müsse gar nicht jedesmal mit Seife oder Desinfektionsmitteln geschehen, so Lankenfeld, fließendes Wasser reiche. Niesen und husten sollten bereits Angeschlagene am besten in Einwegtaschentücher oder notfalls in die Ellenbeuge, damit die Viren nicht an die Hand gelangen und weitergegeben werden. Außerdem sollten Menschen darauf verzichten, sich mit den Händen ins Gesicht zufassen, da das die Viren direkt an die Schleimhäute bringt.

Händeschütteln oder nicht?

Das Robert-Koch-Institut rät dazu, stets eine gewissen Abstand zu Mitmenschen zu wahren, um die Ansteckungsgefahr möglichst gering zu halten. Die Stiftung Gesundheitswissen empfiehlt, auch auf Händeschütteln und freundschaftliche Umarmungen zu verzichten.

Grippeimpfung: Es ist noch nicht zu spät

Ein großer Unterschied besteht zwischen einer Erkältung und einer Influenza. Hausarzt Lankenfeld: "Gegen die echte Grippe hilft alleine eine Impfung." Und dafür sei es auch nach dem Ausbruch der Grippewelle 2019 nicht zu spät, so der Mediziner. Die vergangenen Grippesaison endete zum Beispiel im April 2018. Die Impfung braucht zwischen acht bis vierzehn Tagen, um ihren vollständigen Schutz aufzubauen. (Weiterlesen: Für wen ist die Grippeschutzimpfung sinnvoll?)

Vier Tipps für ein starkes Immunsystem

Für starke Abwehrkräfte empfiehlt Lankenfeld: